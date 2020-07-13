Владивосток зачистили от "фургальщины"

Тем временем и в Хабаровском крае завершился протестный уик-энд, состоявший из несанкционированных митингов, шествий и флэшмобов

Несанкционированные акции прошли в 13 населенных пунктах Хабаровского края с угасающей активностью. Если в субботу на улицы вышли порядка 12 тысяч протестантов, то в воскресенье около трех тысяч. К ночи 12 июля митинговая волна сошла на нет.

Несколько сот ярых сторонников Фургала собрались к полуночи воскресенья у стен правительства края. Но это напоминало уже больше молодежную тусовку. Часть молодых людей выглядели явно не трезвыми и вели себя довольно агрессивно. Представители правоохранительных органов, стянутых к местному «белому дому», предупредили особо рьяных о недопустимости такого поведения. Однако молодчики не прислушались к предупреждениям и продолжили вести себя неадекватно, вследствие чего четыре человека были задержаны.

В целом полиция в течение всего протестного уик-энда вела себя подчеркнуто вежливо, волеизъявлению граждан не препятствовала, порядок обеспечивала. В соцсетях жители региона выразили стражам порядка благодарность за такое поведение.

Впрочем, сам полиция отнюдь не бездействовала, активно выявляя организаторов несанкционированных акций. В результате уже в субботу появилась официальная версия происходящего. «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек», - сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Мобилизация населения, по оперативным данным, осуществлялась через соцмедиа и соцсети, важное место во временном контексте занимало пиар-продвижение Фургала, в которое могли вкладываться около 300 миллионов рублей из бюджета и примерно такая же сумма из других финансовых источников. В воскресенье в здании правительства края проходили обыски и выемка документов.

Аналитики постарались разобраться в механизме воздействия «пропагандисткой машины» Фургала на хабаровчан, а также в более глубоких причинах, вызвавших столь бурную реакцию на его арест.

«Фургал ряд лет вел потихоньку свой пиар через некоторые крупные краевые СМИ, оплачивая их публикации, и был на слуху у десятков тысяч жителей края. Он накидал радужные картинки электорату. И когда пришла пора выборов, темные невежественные массы, крича от боли за падение доходов и голодные семьи, за пенсии и разгром медицины, за отобранные бизнесы и аресты – они отдали свои голоса ему, - рассказал эксперт по общественным связям Сергей Плешаков.

За почти два года нахождения у власти Фургал не выполнил ничего из того, что обещал, кроме каких-то мелочей, но людей продолжали пичкать различными «баснями», усиленно внедряли тезис, что противодействует Москва, призывали верить в «народного губернатора». И это действовало, рейтинг губернатора хоть и просел, но «ядерный электорат» остался.

«И сегодня люди, как обдолбанные зомби, вышли на центральную авеню в поддержку Фургала, ничего не зная об унылой действительности, и даже о тех, кто организовал шествие», - подытожил С. Плешаков.

Пользователь Facebook Дмитрий Кузнецов считает, что происходящее в Хабаровске - банальная манипуляция на психологии. «За Фургала проголосовало 70% избирателей. Просто так взять и признать, что они обманулись и своими руками дали власть, возможно, убийце, крайне сложно», - написал он на своей странице в соцсети.

У участников шествий и флэшмобов своя мотивация. Пожалуй, вот один из наиболее типичных постов на эту тему «Я просто в шоке от беспредела, который происходит с губернатором Хабаровского края. Это жесть. Мне вся эта классически выстроенная схема с «повязали-осудили-отстранили» очень очень очень очень напоминает события 30-х годов 20 века. Моего прадеда расстреляли. Потому что он был против линии партии и не хотел входить в колхоз. Второго прадеда раскулачили, да так, что я теперь не могу найти концов. Я не хочу повторения 1937 года, когда всех неугодных снимали, убирали, расстреливал», - написала в аккаунте в Facebook пользователь Anastasia Plotnikova.

«Город шумит. И мне плевать, что это митинг без разрешения. Я верю, что люди имеют право на мнение без разрешения высших чинов. Отдать надо должное, что народ не дебоширил, полиция не мешала людям и не было никаких стычек среди людей простых и людей в форме. Только один отморозок бросил ножницы в полицейский авто. Ну, на такую толпу и один урод-это уже не плохо. Энергетика тут, конечно, охренительная. Люди хотят, чтоб их услышали», - поделилась своим мнением с читателями в Facebook гостья Хабаровска Гелена Афанасьева.

Хабаровск показал, что в обществе сформировался четкий запрос на справедливость и право защищать свой электоральный выбор. Это не может не вызывать уважения. Другое дело, что флаг, под которым выстроились жаждущие демократических перемен хабаровчане, может оказаться кровавым.

«Одного не понимаю, как можно сбрасывать челу убийства, поясняя это 15-летней давностью? А все в сетях блажат: отдайте нам Фургала, нам плевать на то, что он возможный организатор смерти 3 человек! А вот если бы в ваших семьях это случилось, и все вокруг бы требовали, чтобы убийц простили?» - возмущен С. Плешаков.

Эту же проблему поднимают и аналитики из телеграмм-канала «Территория здравого смысла»: "Самым серьезным вызовом системе выглядит то, что убийства в глазах митингующих уже не являются компроматом. Протестующие допускают, что Фургал причастен к смертям своих врагов. Но людей приучили к насильственным смертям. Если бессудно убивают того, кого надо, - это хорошо… Поэтому следствию предстоит доказать, что жертвы Фургала - не такие же, как он, члены ОПС, которых не жалко, но добропорядочные предприниматели. Размыв ценностей, упадок законности - вот, что должно волновать…».

И это волнует, на самом деле, больше всего. Общество, забывшее о базовых принципах гуманизма и слепо требующее демократии, является пластилином для искусных махинаторов. Они могут слепить из него все, что захотят. Но сейчас это бурлящий котел, который постоянно подогревают. Поэтому выбор врио губернатора Хабаровского края должен учитывать диалектическую специфику региона. Варяга могут не принять, бесхребетному делать нечего. Требуется человек не только умный, но волевой и терпеливый, умеющий говорить с людьми и добиваться результата.

Тем временем сутки назад в районе Набережной Владивостока между Водно-спортивным центром ЦСКА и строящейся гостиницей - бывшим "Хаяттом" - на подпорной стене появилось необычное граффити. Надпись FURGAL.FREE! просуществовала на этом месте чуть больше суток, затем ее благополучно закрасили - стену побелили. Работы проводили военнослужащие Тихоокеанского флота. Надпись появилась на территории водной станции в воскресенье, 12 июля.