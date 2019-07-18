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Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос о причинах своей активности в соцсетях

18 Июля 2019, 12:56 | Владивосток

Игорь Пушкарёв: «Зачем вам эти проблемы владивостокские? - такой вопрос мне пришёл от вас»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в соцсети Facebook опубликовал пост, в котором он ответил на вопрос о том, зачем он, собственно, пишет посты о проблемах Владивостока.

«Зачем вам эти проблемы Владивостокские? (имеются в виду посты по городской проблематике) - такой вопрос мне пришёл от вас.

Городу #Владивосток я отдал 8 лет своей жизни, много сил и средств. Мне интересно, как город живет и развивается. У меня есть своё мнение и здесь я выражаю его. Считаю, что наш Владивосток уникален и достоин самого лучшего. Поэтому я обсуждаю общегородские темы, и, на мой взгляд, чем больше горожан будут интересоваться жизнью своего города, проговаривать и разбирать его проблемы, непосредственно участвовать в городской жизни, тем больше будет нам всем от этого пользы».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: прокурор  facebook  владивосток  иск  УК  адвокат  соцсеть  мэр  статья 



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