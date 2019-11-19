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В рамках празднования Международного Дня матери сотрудники ГИБДД Владивостока проведут викторину
19 Ноября 2019, 10:11 | Владивосток
В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проведут викторину на знание правил дорожного движения среди пациенток КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3»
В рамках профилактических мероприятий полицейские встретятся с пациентками КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Для будущих мам будет проведена викторина на знание Правил дорожного движения.
Участнице, которая продемонстрирует самый высокий уровень знаний правил дорожного движения, будет вручен подарок, предоставленный приморским отделением Всероссийского общества автомобилистов – детское удерживающее устройство.
В преддверии празднования Всемирного Дня ребенка и Международного Дня матери сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров.
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Место и время проведения: 20 ноября в 14:30 в конференц-зале женской консультации, ул.Калинина, д.55.
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