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Ушел из жизни один из самых опытных приморских журналистов

12 Февраля 2020, 09:23 | Владивосток

Коллеги с прискорбием сообщили о кончине Федора Устюгова

По словам коллег, Федор Устюгов «стоял на посту до последней буквы»: на «скорой» Федора увезли в больницу прямо из редакции. 16 февраля ему исполнилось бы 56 лет.

В последние годы Федор работал в печатном издании «АиФ. Приморье» специальным корреспондентом. Ранее был заведующим владивостокским бюро газеты «Московский комсомолец». Сотрудничал с газетой «Дальневосточные ведомости». Избирался депутатом.

До переезда во Владивосток занимался активной журналистской и общественной деятельностью в Находке. Работал в газете «Находкинский рабочий», а в 90-х издавал собственную газету «Находкинский проспект» – издание, которое называли «окном в демократию». Писал стихи и песни.

Аналитика, журналистские расследования, коррупция, криминал, острые конфликты интересов  – Федор брал на себя самые сложные жанры и темы, и делал это на высоком профессиональном уровне. По признанию коллег, таких журналистов и редакторов, как он, нынче единицы. 

Лишь один пример: в 2016 году Федор Устюгов получил Гран-при одного из самых престижных конкурсов mass media Дальнего Востока и Забайкалья «Живая тайга» – за рискованное журналистское расследование незаконной коммерческой заготовки кедрового ореха в Приморье по поддельным лицензиям.

Талантливый, принципиальный, высокопрофессиональный журналист, мудрый, порядочный и добрый человек, надежный друг, заботливый семьянин – таким запомнят Федора те, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать и дружить.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким Федора Устюгова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: тема  журналистика  автор  газета 



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