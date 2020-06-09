Во Владивостоке решат проблему нехватки мест в детсадах

Во время очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня один из акцентов был сделан на вопросе нехватки мест в детсадах. Яркий пример тому – Владивосток, где наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях, в результате чего родители вынуждены водить или возить малышей в детсады, которые зачастую находятся далеко от дома или работы.

Нехватка детских садов - это весьма насущная проблема, а право на доступное дошкольное образование гарантировано каждому статьёй 43 Конституции, но мы понимаем, что построить детские сады в одночасье и снять дефицит невозможно, поэтому нужно искать альтернативу. В этой связи губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поручил решить вопрос с открытием необходимого количества дежурных групп в детских садах. Соответствующее распоряжение он дал на заседании штаба. Олег Кожемяко подчеркнул, что такую работу необходимо провести в ближайшее время.

Как сообщила министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО, в каждом детском саду должно быть открыто, как минимум, две дежурные группы, чтобы у родителей не было необходимости возить ребенка по всему городу и перемешивать малышей из различных дошкольных учреждений. «На сегодняшний день к нам идут обращения только по Владивостоку. В Уссурийске, к примеру, в каждой образовательной организации действует по две группы, и жалоб нет. Поэтому нужно решать вопрос», – подчеркнула министр.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна ДЕТКОВСКАЯ отметила, что нет никаких ограничений для открытия новых дежурных групп в детских садах. При этом информация о них должна быть своевременно подана в Роспотребнадзор для осуществления контроля за ситуацией. «Наши специалисты в постоянном режиме проводят мониторинговые обследования детских садов на предмет тех требований, которые предъявляются сегодня к дошкольным учреждениям. Если есть такая необходимость, нам нужен перечень детских садов и групп, а также информация по количеству детей в группах, которые начнут работать, чтобы мы могли продолжать работу по мониторингу соблюдения противоэпидемических мероприятий, которые проводятся в подобных образовательных организациях», – заявила главный санитарный врач края.

Для удобства и безопасности при посещении дошкольных учреждений глава Приморья распорядился написать соответствующие рекомендации. «Чтобы график приезда родителей с утра несколько продлили – кому-то удобно приезжать к 8.00, кому-то - к 9.00, чтобы персонал дошкольного учреждения мог сам проводить термометрию, чтобы ни сотрудники, ни родители, ни дети – никто не допускался с признаками ОРВИ. Татьяна Николаевна, прошу вас это прописать, а мы, в свою очередь, будем доводить уже главам всю информацию», – поручил главе Роспотребнадзора по Приморскому краю Олег Кожемяко.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко поручил решить вопрос с открытием необходимого количества дежурных групп в детских садах.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.