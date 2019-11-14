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Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки

14 Ноября 2019, 11:32 | Владивосток

Финансовый университет при правительстве России включил Читу в десятку городов с населением более 250 тысяч человек, где жителям реже всего приходилось давать взятки в 2019 году, сообщили ИА «Чита.Ру» 13 ноября в пресс-службе университета.

«76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому. Больше всего тех, кто за последний год не давал взяток, оказалось в Севастополе, Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Чите, Томске, Хабаровске, Тюмени и Ярославле», — говорится в сообщении.

Авторы исследования уточнили, что у жителей крупных городов спрашивали по телефону, приходилось ли им давать взятки врачам, учителям, полиции, работникам системы ЖКХ или другим служащим. Соцопрос проходил в два этапа: весной и летом 2019 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: исследование  владивосток  деньги  опрос  взятки 



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