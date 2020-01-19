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"Пусть крещенская вода смоет все недуги, обиды и горести"
Экс-глава Владивостока поздравил приморцев с Крещением Господним
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в соцсетях, в котором он пожелал всего наилучшего приморцам:
«В январский праздник Богоявления хочу пожелать всем здоровья телесного и душевного. Пусть крещенская вода смоет все недуги, обиды и горести.
Каждый из нас, так или иначе, хочет очищения и обновления. Надеется начать жить с чистого листа и не совершать ошибок на новом винте жизненного пути. И здесь важно верить в свои силы, счастливую звезду и торжество справедливости.
Всем только добрых и светлых дней!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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