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Президент ВГУЭС рассказал о причине смены вузом своего названия
Владивостокский госуниверситет экономики и сервиса, напомним, ждет скорое переименование
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», руководство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) приняло решение о смене названия. По сведениям, которые стали известны «Золотому Рогу», на Владивостокский государственный университет (ВГУ). Однако президент вуза Геннадий Лазарев сообщил, что это, все же, пока не окончательное название и любезно согласился прокомментировать ситуацию.
Приморский вуз с богатой историей неоднократно «искал себя» меняя имена. ВГУЭС до своего переименования в 1996 году был известен как Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания (со дня образования в 1967 году) и Дальневосточный государственный технологический институт бытового обслуживания (ДВТИ и ДВГТИ, соответственно). Но на этом, как видим, окончательное самоопределение вуза все еще не закончилось.
По словам президента ВГУЭС Геннадия Лазарева, динамично развивающийся во всех отношениях вуз, больше не может называться по-старому. В связи с расширением перечня направлений подготовки во ВГУЭС грядут существенные перемены. В скором времени в вузе появятся такие направления подготовки как психология, направления в сфере информационных технологий, управленческие, а также педагогические специальности. По мнению президента, многопрофильному образовательному учреждению необходимо иметь более глобальное по смыслу название. Также данное решение обусловлено тем, что название «ВГУЭС» стало вызывать вопросы и у партнеров и гостей университета, по мнению которых оно не отвечает содержанию направлений подготовки вуза.
Руководство вуза отметило, что в настоящее время новое название еще окончательно не определено. Среди «кандидатов» на новое имя были представлены такие названия, как Дальневосточный университет технологий, Владивостокский университет технологий, Приморский государственный университет, одно из прежних названий - Дальневосточный государственный технологический университет и даже Дальневосточный государственный университет, то есть ДВГУ. Ну вы понимаете…
Однако руководство университета склонятся к тому, чтобы отойти от упоминания слова «дальневосточный» в названии вуза, объясняя это тем, что использование слова «владивостокский» выражает любовь студентов и сотрудников университета к родному городу.
На данный момент начинается подготовка к переименованию вуза посредством мониторинга общественного мнения в социальных сетях.
По некоторым данным, бренд ВГУЭС, вполне возможно, останется в более подробном новом названии. К примеру, Владивостокский государственный университет ВГУЭС. Или что-то в этом роде.
Газета «Золотой Рог» следит за развитием событий в популярном приморском вузе.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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