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Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"
Правда, многие владивостокцы очень удивятся критериям отбора
Каждый житель провинциального российского города когда-нибудь подумывал о переезде, пишет известный российский блогер Лайфхакер. Самой первой на ум, конечно, приходила Москва. Туда едут за перспективами, высокими зарплатами и новыми возможностями. Но всё это можно найти не только в столице.
Перечисляем плюсы и минусы других городов, в которые часто переезжают россияне.
Санкт-Петербург
Плюсы: архитектура, множество образовательных площадок и учреждений, насыщенная культурная жизнь, возможность ездить в Финляндию.
Минусы: пасмурная погода, пробки, некачественное жильё в новых жилых районах на окраине города.
Средняя зарплата: 64 413 рублей.
Средняя стоимость жилья: 9,36 миллиона рублей в среднем за квартиру, 4,61 миллиона рублей — за однокомнатную.
Средняя стоимость аренды: 32 814 рублей.
Екатеринбург
Плюсы: развитая промышленность и экономика, мощная транспортная развязка.
Минусы: суровый климат, недостаток парков в спальных районах.
Средняя зарплата: 40 338 рублей.
Средняя стоимость жилья: 4,25 миллиона рублей в среднем за квартиру, 2,76 миллиона — за однокомнатную.
Средняя стоимость аренды: 21 520 рублей.
Краснодар
Плюсы: тёплый климат, близость к морю, экология.
Минусы: пробки, нехватка парков и общественных пространств.
Средняя зарплата: 33 755 рублей.
Средняя стоимость жилья: 3,41 миллиона рублей в среднем за квартиру, 2,2 миллиона рублей — за однокомнатную.
Средняя стоимость аренды: 17 026 рублей.
Казань
Плюсы: качественные парки и дороги, низкий уровень безработицы.
Минусы: проблемы с безбарьерностью среды, город не очень удобен для людей на колясках и мам с маленькими детьми.
Средняя зарплата: 43 281 рубль.
Средняя стоимость жилья: 4,72 миллиона рублей в среднем за квартиру, 3,1 миллиона — за однокомнатную.
Средняя стоимость аренды: 20 978 рублей.
Владивосток
Плюсы: близость к развитым странам Азии и океану, относительно невысокие цены на качественные автомобили и свежайшие морепродукты
Минусы: ветреная и промозглая погода зимой
Средняя зарплата: 55 000 рублей.
Средняя стоимость жилья: 7,25 миллиона рублей в среднем за квартиру, 3,65 миллиона — за однокомнатную.
Средняя стоимость аренды: 19 818 рублей.
Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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