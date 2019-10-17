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Дождались: Во Владивостоке отремонтируют любимое место отдыха горожан
17 Октября 2019, 08:40 | Владивосток
Интерактивную карту с недостроями и бесхозными земельными участками создадут для жителей Владивостока. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время осмотра Спортивной набережной в центре города 16 октября.
Олег Кожемяко вместе с мэром города Олегом Гуменюком прошелся по набережной до мыса Кунгасный. По его словам, популярное место отдыха горожан требует благоустройства.
«Набережная в районе водной станции сейчас застроена контейнерными гостиницами, которые мешают нормальному отдыху горожан. Поэтому администрации города поручено подготовить эскиз, проектно-сметную документацию, чтобы там были нормальные пирсы, бассейны», – обозначил Губернатор.
Глава региона на Спортивной набережной обратил внимание на отгороженный объект – на протяжении 17 лет на этом участке ничего не делается. Он распорядился разработать специальную интерактивную карту, которая будет доступна для всех горожан.
«На этой карте будут указаны арендаторы земельных участков, которые на протяжении многих лет не возводят объекты либо на которых есть недострои. Можно будет посмотреть, кто учредитель, какой мэр выдавал землю и какой объект должен строиться. До конца года такая карта должна быть запущена», – заявил Губернатор.
Также по поручению полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева будет решен вопрос с несанкционированными торговыми точками.
«Будут снесены почти 3 тысяч таких объектов, которые расположены на тротуарах, на проезжей части, мешающих проходу и проезду горожан. Это объекты нелегального бизнеса, не состоящие на учете в налоговой», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)
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Теги: благоустройство
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