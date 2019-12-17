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Как разрубить градостроительный узел
Член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит: «Точечная застройка - это одна из наиболее острых проблем для Владивостока»
Жители любого города заинтересованы в том, чтобы их населенный пункт рос и развивался. Всем нравится смотреть на новые дома, а лучше целые новые микрорайоны. Это значит, что город нужен и интересен людям и у него есть будущее. Однако настоящим бичом современных российских городов стала так называемая точечная застройка, когда фактически на головы одних горожан селят новых, разрушая привычный быт и создавая, порой, просто невыносимые условия существования. И без того редкие островки зеленых насаждений идут под нож, детские площадки превращаются в парковки, а изношенная инфраструктура (вода, электричество и пр.) просто не выдерживает новой нагрузки.
Проблема точечной застройки остается актуальной и для жителей Владивостока. Возникает парадокс: с одной стороны, строить новое жильё объективно надо, но с другой, нельзя игнорировать и интересы горожан. За комментариями по данной проблеме мы обратились к члену Общественной палаты Приморского края Сергею Мильвиту.
- Сергей Владимирович, поступают ли в Общественную палату края жалобы от жителей города на действия застройщиков?
- Да, это одна из наиболее острых проблем. Наибольшее недовольство горожан за последнее время вызывали застройки по адресам: Океанский проспект, 85, улица Русская, 57 н, Надибаидзе 1 и Черемухова, 4а. Как правило, претензии местных жителей заключаются в нарушении условий комфортного проживания: появляется очередная бетонная коробка, исчезает зелень, возникает дефицит детских площадок, парковок, инсоляции, возрастает нагрузка на общественный транспорт, а также близлежащие школы и детские сады, где и без того не хватает мест.
- Как реагируют городские власти на жалобы жителей?
- Отрадно, что городская администрация встает на сторону горожан и подает на недобросовестных застройщиков в суд. Однако арбитражные суды нередко выносят решения в пользу строителей. И дело тут не только в лоббистских возможностях бизнеса – нередко, несмотря на очевидные неудобства для жителей, закон действительно находится на стороне застройщика.
- Есть ли какой-то выход из ситуации?
- Полагаю, необходим общественный договор между властью, строительным бизнесом и горожанами, который бы стал своего рода градостроительным компромиссом, позволяющим строителям возводить новое жилье без ущерба для интересов местных жителей. Юридически его можно оформить на уровне изменений в муниципальные правовые акты или краевое законодательство.
- То есть, пока не будут доработаны региональное законодательство, и муниципальная нормативно-правовая база ничего не изменится?
- Не совсем так, уже сегодня некоторые застройщики, не дожидаясь обновления нормативно-правовой базы идут навстречу горожанам, максимально стараясь учесть их интересы. Так, например, застройщик ООО «СЗ Регион», возводящий многоэтажный дом по улице Карбышева, после встречи со мной, предоставил письменные гарантии того, что следующие пожелания жителей близлежащих домов будут учтены:
- возводимый жилой комплекс никак не повлияет на инсоляцию близлежащих домов;
- сделают ремонт подъездной дороги от улицы Шохина в сторону домов 19 и 19В;
- будут возведены спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха взрослого населения;
- застройщик осуществит озеленение не менее 35 % земельного участка;
- появится подземная парковка на 287 машино-мест и открытые парковки на территории участка.
Полагаю, строительная компания выполнит свои обязательства, так как выполняла их ранее. Единственное, чего пока застройщик сделать не в состоянии, так это обеспечить своими силами появление новых детских садов, школ и дополнительных автобусов на муниципальных маршрутах. Для того, чтобы реализовывались эти вещи, общественным организациям, объединяющим строителей надо теснее сотрудничать с депутатским корпусом и мэрией Владивостока, чтобы планы застройщиков были в большей степени, чем сегодня синхронизированы с развитием социальной инфраструктуры города.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Сергей22:45, 17.12.2019#
Мильвит лижет опу строителям, вероятно не бесплатно, но выступает против населения. Вот конкретно в этом случае строитель ничего не делает для решения проблемы парковок крайне недостаточно, в микрорайонах из-за точечной застройки формирует мощный протест и такой протест выльется в абсолютную победу любого оппозиционера
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В чем собственно проблема? Пускай колхозники возвращаются домой в свои деревни, живут в фекалиях и наслаждаются помоями. Город должен быть закатан в асфальт и бетон, что бы не было грязи камней под ногами, что бы люди шли по чистому граниту и мрамору, а не по козьим тропам утопая в грязи. Во Владивостоке давно пора снести все деревянные бараки ведомственных контор от РЖД до минтранса, которые портят не только вид, но все вокруг своей вонью и трухой. Единицы наверно знают, что в самых пафосных и модных местах города есть эти убогие бараки, на Семеновской, на Посьетской а ж 2, на территории ДВИМУ, на Авраменко, Верхне Портовой