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Игорь Пушкарёв: Во властные структуры я больше не ходок
Экс-глава Владивостока назвал «один из самых сложных моментов нахождения в неволе»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном посте в социальных сетях рассказал об одном из самых сложных моментов в неволе.
«Пожалуй, один из самых сложных моментов нахождения в неволе - невозможность самореализации. Ведь каких бы успехов вы не достигли в жизни - нам всегда есть куда двигаться дальше.
И дело здесь не в деньгах, продвижению по службе и социальном статусе. Дело ещё в осознании своей нужности: не только для семьи и близких, но и для общества в целом. Работать на благо людей, приносить пользу - для меня это не просто слова, это важная составляющая жизни. Это заставляет тебя идти вперёд, развиваться и совершенствоваться. Когда я работаю, я живу.
Кто-то сейчас сыронизирует и скажет что-то типа: «у вас еще будет возможность реализоваться в местах не столь отдалённых» - возможно. Ведь как я уже говорил - деятельность для меня это непременное условие жизни, и здесь она просто обретёт другие формы - не исключаю.
Не могу и не хочу себе в этом отказывать.
Продолжаю верить, ждать, надеяться и строить планы. Но, предупреждая возможные домыслы о моей дальнейшей работе во власти, скажу однозначно: нет. В этой сфере я уже свой лимит исчерпал, хотя не успел сделать и половины того, что мог бы осуществить».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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