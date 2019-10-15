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Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования
15 Октября 2019, 13:51 | Владивосток
«Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в которых он выражает соболезнование родным и близким легендарного космонавта Алексея Леонова, корого он хорошо знал лично:
«Выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова, а также всем друзьям, знакомым, да и всем людям, кто знал или слышал об Алексее Архиповиче. Я имел счастье в своей жизни быть знакомым с этим великим человеком. Вечная ему память».
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Теги: леонов владивосток соцсети космонавт мэр
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