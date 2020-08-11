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Ремонтные работы - на контроле у мэра
Масштабные ремонтные работы ведутся во всех районах Владивостока
Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, ремонтируют фасады зданий и асфальтируют дороги. Все работы контролирует лично глава города в ходе еженедельных рабочих поездок. Так, на минувшей неделе Олег ГУМЕНЮК побывал во дворах на Калинина, 43 и Сахалинской, 45, где недавно были установлены детские и спортивные площадки.
Следующей точкой в маршруте стала дорога на ул. Монтажной, которую ремонтируют в рамках нацпроекта «БКАД». На участке проведены все необходимые подготовительные работы: смонтировано более 430 м водоотвода с подключением к существующей сети ливневой канализации, и установлены 29 новых люков на сетях инженерных коммуникаций. Подрядной организации осталось покрыть проезжую часть двумя слоями асфальта.
В доме на ул. Борисенко, 104а в данный момент обновляют фасад. Всего в списке ремонта этого года - фасады 20 зданий. Подрядчики сейчас работают по 13 адресам. На объектах восстанавливают штукатурную облицовку и окрашивают их. В списке много старых зданий, в том числе исторических.
«Преображение Владивостока ведется по многим направлениям. Это и фасады, и дворы, и дороги, и скверы. Все то, из чего складывается комфорт жителей, - отметил глава города. - Поэтому от подрядчиков при производстве работ мы требуем соблюдения технологий и сроков. Еженедельно езжу и контролирую сам, мои сотрудники регулярно на объектах бывают. И, конечно, неоценимую помощь по контролю оказывают нам сами жители, которые хотят жить в современном и красивом городе».
Фото Vlc.Ru.
К фото: В данный момент ремонт придомовых территорий ведется по 89 адресам, а всего их в списке более 100. Площадки делаются комплексно и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов.
Светлана СМИРНОВА.
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