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Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву
Экс-мэр города продолжает переживать за судьбу приморской столицы
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередной посте в социальных сетях предложил установить в городе памятник Никите Хрущёву, который, как известно, в 1959 году побывал во Владивостоке и предложил превратить город в Сан-Франциско.
«Хотел бы продолжить разговор о том, какие памятники и скульптуры, отражающие богатую и интересную историю нашего города, могли бы появиться во Владивостоке.
Я уже говорил о том, что хорошо бы чтоб во Владивостоке появились памятники Александру III, прапорщику Комарову. Думаю, ещё необходим памятник Петру Столыпину…. есть достойные соотечественники, которые могут продолжить этот список.
Но сегодня предлагаю к обсуждению возможность установки памятника очень неоднозначной исторической фигуре. Это Никита Сергеевич Хрущёв.
В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС прибыл во Владивостоке. Увидев наш город, он решил превратить его в Сан-Франциско. После чего была принята государственная программа по развитию Владивостока и создана мощная организация «Главвладивостокстрой». Началось масштабное строительство. За 20 лет реализации этой программы население Владивостока выросло с 200 тысяч человек почти до 700 тысяч. Благодаря этому Владивосток стал главным городом Дальнего Востока, с чем мог поспорить только Хабаровск.
Если рассуждать о том, какой должна быть скульптура, то думаю, что в ней необходимо отразить именно мотив принятия этого судьбоносного для развития г. Владивостока решения. И хорошо было бы, если б она вызывала положительные эмоции и даже улыбку. Потому что это история нашего города. Как говорится: из песни слов не выкинешь.
Историю надо знать. Не приукрашивать, но и не замалчивать. Это важно и для соотечественников и для туристов.
Вот такое неожиданное предложение».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Уж лучшебы за себя Пушкарев переживал . 15 строгача не шутки!