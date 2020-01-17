Экс-мэр Владивостока рассказал о том, как его семья справляется с возникшей ситуацией

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал свежий пост в социальных сетях. На этот раз он рассказал о том, что он чувствует, когда думает о своей семье:

Наша семья довольно большая. Дорогие сердцу люди: жена, дети, родители и дружная компания родственников и близких - это мой отдельный мир.

В застенках особенно понимаешь, как важен для тебя этот мир, и начинаешь по-другому смотреть на значение взаимопонимания и принятия, минуты общения становятся бесценны.

Сейчас у меня есть огромное желание компенсировать своим близким «недодаденное» ранее внимание и заботу.

Я благодарю их за выдержку и стойкость, за их правильное восприятие происходящего и всепонимание.

Я люблю слышать их голоса (хоть и в телефонной трубке на свидании) и мечтаю крепко обнять каждого и опекать их.

Семья - это то, что делает меня сильнее… Спасибо им за это.