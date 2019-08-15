www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.2 р. 100 JPY: 61.28 р.
EUR: 72.9 р. 10 CNY: 92.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке

15 Августа 2019, 10:32 | Владивосток

Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Теперь в приморской столице есть остановки «Калина Молл», «Бурачка» и «Галактика».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, остановка «Калина Молл» расположена в районе дома № 6а на улице Калинина и ее появление напрямую связано с введением в строй одноименного торгового центра.  

Остановка наземного городского транспорта «Бурачка» теперь есть в районе домов № 24, № 25, стр. 2 на улице Олега Кошевого, а остановка «Галактика»  - в районе дома № 5а, стр. 4 на улице Добровольского.

«Появление всех трех остановочных пунктов продиктовано временем и изменениями в городской жизни, – прокомментировал постановление начальник городского управления транспорта Александр Иванов. – Наименования были предложены местными жителями, затем рассмотрены на комиссии по топонимике. Теперь необходимо остановочные пункты оборудовать – поставить там соответствующие дорожные знаки и обозначения».

Затем наименования будут внесены в реестр остановочных пунктов и об этом проинформируют перевозчиков. После этого там смогут останавливаться автобусы.Сразу три новых остановочных пункта общественного транспорта появилось во Владивостоке. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Теперь в приморской столице есть остановки «Калина Молл», «Бурачка» и «Галактика».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, остановка «Калина Молл» расположена в районе дома № 6а на улице Калинина и ее появление напрямую связано с введением в строй одноименного торгового центра.  

Остановка наземного городского транспорта «Бурачка» теперь есть в районе домов № 24, № 25, стр. 2 на улице Олега Кошевого, а остановка «Галактика»  - в районе дома № 5а, стр. 4 на улице Добровольского.

«Появление всех трех остановочных пунктов продиктовано временем и изменениями в городской жизни, – прокомментировал постановление начальник городского управления транспорта Александр Иванов. – Наименования были предложены местными жителями, затем рассмотрены на комиссии по топонимике. Теперь необходимо остановочные пункты оборудовать – поставить там соответствующие дорожные знаки и обозначения».

Затем наименования будут внесены в реестр остановочных пунктов и об этом проинформируют перевозчиков. После этого там смогут останавливаться автобусы.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: остановка  транспорт  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]