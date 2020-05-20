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Известный приморский политик и бизнесмен умер в расцвете сил
Свои соболезнования в связи со смертью Алексея Тимченко выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Во вторник, 19 мая, ушёл из жизни экс-кандидат в губернаторы Приморья на выборах в 2018 году, бизнесмен и общественно-политический деятель Алексей Тимченко. По данным владивостокских СМИ, у Алексея Павловича остановилось сердце.
Алексей Тимченко был ярким представителем общественника от мира бизнеса: являлся соучредителем и активистом ОНФ в Приморье, возглавлял региональные отделения Партии роста и движения «Деловая Россия». Организации уже опубликовали некрологи с соболезнованиями на своих страницах.
«Алексей Павлович был человеком высоких моральных качеств, обладал огромной жизненной энергией, исповедовал жизнелюбие, ценности свободного предпринимательства и гуманизма. Он выстраивал партнерские и дружеские отношения со всеми окружающими его людьми. К его заслугам можно отнести политическую и общественную деятельность, защиту прав предпринимателей, а также созидательную деятельность в Приморье – его строительные проекты всегда отличались заботой о людях», – пишет Партия роста на своём сайте.
В 2018 году Тимченко участвовал в выборах губернатора Приморского края, по итогам которых занял третье место с 5,17% голосов. После этого предприниматель стал омбудсменом по вопросам работы свободного порта Владивосток. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока Тимченко занимался обучающими мероприятиями для бизнеса.
На момент смерти Алексею Тимченко был 41 год, причины смерти пока неизвестны. Общественно-политические деятели, предприниматели Приморья, коллеги и партнёры выражают соболезнования его семье в социальных сетях. О времени и месте прощания сообщат позже.
Свои соболезнования в связи со смертью Алексея Тимченко выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяко:
«Талантливый экономист, активный общественный деятель, профессионал – слишком рано ушёл из жизни Алексей Павлович Тимченко.
Имея большой профессиональный опыт работы в сфере экономики, в налоговой службе, являясь членом Общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском крае, Алексей Павлович сделал многое для защиты интересов бизнес-сообщества региона, много сил отдал социально-экономическому развитию края.
Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей.
Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Павловича. Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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