Экс-мэр Пушкарев вернулся во Владивосток

27 января бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву предстоит опять идти в суд

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам лишения свободы за коррупцию, этапирован в следственный изолятор столицы Приморья. Не исключено, что он примет участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании с экс-чиновника, его подельников и шести региональных предприятий 3 млрд 281 млн руб. необоснованного дохода.

«Ну вот я и во Владивостоке. Путь сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте. Но несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток - мой дом, а дома всегда лучше. Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. (После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моём участии.)», - сообщил экс-мэр Пушкарев на своей странице в соцсетях.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», и экс-главе муниципального унитарного предприятия (МУП) «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову состоится в Советском райсуде столицы Приморья 27 января.

В конце мая прошлого года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что ведомство намерено взыскать с Игоря Пушкарева «в доход государства имущество, полученное коррупционным путем». Надзорное ведомство рассчитывает солидарно взыскать с Игоря и Андрея Пушкаревых, Андрея Лушникова, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») как сумму необоснованного дохода по заключенным в 2008–2015 годах контрактам с МУП «Дороги Владивостока» 3 281 041 979 руб.

В Генпрокуратуре пояснили, что о возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Игорем Пушкаревым также умолчали и мер к его урегулированию не приняли. «За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн руб.»,— уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что по иску регионального УФАС Арбитражный суд Приморского края признал, что сделки были заключены в результате картельного сговора. В своем определении Верховный суд России указал, что договоры заключались при личной заинтересованности главы администрации Владивостока и «преследовали единый экономический интерес». При этом сами контракты не авансировались, а представленные по ним банковские гарантии не соответствовали требованиям.

В связи с тем что Игорем Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, как считают в надзорном ведомстве, все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход РФ. «Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц»,— пояснили в Генпрокуратуре, отметив, что сам Игорь Пушкарев доходы, полученные от сделок, не задекларировал.

В качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры Советский райсуд арестовал имущество АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Спасскцемент».

«И я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет», - написал на своей странице в соцсетях Игорь Пушкарев.

9 апреля прошлого года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями) Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат, инвалид,— к 8 годам условно, а гЛушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф по 500 млн руб. Кроме того, Игорю Пушкареву в течение десяти лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие госдолжности. К нему был удовлетворен гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Суд признал, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Лушникова Игорь Пушкарев получил незаконное вознаграждение в 50 млн руб. Кроме того, «Востокцемент» оплачивал охрану главы города и различные работы, проведенные в его домах в Приморье и в Московской области, потратив на это более 25 млн руб.

Победу в тендерах мэр обеспечил МУП «Дороги Владивостока», заключив с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.

Экс-мэр настаивает на своей невиновности. «Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города»,— написал на своей странице в соцсети после оглашения приговора экс-глава Владивостока. Он утверждает, что от взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока» «Востокцемент» получил не прибыль, а «убыток в размере более 700 млн руб.».

4 октября Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе приговор Тверского райсуда. «Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность», - прокомментировал решение апелляционной инстанции Игорь Пушкарев.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.