Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"В застенках особенно понимаешь, как важен для тебя этот мир"
Экс-мэр Владивостока рассказал о том, как его семья справляется с возникшей ситуацией
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал свежий пост в социальных сетях. На этот раз он рассказал о том, что он чувствует, когда думает о своей семье:
Наша семья довольно большая. Дорогие сердцу люди: жена, дети, родители и дружная компания родственников и близких - это мой отдельный мир.
В застенках особенно понимаешь, как важен для тебя этот мир, и начинаешь по-другому смотреть на значение взаимопонимания и принятия, минуты общения становятся бесценны.
Сейчас у меня есть огромное желание компенсировать своим близким «недодаденное» ранее внимание и заботу.
Я благодарю их за выдержку и стойкость, за их правильное восприятие происходящего и всепонимание.
Я люблю слышать их голоса (хоть и в телефонной трубке на свидании) и мечтаю крепко обнять каждого и опекать их.
Семья - это то, что делает меня сильнее… Спасибо им за это.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "В застенках особенно понимаешь, как важен для тебя этот мир"
- Игорь Пушкарёв: Во властные структуры я больше не ходок
- "Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой"
- Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке
- "LOTTE" приглашает на Благотворительный утренник
- В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета
- Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву
- "Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"
- Молодые юристы помогают приморцам делить наследство
- В рамках празднования Международного Дня матери сотрудники ГИБДД Владивостока проведут викторину
Новости раздела
- "В застенках особенно понимаешь, как важен для тебя этот мир"
- Игорь Пушкарёв: Во властные структуры я больше не ходок
- "Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой"
- Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке
- "Человек устроен так, что развивается только в преодолении"
- "LOTTE" приглашает на Благотворительный утренник
- "Столица Приморья была в списке городов-лидеров..."
- Во Владивостоке стартовал новогодний марафон
- В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета
- Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке выставлена на продажу квартира за 100 миллионов
- На соискание литературной премии имени Юрия Рытхэу зарегистрированы первые заявки
- Свободный порт Владивосток к столице Приморья имеет всё меньшее отношение
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- Реанимация приморских бройлеров
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Самолет идет на унижение
- Владивостокская кольцевая подорожала уже вдвое
- Опальный олигарх вцепился в причал
- От острова Русского инвесторы шарахаются как от чумы