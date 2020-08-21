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Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"

21 Августа 2020, 10:47 | Владивосток

Правда, многие владивостокцы очень удивятся критериям отбора

Каждый житель провинциального российского города когда-нибудь подумывал о переезде, пишет известный российский блогер Лайфхакер. Самой первой на ум, конечно, приходила Москва. Туда едут за перспективами, высокими зарплатами и новыми возможностями. Но всё это можно найти не только в столице.

Перечисляем плюсы и минусы других городов, в которые часто переезжают россияне.

Санкт-Петербург

Плюсы: архитектура, множество образовательных площадок и учреждений, насыщенная культурная жизнь, возможность ездить в Финляндию.

Минусы: пасмурная погода, пробки, некачественное жильё в новых жилых районах на окраине города.

Средняя зарплата: 64 413 рублей.

Средняя стоимость жилья: 9,36 миллиона рублей в среднем за квартиру, 4,61 миллиона рублей — за однокомнатную.

Средняя стоимость аренды: 32 814 рублей.

Екатеринбург

Плюсы: развитая промышленность и экономика, мощная транспортная развязка.

Минусы: суровый климат, недостаток парков в спальных районах.

Средняя зарплата: 40 338 рублей.

Средняя стоимость жилья: 4,25 миллиона рублей в среднем за квартиру, 2,76 миллиона — за однокомнатную.

Средняя стоимость аренды: 21 520 рублей.

Краснодар

Плюсы: тёплый климат, близость к морю, экология.

Минусы: пробки, нехватка парков и общественных пространств.

Средняя зарплата: 33 755 рублей.

Средняя стоимость жилья: 3,41 миллиона рублей в среднем за квартиру, 2,2 миллиона рублей — за однокомнатную.

Средняя стоимость аренды: 17 026 рублей.

Казань

Плюсы: качественные парки и дороги, низкий уровень безработицы.

Минусы: проблемы с безбарьерностью среды, город не очень удобен для людей на колясках и мам с маленькими детьми.

Средняя зарплата: 43 281 рубль.

Средняя стоимость жилья: 4,72 миллиона рублей в среднем за квартиру, 3,1 миллиона — за однокомнатную.

Средняя стоимость аренды: 20 978 рублей.

Владивосток

Плюсы: близость к развитым странам Азии и океану, относительно невысокие цены на качественные автомобили и свежайшие морепродукты

Минусы: ветреная и промозглая погода зимой

Средняя зарплата: 55 000 рублей.

Средняя стоимость жилья: 7,25 миллиона рублей в среднем за квартиру, 3,65 миллиона — за однокомнатную.

Средняя стоимость аренды: 19 818 рублей.

Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: уровень жизни  Москва  казань  екатеринбург  цена  жилье  переезд  санкт-петербург  владивосток  Краснодар  аренда 



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