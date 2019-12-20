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Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву

20 Декабря 2019, 10:23 | Владивосток

Экс-мэр города продолжает переживать за судьбу приморской столицы

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередной посте в социальных сетях предложил установить в городе памятник Никите Хрущёву, который, как известно, в 1959 году побывал во Владивостоке и предложил превратить город в Сан-Франциско.

«Хотел бы продолжить разговор о том, какие памятники и скульптуры, отражающие богатую и интересную историю нашего города, могли бы появиться во Владивостоке.

Я уже говорил о том, что хорошо бы чтоб во Владивостоке появились памятники Александру III, прапорщику Комарову. Думаю, ещё необходим памятник Петру Столыпину…. есть достойные соотечественники, которые могут продолжить этот список.

Но сегодня предлагаю к обсуждению возможность установки памятника очень неоднозначной исторической фигуре. Это Никита Сергеевич Хрущёв.

В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС прибыл во Владивостоке. Увидев наш город, он решил превратить его в Сан-Франциско. После чего была принята государственная программа по развитию Владивостока и создана мощная организация «Главвладивостокстрой». Началось масштабное строительство. За 20 лет реализации этой программы население Владивостока выросло с 200 тысяч человек почти до 700 тысяч. Благодаря этому Владивосток стал главным городом Дальнего Востока, с чем мог поспорить только Хабаровск.

Если рассуждать о том, какой должна быть скульптура, то думаю, что в ней необходимо отразить именно мотив принятия этого судьбоносного для развития г. Владивостока решения. И хорошо было бы, если б она вызывала положительные эмоции и даже улыбку. Потому что это история нашего города. Как говорится: из песни слов не выкинешь.

Историю надо знать. Не приукрашивать, но и не замалчивать. Это важно и для соотечественников и для туристов.

Вот такое неожиданное предложение».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: памятник  Хрущев  соцсети  сан-франциско 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:33, 20.12.2019#

    Уж лучшебы за себя Пушкарев переживал . 15 строгача не шутки!

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