Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цифровую лабораторию Приморского края готовятся открыть на острове Русском
Учреждение расположится в Центре цифрового развития Дальневосточного федерального университета
Основная цель запуска лаборатории – создание, разработка и развитие цифровой платформы для обеспечения деятельности Правительства, органов исполнительной власти, аппарата губернатора Приморского края. Ее сотрудники будут вести работу по сбору, хранению и анализу больших массивов данных, в том числе с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, заниматься внедрением «сквозных» цифровых технологий в существующие процессы с целью их оптимизации.
«Мы намерены пригласить на работу в лабораторию специалистов со всего края, желающих развиваться в сфере информационных технологий. Они станут работать над прорывными цифровыми проектами и решениями, осваивать и использовать в повседневной деятельности самые современные методологии и подходы. Мы предложим сотрудникам конкурентоспособные условия труда и амбициозные, интересные и очень ответственные задачи», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук.
Как отмечают в самой лаборатории, работы, которые будут здесь вести, имеют огромное значение для всего Приморья. К примеру, на сегодняшний день не все системы электронного документооборота интегрированы между собой, из-за чего нередко приходится вручную переформатировать нужные документы и переносить данные из одного реестра в другой, что сильно замедляет деятельность. Специалисты лаборатории станут трудиться, в том числе, и над решением этой проблемы.
«Мне кажется очень важным, что подобная лаборатория открывается именно в Приморском крае. В нашем регионе хватает ребят с большим потенциалом, которым интересна IT-сфера, поскольку это действительно одно из самых актуальных и востребованных направлений деятельности. Я сам знаю многих из них и рад, что могу предложить им достойные места работы в новом современном учреждении. Здесь есть все условия для получения профессионального опыта и построения успешной карьеры. Кроме того, таким образом мы решаем еще одну задачу, поставленную перед нами губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко – оставляем талантливую молодежь в Приморье», – подчеркнул директор Цифровой лаборатории Приморского края Дмитрий Чернышев.
Отметим, создание Цифровой лаборатории Приморского края соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», который включает пять ключевых направлений работы в Приморье: информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление.
Как неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин, формирование цифровой экономики – вопрос национальной безопасности и развития государства.
«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний», – подчеркивал глава государства.
Фото администрация Приморского края.
Новости партнеров
Новости тематики
- Цифровую лабораторию Приморского края готовятся открыть на острове Русском
- Администрация Владивостока расширяет штат сотрудников почти на 100 человек
- Торговому дому КНДР во Владивостоке быть
- Экс-мэр Владивостока представил расчеты, которые доказывают его невиновность
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий для НКО
Новости раздела
- Цифровую лабораторию Приморского края готовятся открыть на острове Русском
- "Мы бы хотели, чтобы наша молодежь оставалась в городе и крае"
- "Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"
- Старость дома не застанет!
- Молодые юристы помогают приморцам делить наследство
- Для студентов ДВФУ откроют мастерские в редакциях СМИ Приморья
- Проект театрально-музейного комплекса во Владивостоке вызывает очень много вопросов
- "Снег во Владивостоке - это своеобразный троянский конь"
- Студенты показали себя во всей национальной красе
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики
- Кадастру сбивают оценку
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Как из ООО делают ОПС
- "Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"
- Во Владивостоке на месте автостоянки построят самую лучшую школу
- В Приморье появится свой космодром
- Власти Сахалина предложили Японии участие в перспективных проектах