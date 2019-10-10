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Жильцы одного из домов Владивостока взбунтовались против капремонта
Возмущение происходящим уже подкреплено заявлением в прокуратуру Приморского края
Жильцы дома по адресу пр-т Острякова, 6 во Владивостоке были несказанно удивлены, когда в один прекрасный день вокруг их жилища начали расти строительные леса и забегали гастарбайтеры. С большим трудом удалось выяснить у управляющей компаниии название строительной фирмы и то, что дом попал в программу Фонда капитального ремонта, поэтому теперь здесь начались соответствующие работы. Вот в этом-то и оказалась главная загвоздка. Фонд капремонта решил профинансировать ремонт, который данному дому абсолютно не нужен. Зато ни копейки не будет пущено на решение давно назревших проблем.
Слухи о том, что дом по Острякова, 6 попадет в программу капремонта, конечно, ходили среди жильцов, но до конкретики дело не доходило. Дом этот достаточно большой, многоквартирный, аж 12 подъездов, поэтому приморскому Фонду капремонта от жильцов ежемесячно перепадает весьма внушительная сумма. Это к тому, что жильцы дома заслужили того, чтобы на них были потрачены определенные средства. Тем более, повторимся, в доме много действительно серьезных проблемных мест.
Как сообщил собственникам на собрании представитель фирмы, которая получила подряд на работы по адресу Острякова, 6, она выиграла конкурс на подрядные работы. Как оказалось, несмотря на то что конкурс объявлял Фонд КАПИТАЛЬНОГО ремонта, эти работы чисто косметического характера - побелим-покрасим. Но хуже всего, то что эти косметические работы будут происходить... на фасаде здания и в.. подвале. Кирпичный фасад решено заштукатурить и покрасить, а в подвале окрасить стены и заменить двери. В этом, собственно, и заключается основной массив запланированных ремонтных работ на более чем 100 миллионов рублей. Другой, так сказать, нюанс в том, что дому вообще не нужны такие работы. Дом толстостенный, кирпичный, из качественного красного кирпича и смотрится снаружи уж точно вполне прилично. К слову, качественно же сложенные толстые кирпичные стены играют немаловажную роль, когда кому-то нужно продать квартиры в этом доме - они здесь ну очень дорогие. И все это решено было замазать и закрасить, чтобы в приморском климате через полгода получить облупленные и облезлые стены с вываленными кирпичами? (Может, это кому-то нужно?) Естественно, жильцы возмутились, как и тому, что с ними никто вообще не советовался.
На собрании домсовет сообщил, что, по их сведениям, договоренность о таком ремонте - это якобы совместное решение Фонда капремонта и управляющей компании, которая вроде как посчитала, что именно на фасад дома нужно спустить сотни миллионов рублей. В то же время совет дома давно и настоятельно требовал от управляйки заняться ремонтом коммуникаций в подвале дома - трубы достаточно немолодого дома находятся просто в ужасающем состоянии. Их часто прорывает, а зимой из подвала валят клубы пара. Здесь, оказалось, даже невозможно поставить общедомовые счетчики. И жильцы годами вынуждены переплачивать на радость энергетикам по несколько тысяч рублей с квартиры ежемесячно! В столь же плачевном состоянии находится и электрика дома. В коридорах частенько коротит - аварийка здесь частый гость. Что уж говорить о крыше... И при таком раскладе Фонд капремонта решил просто выбросить сотни миллионов рублей на косметические работы, ссылаясь на то, что фасад дома в "ужасном состоянии" - якобы была проведена экспертиза, специалисты которой выявили вываливающиеся кирпичи и осыпающийся скрепляющий их раствор. К действительности, даже если принять во внимание, что такая экспертиза была, это не имеет ни малейшего отношения - 5-6 кирпичей со сколоми на всем фасаде огромного дома вряд ли можно отнести к категории "срочно реставрировать". К слову, в прошлом году дому отремонтировали фундамент - он, как выяснилось, был тяп-ляп сооружен советскими строителями, от чего, как часто бывает, стены начали оседать и трескаться. Работы, надо отдать должное, были проведены грандиозные, жильцы благодарныот всей души. И стены снаружи везде, где было нужно, замазали, поэтому какие-то косметические дефекты в принципе отсутствуют.
Но нет. Дальше - больше. Представитель также намекнул жильцам, что если они не согласятся на такие виды работ, то Фонд капремонта просто вычеркнет дом из своих списков на долгие годы. Этим шантажировало и руководство компании-подрядчика представителей собственников в телефонном разговоре. Оно и понятно - такие деньги уплывают. Но шантаж не подействовал. Владельцы квартир начали высказывать предположения, что кто-то при таком раскладе явно в доле. Запланированные работы, прямо скажем, не тянут на озвученную сумму.
По итогам собрания председателем домсовета было подано соответствующее заявление в Прокуратуру Приморского края. И собственники очень надеются, что Фонд капремота все же перенаправит средства с непонятных, ненужных и откровенно странных работ на действительно жизненно необходимые дому работы, а связь управляющей компании, фирмы-подрядчика и заинтересованность или безответственность Фонда капитального ремонта будут внимательно изучены.
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