www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.75 р. 100 JPY: 58.51 р.
EUR: 70.53 р. 10 CNY: 90.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

"Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"

19 Ноября 2019, 16:49 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока поблагодарил всех, кто высказал свое мнение о ВКАДе

Экс-глава приморской столицы Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Спасибо всем, кто выразил своё мнение и позицию по поводу ВКАДа. Сказать, что все вопросы, которые обсуждаются в комментариях, проработаны и просчитаны, это ничего не сказать. Действительно, была проделана колоссальная работа всеми специалистами, в том числе архитекторами, строителями, экологами, экономистами. И найдено оптимальное решение, которое позволит разгрузить город от транспорта. В среднем в три раза быстрее, чем сейчас, можно будет совершить любую поездку. Грузовой транспорт уйдет из центральной части города, улучшится экология, море станет доступнее, при этом морские виды не закроются.

С экономической и инфраструктурой точки зрения ВКАД - это проект №1. И не нужно убирать порт из города. Сейчас владивостокский транспортный узел переваливает около 15 млн тонн грузов в год. Ещё в советское время планировалось увеличить эту цифру до 100 млн тонн. В мире есть прекрасные примеры успешно развивающихся городов-портов, где и население растет, и качество жизни повышается. Например, Сингапур, Пусан, китайские города.

Мест рекреации и отдыха во Владивостоке более чем достаточно. Надо просто их благоустроить и сделать доступными. Развитие порта в этом не помеха.

Ну а жители Эгершельда вообще одни из главных бенефициаров этого проекта. С запуском ВКАД через пять минут они будут на о. Русском, а через 20 на Седанке.

А завершить хотел бы фразой: города есть портовые, а есть беспортовые»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: владивосток  пробка  ВКАД  транспорт  дорога 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]