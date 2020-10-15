Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На дороги Владивостока вышел новый автобус "Газель Сити"
На дороги Владивостока вышел новый автобус «Газель Сити».
На маршрут № 66 «64 микрорайон - Площадь Борцов революции» во Владивостоке вышел новый автобус «Газель Сити». Здесь машина 2020 года выпуска будет работать в тестовом режиме в течение 45 дней. На такой срок муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1» автобус передал в пользование дилерский центр «Восток-ДВ» предприятия «ГАЗ».В случае успешной эксплуатации, положительных отзывов пассажиров и перевозчика администрация Владивостока рассмотрит вопрос о приобретении таких автобусов для нужд города.
«Сегодня во Владивостоке существует потребность в автобусах малого класса, а «Газель Сити» является именно таким, – пояснил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Поэтому когда представители дилерского центра обратились к нам с предложением протестировать их машину, мы согласились. Если автобус зарекомендует себя положительно, к нему не будет вопросов у «ВПОПАТ № 1» и он будет удобен пассажирам, готовы рассмотреть вопрос о его приобретении».
Автобус «Газель Сити» является низкопольным, что значительно облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров. Вмещает 22 человека, в том числе пассажира- колясочника. Здесь работает автоинформатор и световое табло, а ширина дверного проема составляет 110 см. Мощность двигателя – 139,7 лошадиных сил. Внутри салона работает четыре видеокамеры, снаружи – еще одна. Салон оборудован откидным пандусом.
«Это первый подобный автобус во Владивостоке, – говорит представитель дилерского центра Роман Ролик. – Именно для этого мы предлагаем муниципальному предприятию его протестировать. Чтобы услышать мнение горожан, на линии будут работать наши специалисты. Они выслушают пожелания, мнения, запишут вопросы. Всё это позволит проанализировать нашу работу и при необходимости внести в комплектацию автобуса, который является новинкой завода, изменения. Уверен, городу «Газель Сити» придется по душе».
Напомним, в 2019 году администрация Владивостока закупила для нужд города 100 автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также два электробуса. Это позволило закрыть потребности транспортной сети в автобусах средней и большой вместимости. Однако во Владивостоке существует немало узких дорог, где возможно эксплуатация только небольших машин. Чаще всего это маршруты спальных районов, расположенные на сопках.
Виктория Лебединец (текст, фото)
Новости партнеров
Новости тематики
- На дороги Владивостока вышел новый автобус "Газель Сити"
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"
- "Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"
- Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа
- Экс-мэр Владивостока напомнил о важном городском объекте
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
Новости раздела
- На дороги Владивостока вышел новый автобус "Газель Сити"
- VI Международная конференция по патриотическому воспитанию детей и молодежи прошла во Владивостоке
- Парад выпускников, открытый микрофон и прокат "необычных велосипедов"...
- Издательская компания "Золотой Рог" понесла тяжелую утрату
- Вопреки всему: для чего в мэрии Владивостока нужен эксперт "по земельным вопросам"?
- Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"
- Ремонтные работы - на контроле у мэра
- Детский технопарк "Кванториум" открывает набор на обучение в 2020-2021 учебном году
- Сотрудники ДЭСК в сжатые сроки решили задачу по подключению к сетям нового детсада
- "Бюрократическая машина довлеет над всем, давит всякую инициативу"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"
- Осеннее изобилие просится в запас
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" не подтвердил увольнение гендиректора Заирбека Юсупова
- COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
- Как уберечь свой бизнес от мошенничества и коррупции?
- Докеры остались без работы: большегруз с углем перевернулся во Владивостоке
- 135 несанкционированных свалок ликвидировано во Владивостоке
- Приморцы видят результат
- Гастрономический праздник "с клешнями"