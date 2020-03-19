"Владивосток – самый провальный в патриотическом воспитании город"

На вопросы «Золотого Рога» отвечает начальник штаба Приморского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Любецкий

- В России не может быть иной объединяющей идеологии, чем патриотизм. Это и есть наша национальная идея. Об этом президент РФ Владимир ПУТИН заявил в феврале 2016 года на встрече с предпринимателями в Огарево. Именного этого вектора придерживаются в Приморском отделении Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Что такое «Юнармия», каковы ее цели и задачи, кто может стать членом этого движения, корреспонденту газеты «Золотой Рог» рассказал начальник штаба этой организации в нашем регионе Михаил ЛЮБЕЦКИЙ. Он убежден, что патриотизм - это не пустые слова из книг или в устах педагогов и высоких начальников. И что патриотов надо воспитывать с детства.

Наследники пионерии и комсомола

В России «Юнармия», как и в Приморье, была создана в январе 2016 года по инициативе министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ. Соучредители движения: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил РФ, Центральный спортивный клуб армии, а также Валентина ТЕРЕШКОВА и председатель Союза десантников России Валерий ВОСТРОГИН.

Сегодня в 25-м регионе России более 4 тысяч юнармейцев. Только в Уссурийске 1700 человек, серьезная цифра. Согласно новому Уставу, принятому в 2017 году, вступить в «Юнармию», может любой желающий, мальчик или девочка, в возрасте от 8 до 18 лет. Юнармейские отряды создаются на базе общеобразовательных школ, военно-патриотических клубов, а также других учреждений и организаций, заинтересованных в их создании. Дети до 14 лет пишут заявление о вступлении с разрешения родителей, после 14-ти - самостоятельно.

- У нас нет ограничения по здоровью. В 2019 году мы создали юнармейский отряд «Добрыня» на базе детского интерната в Сад-городе, где воспитываются ребята с проблемами опорно-двигательной системы. Да, у них есть проблемы с передвижением, но это очень способные ребята. И они участвуют в наших мероприятиях, организовывают концерты, рассказывают стихи. С ними очень интересно общаться. Я считаю, что физически крепкие и здоровые дети могут в юнармейском движении заниматься спортом, участвовать в различных мероприятиях. Но те дети, у которых есть некоторые особенности, могут быть юными корреспондентами, участвовать в выпуске стенгазет, в литературных акциях, - рассказал полковник в отставке Михаил Любецкий.

- В Уссурийске, а также в других городах России, существуют пионерские организации. До сих пор действует Российский коммунистический союз молодежи, правопреемник ВЛКСМ. Чем отличается от них «Юнармия»?

- Мы не может сегодня возвращаться в прошлое, к пионерам и комсомольцам. «Юнармия» - это наследники пионерской и комсомольской организаций, можно так сказать. То есть, все те дела, которые делали пионеры, комсомольцы, тимуровское движение и так далее, все продолжается. Только под знаменем «Юнармии». С РКСМ мы взаимодействуем и проводим совместные мероприятия. Наши дети участвуют во всех краевых культурно-массовых мероприятиях. В апреле в Уссурийске должен быть КВН, где будет участвовать команда «Юнармии». Лучшие юнармейцы направляются на новогоднюю елку в Москву. В Находке есть кадетские классы, где также есть юнармейское движение. Многие спортивные школы хотят вступить в «Юнармию». К примеру, ребята из спортивной школы «Ратник» в Большом Камне пожелали вступить в юнармейское движение.

С формой помог губернатор

- Кто может заниматься обучением и подготовкой юнармейцев?

- Конечно, для занятия с юнармейцами нужно подбирать очень серьезных людей. В первую очередь, учителем может быть человек, который может чему-то научить. Не те, кто может только болтать, а те, кто говорит «Делай как я», после чего есть какой-то результат. В селе Губерово Пожарского района начальник штаба местного отделения «Юнармии» Ирина БЕСЛЕР, преподаватель школы. Она так занимается с ребятами, что девятиклассница из ее школы в прошлом году на учебно-методических сборах в Евпатории, где выявляли лучших детей для дальнейшего обучения в вузах, заняла первое место, получила грант на один миллион рублей и сертификат на бесплатное проживание в общежитии и обучение в университете. Плюс, бесплатное обучение в магистратуре. Если детьми заниматься, то результат будет. И очень многие дети также приобретают путевку в жизнь.

- Скоро День Победы. Будут ли юнармейцы участвовать в параде во Владивостоке?

- Непременно. Для участия в параде на 9-е мая я каждую субботу занимаюсь с ребятами строевой подготовкой. Пока мы тренируемся одни. Но с марта будем тренироваться в составе «коробки» всех участников парада, военнослужащих всех родов войск Владивостокского гарнизона.

- Для участия в параде у юнармейцев должна быть своя форма одежды. Как, например, у учащихся суворовского или нахимовского училищ. Как эта проблема решается в «Юнармии»?

- Это не проблема. У юнармейцев есть своя форма. Сегодня, благодаря губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО, нам выделена субсидия на приобретение формы. В прошлом году закуплено 2400 комплектов, куда входят красный берет, демисезонная куртка, брюки, футболка или поло, берцы и два нарукавных знака различия. И это только минимальный комплект. Полный комплект, куда входят шорты, кроссовки, поло с длинными и короткими рукавами, толстовка, стоит порядка 10 тысяч рублей.

ОБЖ - это не НВП

- Я так понимаю, что наибольшее количество юнармейцев во Владивостоке?

- Как раз нет. Владивосток - самый провальный город в юнармейском движении. Потому что не все педагоги понимают цели и задачи «Юнармии». Я об этом докладывал губернатору. Например, я прихожу в школу в Снеговой Пади и натыкаюсь на непонимание. Я там дважды собирал педагогический коллектив, уговаривал их работать совместно. У нас есть море дел, которые нужно делать. Потому что Снеговая Падь - это криминальный район. Я подхожу к школе, а возле школы стоят девочки и мальчики и курят. Мне кажется, что дисциплина в школе зависит от директора и преподавательского состава, в том числе.

Я говорю учителям: - Давайте создавать юнармейские отряды. И слышу в ответ: - А кто нам за это будет платить?

- Ничего удивительного здесь нет. Не секрет, что система школьного образования в России такова, что педагоги вынуждены брать деньги с родителей за любую мелочь, за охрану в школе, за дополнительные уроки, за ремонт классов и так далее. Это называется «поборы».

- Но как можно на патриотизме зарабатывать деньги? Я этого не понимаю. И в то же время, в соседней, 83-й школе, руководство обеими руками «За» патриотическое воспитание. Что касается самых активных населенных пунктов края, где более всего развито юнармейское движение, это Уссурийск, Находка, Хороль, Октябрьский и Тернейский районы. В прошлом году я был в Преображение. После встречи с жителями у меня оставалось полчаса, и я попросил показать поселок. Почему я так заинтересовался Преображением? Я увидел в глазах людей патриотизм. Такая же картина была в Дальнереченске. Там земля полита кровью, и совершенно другие дети. Приехал в Ханкайский район, то же самое. В Дальнегорске не было юнармейского движения, сейчас там создали отряд на базе школы № 8. Отряд назвали именем Романа КЛИЗА, морского пехотинца, воевавшего в Чечне. В 2008 году он погиб на Северном Кавказе уже в звании подполковника. Это был очень правильный и очень порядочный человек. Ко всему, Роман - один из основоположников хоккейного движения в Управлении ФСБ по Приморскому краю.

- Вам не кажется, что в советское время в школах более серьезно относились к патриотическому воспитанию? Сегодня патриотизм стал нагрузкой для школьников и для педагогов.

- Отчасти, согласен. Патриотизмом с детьми надо заниматься каждый день, а не время от времени. Я сейчас очень плотно работаю со школами в городе и в крае. Во многих школах педагоги только «за», чтобы у них были юнармейские отряды. Прежде всего, это дисциплинирует ребят. Более того, есть предложение вернуть в школы педагога начальной военной подготовки (НВП), как это было в советское время. В школах есть предмет ОБЖ. Возможно, он созвучен НВП. Но кто сейчас проводит ОБЖ? В основном женщины, свободные от преподавания других предметов. Но этот момент очень важен, и он упущен. Чему может научить ребят женщина, которая не служила в армии, пусть она будет трижды умная и хорошая в своей профессии? Нам нужно подготовить ребят к жизни, особенно в старших классах. Не только как перейти дорогу или как перевязать палец. Перед нами стоит задача - сформировать человека, который будет всесторонне развитой личностью. Это во-первых. Во-вторых, этот человек должен быть готовым защитить свое отечество, Российскую Федерацию, если это понадобится.

Подводя черту под разговором, начальник регионального штаба Юнармии» Михаил Любецкий делает оптимистичный вывод: патриотическое воспитание в Приморье развивается. Движение «Юнармия» в России растет. Так, если в прошлом году насчитывалось 500 тысяч человек, то к 9 мая текущего года будет один миллион.

КСТАТИ

Во Владивостоке обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Рабочее совещание по вопросам патриотического воспитания прошло в администрации Владивостока. В нем приняли участие глава города Олег ГУМЕНЮК, начальник регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Михаил ЛЮБЕЦКИЙ, представители городской администрации и краевого правительства. Одним из обсуждаемых вопросов стало создание в школах Владивостока отделений юнармейцев.

«Пока такие отряды созданы в двух школах Владивостока - № 28 и 13. Но в планах расширять движение. Все мы понимаем важность патриотического воспитания молодежи. Кроме того, многие участники движения получают путевку в жизнь: имеют возможность участвовать в различных всероссийских мероприятиях, выигрывать гранты, учиться в престижных вузах страны», - отметил Михаил Любецкий. Руководитель регионального отделения «Юнармии» также добавил, что есть ряд организационных проблем, которые решаются совместно с представителями городской и краевой власти.

На фото: Михаил Любецкий: «Патриотизмом с детьми надо заниматься каждый день, а не время от времени».

Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.