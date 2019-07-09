"День сурка" Игоря Пушкарева

Экс-мэр Владивостока о том, как провел более 1100 дней в СИЗО «Кремлевский централ»

Противоречивое дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева порождает массу различных мнений и споров, но бывший глава рассказал не о нем, а о том, как провел более 1100 «дней сурка» в СИЗО «Кремлевский централ».

В апреле этого года бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

«Я нахожусь в СИЗО со 2 июня 2016 года, так что недавно у меня был своеобразный юбилей. Первые сутки - это карантин и одиночная камера. Потом перевели в восьмиместную - все сокамерники там были очень доброжелательными и поддерживали, чем могли. Началась обычная жизнь, где каждый следующий день был похож на предыдущий: подъем, утренняя проверка, прогулка и отбой. Это большая редкость, когда что-то выбивается из этого режима.

Ну только если по праздникам - с ними у нас все хорошо: поздравляем друг друга с днями рождения, Новым годом. Родные, как правило, присылают торты, так что есть возможность устроить праздничное чаепитие.

Развлечений, конечно, немного - интернета здесь нет, но это не мешает находить себе занятие, было бы желание. Для меня это - физическая активность и книги.

Спортом занимаюсь ежедневно. Кроме прогулки не менее часа (ежедневной), еще полтора-два часа в день уделяю тренировкам в камере, делаю силовые упражнения из йоги и на растяжку. Есть у меня еще книга Пола Уэйда «Тренировочная зона» - по ней делаю упражнения с собственным весом, так как тренажеров нет. Вдобавок к этому раз в неделю занимаюсь в спортзале вместе с остальными.

У нас тут вообще очень дружная команда подобралась, даже с точки зрения самых обыденных дел. Ну вот всем же нравится, когда в месте, где находишься, порядок и чистота? Поэтому убираем, моем и активно поддерживаем порядок все вместе - не помню, чтобы хоть когда-нибудь возникала проблема с этой задачей.

Вообще, все, с кем мне здесь довелось познакомиться (среди них блогер Давидыч, топ-менеджер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Малобродский, лидер группы хакеров Lurk Константин Козловский), очень интересные люди и у каждого было чему поучиться. Никаких проблем в общении у нас не было, слава Богу.

Я, на самом деле, очень благодарен всем своим сокамерникам - это добрые люди, которые остались такими и не пали духом, несмотря на все трудности. Вот взять того же Дельпаля - я так скажу: любому человеку здесь сложно, особенно когда сидишь ни за что, а уж тем более иностранцу. Кстати, тут узнал, что Козловский писал мемуары - с удовольствием прочитал бы. А вообще, желаю Константину поскорее освободиться и сдать свой материал в печать. Если книга все-таки выйдет, обязательно попрошу родственников заказать для себя экземпляр.

И еще немного о книгах: за три года здесь прочитал более 200 штук - брал в библиотеке или передавали родные по моей просьбе. Одними из первых стали «Воскресение» Толстого, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Папийон» Анри Шарьера и, конечно, «Граф Монте-Кристо».

Я уже упоминал, что интернета тут нет, но периодически удается рассказывать о происходящем со мной в соцсетях. Не могу это назвать полноценной интернет-активностью, но отдельные посты все же получаются: я надиктовываю адвокату, он записывает с моих слов, после чего все публикуется.

Мне кажется, что вот такой выход в Сеть с моей стороны был верным шагом. Когда я увидел, что ни о какой объективности в моем деле не может быть и речи, и возможно единственное спасение в максимальной открытости того, что происходит. Ну или, по крайней мере, чтобы у тех, кто интересуется моим делом, была возможность знать мою точку зрения, подкрепленную документами дела, которые выкладывались на сайте. Поэтому первый пост вышел где-то через восемь месяцев с момента заключения меня под стражу.

Свои публикации я ни с кем не согласовываю, их никто не цензурирует. При этом в них нет ничего такого, что бы нарушало закон или правила содержания под стражей.

Хотя был один забавный случай, связанный с цензурой, правда, не про интернет.

Однажды, в самом начале, я прочитал книгу «Князь Серебряный». В письме родным привел отрывок из данной книги, в котором описывалось, что подавали на стол Ивану Грозному. Это напоминает сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Привел это в таком ракурсе, что это у нас в СИЗО такой стол в камере. Но оперативники СИЗО, которые прочитали письмо, порекомендовали так больше не писать, так как это не соответствует действительности. Да, чувство юмора есть не у всех, и контролирующие органы могут не понять этой шутки.

Подводя некий итог, могу добавить, что СИЗО - не то место, где происходит так уж много событий. Глобальных изменений в быту на протяжении трех лет не происходило, ничего не менялось. Это можно обозвать как «день сурка», и он повторяется на сегодняшний день уже более 1100 раз. Несколько месяцев назад подъем стал в 06:00, а не в 06:45, а отбой в 22:00, а не в 22:45, как было ранее. Вот и все изменения. Все очень стабильно».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.