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Первый фестиваль "Милкиса и Пян-се" состоялся во Владивостоке

16 Сентября 2019, 17:08 | Владивосток

Неофициальные символы столицы ДФО удостоились своего праздника

Не секрет, что корейский пирожок «пян-се» и напиток «Милкис» уже давно стали символами Владивостока, а все «поуехавшие» с теплотой и ностальгией вспоминают, как согревались в приморские морозы пахучим горячим пирожком на пару с капустой и мясом.

Поэтому неравнодушные, любящие город люди организовали специальный фестиваль, посвященный двум этим владивостокским «достопримечательностям» - фестиваль «Милкиса и Пян-се».

В программе мероприятия было множество конкурсов и развлечений для посетителей. На фестивале в «Седанка Сити» пян-се и милкис гостям комплекса раздавали бесплатно. На 4-м этаже комплекса их встречали те самые очаровательные, уже привычные дамы, продающие пян-се на улицах города.

Кроме того, в день мероприятия ТРК «Седанка Сити» и сеть ресторанов корейской кухни быстрого обслуживания «Мирине» подготовили конкурс на поедание пян-се на скорость! 10 счастливчиков боролись за титул главного ценителя корейской кухни и подарок от сети «Миринэ». 

Также гости комплекса смогли поучаствовать в конкурсах от Lotte, продегустировать 12 вкусов напитков «Милкис» и попытаться угадать вкус закрытыми глазами, получить приятный подарок. Маленькие гости комплекса тоже не остались без веселого занятия, ведь для них была подготовлена развлекательная программа: большая дженга, мастер-классы по лепке пян-се и милкиса из полимерной глины, мастер-класс по рисованию на футболках «Сердце Владивостока», аквагрим, ростовые куклы. А их мамам - искушенным домохозяйкам настоящий шеф-повар раскрыл секреты мастерства приготовления настоящего пян-се. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Фото Алексея ТКАЧЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: ресторан  владивосток  фестиваль  торговый центр  праздники 



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