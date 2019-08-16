Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
Игорь Пушкарёв: «Ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен проблеме точечной застройки в городе.
«Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вот, например: Игорь Сергеевич, что вы думаете по поводу многочисленных точечных застройках в городе, возникших за последние пару-тройку лет!?
Точечная застройка была до того, как я стал мэром, была во время моего руководства городом и сейчас есть. Считаю, что в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Но, безусловно, ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать, с жителями надо общаться и разъяснять свою позицию.
В период моего руководства городская администрация не распоряжалась землей. Эти полномочия были у края, и город из этого процесса был практически исключен. Сейчас полномочия возвращаются муниципалитету, поэтому надо работать только в конструктивном диалоге с горожанами».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- На острове Попова отремонтируют пирс и обустроят навес для пассажиров
- Во Владивостоке появился первый памятник создателям моста на остров Русский (фото)
- Во Владивостоке введут выделенные полосы для движения общественного транспорта
- Скверы вместо строек
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что он думает о сносе корпусов "политена" во Владивостоке
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- На острове Попова отремонтируют пирс и обустроят навес для пассажиров
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем
- Во Владивостоке появился первый памятник создателям моста на остров Русский (фото)
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о российских законах
- Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос о причинах своей активности в соцсетях
- "День сурка" Игоря Пушкарева
- Игорь Пушкарёв: "От 30 до 40% осужденных в России невиновны"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России снизят ввозные пошлины на иномарки
- Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы
- Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов
- Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Средний чек в магазинах обвалился до минимума
- В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино
- "Группа ГАЗ" заступилась за свои электробусы, которые будут работать во Владивостоке
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье