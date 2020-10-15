На дороги Владивостока вышел новый автобус «Газель Сити».

На маршрут № 66 «64 микрорайон - Площадь Борцов революции» во Владивостоке вышел новый автобус «Газель Сити». Здесь машина 2020 года выпуска будет работать в тестовом режиме в течение 45 дней. На такой срок муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1» автобус передал в пользование дилерский центр «Восток-ДВ» предприятия «ГАЗ».В случае успешной эксплуатации, положительных отзывов пассажиров и перевозчика администрация Владивостока рассмотрит вопрос о приобретении таких автобусов для нужд города.







«Сегодня во Владивостоке существует потребность в автобусах малого класса, а «Газель Сити» является именно таким, – пояснил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Поэтому когда представители дилерского центра обратились к нам с предложением протестировать их машину, мы согласились. Если автобус зарекомендует себя положительно, к нему не будет вопросов у «ВПОПАТ № 1» и он будет удобен пассажирам, готовы рассмотреть вопрос о его приобретении».

Автобус «Газель Сити» является низкопольным, что значительно облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров. Вмещает 22 человека, в том числе пассажира- колясочника. Здесь работает автоинформатор и световое табло, а ширина дверного проема составляет 110 см. Мощность двигателя – 139,7 лошадиных сил. Внутри салона работает четыре видеокамеры, снаружи – еще одна. Салон оборудован откидным пандусом.

«Это первый подобный автобус во Владивостоке, – говорит представитель дилерского центра Роман Ролик. – Именно для этого мы предлагаем муниципальному предприятию его протестировать. Чтобы услышать мнение горожан, на линии будут работать наши специалисты. Они выслушают пожелания, мнения, запишут вопросы. Всё это позволит проанализировать нашу работу и при необходимости внести в комплектацию автобуса, который является новинкой завода, изменения. Уверен, городу «Газель Сити» придется по душе».

Напомним, в 2019 году администрация Владивостока закупила для нужд города 100 автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также два электробуса. Это позволило закрыть потребности транспортной сети в автобусах средней и большой вместимости. Однако во Владивостоке существует немало узких дорог, где возможно эксплуатация только небольших машин. Чаще всего это маршруты спальных районов, расположенные на сопках.

Виктория Лебединец (текст, фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.