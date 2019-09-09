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Фонд "Тепло наших рук": Дарите детям внимание и доброе слово просто так

09 Сентября 2019, 12:46 | Владивосток

Участники фонда – не потенциальные усыновители, они – старшие товарищи, которые находятся рядом с детьми, оказавшимися в сложной ситуации, с детьми, в жизни которых нет мамы и папы

В Российской Федерации 2018 год ознаменовался выходом «особенного» Указа президента. Этот документ призван объединить усилия всех граждан страны и стремиться к единым целям. Прописаны цели и задачи в четко обозначенных пунктах из различных сфер жизни граждан страны. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» вышел и вступил в силу 7 мая 2018 года. Сейчас уже можно сделать первые выводы, сориентироваться в направлениях деятельности и ее соответствии стратегии развития РФ.   В пункте 5б  (сфера образования) этого Указа есть следующие слова: «создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)».

Что есть в Приморском крае, отражающее этот пункт указа президента? Есть уникальная, активно работающая организация - благотворительный детский фонд «Тепло наших рук».

Он зарегистрирован в  Приморском крае с 2015 года.  До этого, с 2014 года Наркевич Ирина Васильевна организовала группу добровольцев «Тепло наших  рук».

Отличает фонд то, что с момента образования и по сегодняшний день  взят курс на полную прозрачность финансовых поступлений и их трат. На сайте и в социальных  сетях публикуются ежемесячно финансовые отчеты, затем формируется ежегодный отчет.  

Фонд отличает четко простроенная стратегия. Участники фонда – не потенциальные усыновители, они – старшие товарищи, которые вот уже пять лет находятся рядом с детьми, оказавшимися в сложной ситуации, с детьми, в жизни которых нет мамы и папы. Основные направления фонда, на данный момент, - это социальная адаптация воспитанников детских домов, коррекционных школ-интернатов, а также помощь детям в краевой психиатрической больнице, краевой туберкулезной больнице, социальном отделении детской клинической больницы.

Всего, под кураторством фонда - 3 краевые детские больницы, 12 детских домов города и края.   

Работа фонда разделяется на несколько программ:

Здесь подробно представлены эти программы: http://teplonashihryk.ru/?page_id=46362

Основные из них: репетитор в детский дом; сиделка ребенку из детдома; профилактика социального сиротства – помощь детям из семей, находящихся в социально опасной ситуации; выездные развивающие мероприятия, дополнительные развивающие занятия с детьми, например, рукоделие, танцы, кулинарные мастер-классы; организация подарка и торта на каждый детский день рождения для детей, которые живут в 8 детдомах Приморья; помощь в обеспечении детей сладостями и фруктами; прогулки с детьми; театральный кружок; организация приверженности ЗОЖ; организация осмотра врачами по индивидуальному запросу и покупка необходимых лекарств; организация выездов на конкурсы, экскурсии, посещение музеев, океанариума, игры в пэйнтбол; выезды на природу.

Интересна акция, которую с восторгом восприняли наши дети из трех учреждений осенью 2018 года. Это акция «Делюсь теплом. Дарю цветы просто так». Дети в сопровождении добровольцев фонда выезжали в центр Владивостока и Артема и дарили цветы жителям и гостям города. Люди счастливо улыбались, получая цветок, благодарили детей. Они получили бесценный опыт дарить тепло, делать что-то приятное просто так. По отзывам детей, это мероприятие очень запомнилось им.

Одна из любимых программ добровольцев – это подарки на день рождения каждому ребенку.  Накануне дня рождения покупается подарок ребенку, готовится именной торт.  У ребенка есть возможность провести свой собственный праздник, позвать на чай друзей, задуть свечи и загадать желание. Раньше это было невозможно, дни рождения отмечались ежемесячно в группе детей. Мы уверены, что это тоже способствует социализации детей, их ощущении себя как отдельной личности, значимой и ценной для других людей, для общества.

С 2014 года наши добровольцы приходят и общаются с юными пациентами детской психиатрической больницы. Там проходят лечение как семейные дети, так и дети из курируемых детских домов и интернатов. Уникальность этой программы заключается в том, что мы сопровождаем наших детей из детдомов на протяжении их лечения в психоневрологическом стационаре. Там добровольцы проводят игры, занятия рукоделием, чтение книг. Мы не ставим клеймо на детях, искренне общаемся  с ними, отвлекаем их от болезни, что непременно способствует улучшению состояния, мы помогаем детям переключить внимание с болезни.

Все эти и другие направления способствуют тому, чтобы у детей было как можно больше шансов нормально адаптироваться к взрослой жизни, реализоваться в семье и профессии. Одна из любимых фраз Ирины Васильевны: «Нам важно научить детей жить впоследствии без взрослых».  

Как становятся добровольцем фонда? На данный момент, с различной регулярностью, участвуют в жизни детей около 150 человек. Все эти люди собрали определенные справки по требованиям, прошли школу добровольца и по силам посещают детей. Дети узнают постоянных участников фонда, радуются им, все больше доверяют и раскрываются при встрече. Они чувствуют, что есть взрослые люди, которые не равнодушны к их судьбе.   

Сентябрь 2019 год стал началом нового сотрудничества фонда и Центра образования 28 (раньше эти центры назывались «средняя школа»). Центр образования 28 и ее замечательный директор Соколова Светлана Викторовна встретили в праздничный первый учебный день Ирину Васильевну. Они вошли во 2«А» класс, где их ждали родители и дети. Светлана Викторовна рассказала о том, что их Центр образования регулярно помогает попавшим в сложные ситуации детям из этой школы, например, участвовал в оплате дорогостоящего лечения. И вот настал новый этап, мы будем сотрудничать с фондом и помогать детям из детского дома. Ирина Васильевна спросила детей о том, как можно позаботиться о человеке.

Все вместе договорились, что это не только деньги и подарки, но и время, внимание, доброе слово. На этой встрече родители собрали хорошую сумму, которая пойдет на развитие детей из детского дома и, возможно, на общий проект с участием детей из двух учреждений – из детского дома и Центра образования 28.

Удалось пообщаться с мамой ученика 2«А» Кожушной Оксаной. Она сказала, что, по ее мнению, деньги – это больше участие родителей, а для наших детей надо обязательно делать совместные проекты, например, выезды на природу. Ее сын, Кожушной Кирилл сказал, что считает, что детям из детского дома надо заниматься учебой и наши деньги  помогут оплатить репетитора, чтоб развивать «умственные способности». Разные мнения и замечательный настрой для продолжения сотрудничества Центра образования 28 и БДФ «Тепло наших рук».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  фонд  больница  дети  благотворительность  школа 



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