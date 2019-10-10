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Владивосток останется без ВГУЭСа
Владивостокский университет экономики и сервиса дорабатывает последние то ли недели, то ли месяцы
Как стало известно из источников близких к руководству Владивостокского университета экономики и сервиса, в вузе принято решение сменить название. В скором времени ВГУЭС станет Владивостокским государственным университетом или ВГУ. Новое название закрепит сложившийся за последние десятилетия многопрофильный статус этого учебного заведения.
Правда, сокращение будет дублировать название некоторых других российских вузов, к примеру, Воронежского госуниверситета. Но ничего, решили во ВГУЭСе. Напомним, что во Владивостоке есть и свой МГУ – Морской государственный унивыерситет.
ВГУЭС до своего переименования в 90-х годах был известен как Дальневосточный технологического института бытового обслуживания (ДВТИ). В 1967 году правительством РСФСР приняло решение об открытии ДВТИ. Решение было обусловлено потребностью развивающейся легкой промышленности региона в подготовленных кадрах – инженерах, технологах, руководителях производств.
Кстати, после образования ДВФУ и его перевода на остров Русский, ВГУЭС оказался в выигрышной ситуации, что мало кто ожидал. Нерешаемые годами транспортные проблемы и сложная ситуация с общежитиями на острове, а также достаточно демократичные условия учебы, заставила многих преподавателей и студентов выбирать именно ВГУЭС.
Редакция попытается в ближайшее время получить комментарий представителей университета.
Фото ВГУЭС.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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