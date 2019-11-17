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Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."
17 Ноября 2019, 14:56 | Владивосток
Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой
Экс-глава приморской столицы опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился мыслями в день своего юбилея:
Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает.
Четыре года рыскал в море наш корсар,
В боях и штормах не поблекло наше знамя,
Мы научились штопать паруса
И затыкать пробоины телами…
…На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз —
И видят нас от дыма злых и серых,
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к вёслам на галерах!…
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