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Владивосток останется без ВГУЭСа

10 Октября 2019, 20:19 | Владивосток

Владивостокский университет экономики и сервиса дорабатывает последние то ли недели, то ли месяцы

Как стало известно из источников близких к руководству Владивостокского университета экономики и сервиса, в вузе принято решение сменить название. В скором времени ВГУЭС станет Владивостокским государственным университетом или ВГУ. Новое название закрепит сложившийся за последние десятилетия многопрофильный статус этого учебного заведения.

Правда, сокращение будет дублировать название некоторых других российских вузов, к примеру, Воронежского госуниверситета. Но ничего, решили во ВГУЭСе. Напомним, что во Владивостоке есть и свой МГУ – Морской государственный унивыерситет.

ВГУЭС до своего переименования в 90-х годах был известен как Дальневосточный технологического института бытового обслуживания (ДВТИ). В 1967 году правительством РСФСР приняло решение об открытии ДВТИ. Решение было обусловлено потребностью развивающейся легкой промышленности региона в подготовленных кадрах – инженерах, технологах, руководителях производств.

Кстати, после образования ДВФУ и его перевода на остров Русский, ВГУЭС оказался в выигрышной ситуации, что мало кто ожидал. Нерешаемые годами транспортные проблемы и сложная ситуация с общежитиями на острове, а также достаточно демократичные условия учебы, заставила многих преподавателей и студентов выбирать именно ВГУЭС.

Редакция попытается в ближайшее время получить комментарий представителей университета.

Фото ВГУЭС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: студент  образование  дети  ВГУЭС  ДВФУ  владивосток  ЕГЭ  университет 



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