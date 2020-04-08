Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться

Дистанционное обучение детей превратилось в самообучение, а жизнь семей - в настоящую катастрофу

Перевод школ на так называемое «дистанционное» обучение изначально предполагал некоторые проблемы, с которыми предстоит столкнуться и школьникам, и учителям, и родителя. Но то, что в итоге вышло, по крайней мере, в системе образования Владивостока, было трудно себе представить даже в самом страшном сне. Семьи, в которых есть школьники, сегодня вынуждены заниматься по 12-14 часов в сутки. А ведь многие родители и в карантин работают.

В том, что система «Сетевой город» рухнет в первый же день работы, мало кто сомневался. Нагрузка, это все прекрасно понимают и к этому были готовы. Почти все подобные сайты по всей России рухнули. Но то, что эта система вообще никак не приспособлена к динамичному учебному процессу, выяснилось уже в понедельник. Как будто в школах и в кабинетах повыше не знают о том, что подавляющее большинство детей просто не в состоянии самостоятельно осваивать тяжелейшую учебную программу, которая пишется, скорее, для кандидатов наук, чем для среднестатистических детей. Понятное дело, что никаких дней на проверку и раскачку, чтобы выяснить слабые места системы, никто не выделял. Никаких поблажек, хотя бы на первое время, семьи тоже не получили. «Это установка департамента и директора, - отрезала в мессенджере одна из учителей. – И если я ее нарушу, меня просто накажут».

В итоге учителей фактически заменили родители, многие из которых просто не в состоянии объяснить ребенку все нюансы математических теорем и заумных правил русского языка. И понеслось. Вместо недоделанной компьютерной программы началась самодеятельность в виде создания десятков отдельных групп в мессенджерах с классными руководителями, а потом и с каждым учителем в отдельности, обмен между учителями и родителями электронными почтами, подстраивание под требования каждого учителя (кому-то срочно выслать работы до такого-то времени, кому-то фотографии работ архивировать (!)). Вопросы, вопросы, вопросы…

Стало понятно, что каша сохранится до последнего дня карантина. Но даже это еще полбеды. Настоящим издевательством стал объем задаваемых «классных» и «домашних» работ. В кавычках, потому что это понятие сейчас размылось. Для школьников и их родителей - это одна большая домашняя работа. Напоминаю, что еще семье нужно прочитать и освоить теоретический материал. В итоге по самым сложным предметам задается, к примеру, параграф какой-то темы, пять заданий для работы «в классе» и еще пять – для работы «дома». И это при условии, что нужно изучать новые темы! И все это самостоятельно. Никакой связи у ученика с преподавателем и близко нет!

Отказаться нельзя! Тут же следует угроза со стороны учителя: «Нам приказано всем, кто не присылает отчеты о выполнении заданий, ставить «двойки». А это скажется на четвертной оценке».

Мать школьника 6-го класса: «Я даже в карантин работаю, поэтому вынуждена помогать сыну прямо сидя на рабочем месте. В итоге работодатель удержал с меня зарплату за целый день. И сказал, что если это будет продолжаться, меня просто уволят».

Мать школьника 5-го класса: «Мы просто не смогли выполнить все задания на день. Пытались обратится к учителю, но она отказала. Сказала, что она ведет несколько классов одновременно, поэтому она просто на грани нервного срыва. Пришлось просить списать у других родителей».

Многие родители настроены обратиться к губернатору края Олегу КОЖЯМЯКО.

Мать школьницы 6-го класса: «Мы с другими родителями уже готовы написать обращение к губернатору края Олегу Кожемяко. Чиновники в департаментах просто отмахиваются он нас. А директора школ ссылаются на установки сверху. Мы готовы с пониманием относиться к техническим проблемам, но просто не в силах выполнить то, что сегодня взваливают на нас школы. Требование одно - снизить объем изучаемого материала и в два-три раза - объем задаваемых домашних заданий. Соревнование учителей: кто больше задаст, может привести к тому, что многие просто откажутся от такого обучения. И нас не остановят угрозы в адрес детей со стороны учителей. Если надо, то мы и выше пожалуемся на то, что творится во Владивостоке».

Самое интересное, что в ряде других районах края, ситуация несколько спокойнее. И все потому, что учителя, которых местные чиновники от педагогики, в отличии от владивостокских, бросили на амбразуру «дистанционки», прекрасно осознали специфику этого вида обучения. Газета «Золотой Рог» связалась с одной из учителей математики из приморской глубинки: «Я понимаю, что никакого форсирования здесь быть не должно. Даю одну тему на день плюс два-три задания. Из процесса обучения сейчас исключена работа в классе, а это серьезно сказывается на усвоении материала. Такого объема вполне достаточно». Так не стоит ли владивостокским школам перенять более продвинутый и привязанный к текущей ситуации опыт глубинки?

Отдельная тема - полный провал «современной» российской школы в отношении использования технических средств связи. Сотни миллионов рублей, включая выделенных по президентским программам, в Приморье улетели буквально псу под хвост. Во многих школах все еще стоят компьютеры 90-х годов. Именно стоят, поскольку работать на них просто невозможно. Новая техника если и появлялась, то, напомню, «забыли» выделить деньги на установку программного обеспечения. Осужденного по суду за установку в школе нелицензионного софта учителя информатики все, надеемся, помнят? А, ведь, он для детей старался. Еще хуже дела обстоят с обучением «уверенного пользования» компьютерами, интернетом и так далее. Удивительная особенность российского образования - дети лишены возможности изучать предметы при помощи компьютеров и специализированных сайтов. Только книги! И это в 21 веке?! Единственное исключение – информатика. Да и то, учителя стараются не пускать детей в компьютерные классы, а то «они все поломают». А отвечать, естественно, учителю информатики. Из своего кошелька. Таковы вполне себе узаконенные правила.

Но при этом все почему-то решили, что ученики 5-7-х классов – все сплошь уверенные пользователи ПК и программ, хотя у некоторых нет не то что компьютеров дома, сотовые еще кнопочные. Многие родители 10-12-летних детей попросту не допускают до компьютеров и соцсетей, что разумно, и тем более без присутствия взрослых. А семьи, где бабушка-дедушка воспитывают внука, многодетные семьи, где вряд ли у каждого учащегося своя техника имеется - об этих людях кто-то подумал?! Компьютеры им раздали, обучили пользоваться?

Единственное, чему чиновники от педагогики, как городского, так краевого, да и российского уровня с удовольствием здесь посвящают свое время – борьба со всякими вредными сайтами. На эту тему проводятся совещания и выделяются миллионы рублей. Если есть возможность, такие сайты в школьных серверах блокируют. Казалось бы, абсолютно правильно делают. Но нюанс в том, что сегодня у многих школьников есть смартфон с доступом в интернет. Смотри что хочешь, скачивай, что душе угодно. Замшелым дяденькам и тетенькам из Минпроса и нижестоящих структур просто в голову не приходит, что надо не просто запрещать, а учить детей работать в глобальной сети, учить основам компьютерной безопасности, учить, как не попасться здесь на удочку мошенников, осваивать различные полезные программы. Тот же "Сетевой город", который многие в прошедший понедельник впервые в глаза увидели и прошли еще через один ад, пытаясь авторизоваться. Многие и слова то такого не знают. Не научили.

Но куда там. Последняя модная тенденция – запрет на пользование смартфонами на уроках. Ну-ну… А может быть, лучше задания на уроках выполнять при помощи смартфонов? Детям они привычны, и интересно, опять же, будет. Уж всяко лучше чтения берестяных грамотам, пардон, книг, за которые так хватается российское образование, вынуждая детей таскать в школу ранцы по 10-15 кг весом, включая сменку, форму для физкультуры, наборы для занятий ИЗО. А как же! Кабинок-то в наших школах нет! И так, чего ни коснись в нашей системе образования...

Увы, узнаем нашу российско-советскую безжалостную школу, которая никогда не видела в детях людей, а точно механизмы для запоминания. И как всегда, столкнули лбами учителей и детей, родителей и учителей, детей и родителей. «На усмотрение школы», - съехали с темы чиновники от педагогики. «Это установка сверху», - съехали с темы директора. Выходит одна надежда на губернатора.