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На острове Попова отремонтируют пирс и обустроят навес для пассажиров
«Наша задача на ближайшие годы – развитие островных территорий Владивостока. Людям здесь должно быть комфортно. Это касается и местных жителей, и туристов, - заявил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочего визита на остров Попова и озвучил планы городских властей по ремонту причала в проливе Старка и прилегающих к пирсу площадок.
Во время встречи с предпринимателями, занятыми перевозкой туристов и жителей острова с материковой части города и обратно, был поднят и вопрос о возможностях снижения тарифа на транспортировку автомобилей на баржах. Также, по мнению Олега Гуменюка, на маршруте «Владивосток – остров Попова» должен появиться дополнительный паромный рейс. Директор компании морских прибрежных сообщений Александр КОРЫТКО пообещал проработать этот вопрос.
В перспективных планах у перевозчика - строительство небольшого вокзала на территории рядом с пирсом. В настоящее время рассматривается вариант модульного комплекса – аналогичного тому, что находится на 36-м причале Владивостока. А уже в ближайшее время перевозчик готов приступить к обустройству площадки и навеса для прибывающих и ожидающих отправления парома пассажиров.
Уделил глава города внимание и вопросам благоустройства острова, процессу сбора и вывоза мусора – этот вопрос становится особенно актуальным летом, когда на о. Попова едет немало туристов. Также мэр проверил готовность школы № 29 к началу нового учебного года: здесь отремонтирован спортзал, заканчивается обустройство раздевалок, закуплено и готово к установке новое современное оборудование для оснащения школьной столовой.
Более того, с сентября на базе островной школы впервые открываются две группы полного дня для дошколят - так власти отреагировали на просьбу местных жителей решить проблему с детским садом. Строить здесь новый детсад пока нет необходимости, а вот создать в школе группы дошкольного пребывания на 50 мест - получилось. В помещениях сделан ремонт, закуплена необходимая мебель и игрушки, приведены в порядок санузел и пищеблок.
«Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка, их жизнь должна стать более комфортной. Мы для этого будем прилагать все усилия», – подчеркнул Олег Гуменюк.
К фото: Глава Владивосток Олег Гуменюк в ходе рабочего визита на остров Попова. Недавно для маленьких островитян открыта детская площадка.
Фото vlc.ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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