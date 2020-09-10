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Парад выпускников, открытый микрофон и прокат "необычных велосипедов"...
Фестиваль «В_город» пройдет во Владивостоке
Первый фестиваль в рамках проекта «В_город» состоится в субботу, 12 сентября, во Владивостоке. Активности запланированы для приморцев всех возрастов. Главными площадками праздника станут центральная улица города – Светланская, скверы Пушкинский, Адмиральский, Театральный и имени Адмирала Невельского.
Праздничные мероприятия начнутся с шествия «Парад выпускников». К участию приглашаются выпускники школ и вузов 2020 года, у которых из-за эпидемии коронавируса был отменен общегородской выпускной, а также выпускники прошлых лет, их родные и друзья. Построение колонны начнется в 10.30 у дома №37 на улице Светланская. Начало шествия запланировано на 11.00.
К 11.30 колонна выпускников придет на набережную Цесаревича, где начнется дискотека. В открытый микрофон ее участники смогут поздравить собравшихся и передать привет одноклассникам и однокурсникам.
Также на мероприятии подведут итоги челленджа фотографий с выпускного в социальных сетях и наградят победителя. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить в социальных сетях снимок с вашего выпускного вечера и поставить хэштег мероприятия #выпускникивгороде. Победитель получит приз – электросамокат.
Кульминацией дискотеки станет выбор короля и королевы выпускного. Так что гости, желающие побороться за корону, могут прийти на мероприятие в праздничных нарядах. Дискотека продлится до 16.00.
После «Парада выпускников» на Светланской пройдут показательные выступления спортсменов по направлению «трикинг» от Федерации трикинга. Здесь организация «Сам себе велосипед» откроет прокат «необычных велосипедов», а самые юные гости праздника смогут научится кататься на беговелах под присмотром опытных тренеров.
Напротив дома №44 по улице Светланская откроются мастер-классы по хореографии – всех желающих научат кубинской сальсе и энергичной зумбе. Здесь же для юных жителей откроется игровая площадка с аниматорами. В районе дома №46 будут работать фотозона из шелковых лент и стена высказываний «А мне фиолетово».
С 12.30 в районе Светланской, 67-71, все желающие смогут пройти «Спортивный лабиринт», а также поиграть в старинную русскую игру – городки.
В сквере имени Адмирала Невельского с 11.00 до 15.00 гости праздника смогут освоить логическую настольную игру Го или просто весело провести время за игрой в аэрохоккей, настольный теннис и футбол, пострелять из лука.
В Адмиральском сквере с 11.00 будет организована игротека «Достопримечательности Владивостока», пройдут мастер-классы по рисунку и пленер учащихся детских школ искусств на тему «Морская душа». Здесь же все желающим нарисуют аквагрим.
В Пушкинском сквере с 11.00 будут проходить мастер-классы и мини-соревнования по спидкубингу – сборке кубика Рубика на скорость. Кроме того, на площадке соберут панно с изображением Владивостока из 450 кубиков. В 13.00 здесь же начнется молодежный квартирник, на котором выступят молодые исполнители города.
Пушкинский сквер станет еще и площадкой международного проекта по обмену фотографиями «Фотосушка» – любой желающий сможет взять понравившуюся фотографию в обмен на свою. А в 18.00 начнется гала-концерт проекта «А где Пушкин?», где будет море музыки от талантливых горожан. Исполнители, уже выступавшие на открытой сцене, снова выйдут к микрофону. Музыкальный марафон продлится до 22.00.
«Такие праздники планируем проводить два раза в месяц, то есть это будет серия мероприятий. Мы постарались, чтобы праздник был интересным как для детей, так и для взрослых. Местом проведения первого фестиваля была выбрана улица Светланская, а также скверы Пушкинский, Адмиральский и имени Невельского. Нам очень важно, чтобы эти общественные пространства становились точками притяжения горожан, где они могут не просто отдохнуть и погулять, но и провести время с пользой, найти новых друзей», – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Проект «В_город» – это серия фестивалей и мероприятий на улицах города, вовлекающая горожан в активные события. Для того чтобы улучшить мероприятия и вовлечь в городские события всех жителей дальневосточной столицы, во время праздника будут проводиться опросы. Все желающие смогут внести свои предложения по проведению следующих городских мероприятий.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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