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Во Владивостоке постоят еще один огромный мост длиной более двух километров

08 Июня 2020, 15:46 | Владивосток

Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов

Правительство Приморского края выделило 233 млн рублей из краевого бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение аудита строительства первого этапа Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), включающего мостовой переход на остров Елены.

В постановлении правительства региона, подписанном председателем правительства Верой ЩЕРБИНОЙ, говорится, что строительная длина мостового перехода составит 10 километров, в том числе моста – 2 тыс. 206 метров.

Согласно документу, подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита необходимо завершить в декабре 2021 года.

Отметим, что еще в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме «ИнфраВЭБ» (входит в группу ВЭБ), «Автодор» и администрация Приморского края подписали соглашение о подготовке и реализации инвестпроекта по строительству ВКАД. Стоимость прооект на тот момент оценивалась в 70 млрд рублей. Для окупаемости проекта предлагалось сделать проезд по ней платным. О желании принять участие в проекте заявляла китайская строительная корпорация Guanda.

По данным администрации Владивостока, общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока 70-85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км в час.

Досье газеты «Золотой Рог»

ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на остров Елены и дальше на остров Русский.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: остров русский  инвестиции  Вера Щербина  "АВтодор"  мост  проект  ВКАД  ВЭБ 



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