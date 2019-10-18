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Во Владивостоке прошла акция по высадке деревьев
Во Владивостоке в рамках программы фонда «Тепло наших рук» «Социально-бытовая адаптация воспитанников детских домов» прошла благотворительная акция, посвященная озеленению территории детского сада № 156.
Добровольцы фонда «Тепло наших рук» вместе с детьми из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 1, малышами из детского сада № 156, а также детьми из семей, находящихся в социально опасной ситуации, приняли участие в акции по высадке деревьев. Аллея магнолий, получившая название «Тепло наших рук» расположилась на улице Космонавтов, 7, украсив собой территорию детского сада «Китёнок». По словам организатора акции Ирины НАРКЕВИЧ, идея создать подобную аллею появилась давно. «Последней каплей», предшествующей реализации мероприятия, для неё стали горящие леса Сибири.
«Невыносимо было переживать эту боль и ничего не делать в этом направлении...» - подчеркнула руководитель благотворительного фонда. Акция озеленения была организована совместно с Ботаническим садoм-институтом ДВО РАН, добровольцами и администрацией Владивостока. Также полезную инициативу поддержала администрация Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владивостока под руководством Виктора ЛОГАЧЕВА. «Мы высадили саженцы магнолий и вместе с детьми дали каждому дереву имя. Сейчас мальчишки и девчонки из детского дома и детского сада регулярно поливают деревья и обещают о них заботиться», - рассказала Ирина Наркевич.
Малыши, принимавшие участие в посадке магнолий, дали саженцам трогательные имена - «Дружба», «Вера», «Колокольчик». Всего было посажено 15 деревьев, в акции приняли участие около 70 человек. Участники мероприятие остались довольны своей работой и выразили благодарность фонду «Тепло наших рук» за возможность внести вклад в полезное дело – озеленение родного города.
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