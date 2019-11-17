Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."

Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой

Экс-глава приморской столицы опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился мыслями в день своего юбилея:

Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает.

Четыре года рыскал в море наш корсар,

В боях и штормах не поблекло наше знамя,

Мы научились штопать паруса

И затыкать пробоины телами…

…На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз —

И видят нас от дыма злых и серых,

Но никогда им не увидеть нас

Прикованными к вёслам на галерах!…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.