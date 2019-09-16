Первый фестиваль "Милкиса и Пян-се" состоялся во Владивостоке

Неофициальные символы столицы ДФО удостоились своего праздника

Не секрет, что корейский пирожок «пян-се» и напиток «Милкис» уже давно стали символами Владивостока, а все «поуехавшие» с теплотой и ностальгией вспоминают, как согревались в приморские морозы пахучим горячим пирожком на пару с капустой и мясом.

Поэтому неравнодушные, любящие город люди организовали специальный фестиваль, посвященный двум этим владивостокским «достопримечательностям» - фестиваль «Милкиса и Пян-се».

В программе мероприятия было множество конкурсов и развлечений для посетителей. На фестивале в «Седанка Сити» пян-се и милкис гостям комплекса раздавали бесплатно. На 4-м этаже комплекса их встречали те самые очаровательные, уже привычные дамы, продающие пян-се на улицах города.

Кроме того, в день мероприятия ТРК «Седанка Сити» и сеть ресторанов корейской кухни быстрого обслуживания «Мирине» подготовили конкурс на поедание пян-се на скорость! 10 счастливчиков боролись за титул главного ценителя корейской кухни и подарок от сети «Миринэ».

Также гости комплекса смогли поучаствовать в конкурсах от Lotte, продегустировать 12 вкусов напитков «Милкис» и попытаться угадать вкус закрытыми глазами, получить приятный подарок. Маленькие гости комплекса тоже не остались без веселого занятия, ведь для них была подготовлена развлекательная программа: большая дженга, мастер-классы по лепке пян-се и милкиса из полимерной глины, мастер-класс по рисованию на футболках «Сердце Владивостока», аквагрим, ростовые куклы. А их мамам - искушенным домохозяйкам настоящий шеф-повар раскрыл секреты мастерства приготовления настоящего пян-се.













Фото Алексея ТКАЧЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.