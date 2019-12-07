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"Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"

07 Декабря 2019, 13:35 | Владивосток

Экс-глава Владивостока рассказал о подозрительном поведении команды программы «Честный детектив»

В своем очередном посте в соцсетях экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв рассказал подробности попыток организовать интервью с журналистом и ведущим программы «Честный детектив» Эдуардом Петровым.

«Последовало продолжение истории с интервью для программы Эдуарда Петрова. Как вы помните, я согласился на интервью при условии присутствия на нём моего адвоката, который будет снимать весь процесс на видео, чтобы мы могли выложить это интервью «без купюр».

На мой сайт, который ведут мои родственники, пришло сообщение от журналиста программы Э. Петрова Павла Брыкина. Он просил дать телефон моего адвоката для контакта. Мы направили данные одного из моих адвокатов – Дмитрия Тугуши. В течение двух недель никаких звонков и сообщений от Павла Брыкина не поступало. Буквально на днях раздался звонок другому моему адвокату – Алексею Полякову. Звонивший представился Павлом Брыкиным и сказал, что ему известно о том, что Поляков ходит ко мне в СИЗО, и предложил обсудить вопрос проведения интервью со мной. До этого мы определились, что вопросами интервью занимается Тугуши. Поляков попросил Брыкина дать свои контакты, по которым Тугуши сможет с ним связаться. Тот сбросил свою визитную карточку и телефон. По данному номеру адвокат Тугуши позвонил Брыкну и в разговоре Брыкин сообщил, что хочет взять у меня интервью. Тугуши ответил, что мы готовы к интервью, но только в присутствии адвоката, который сможет снять интервью хотя бы на телефон. На это Брыкин ответил, что юристы телеканала категорически против того, чтобы интервью снималось посторонними лицами, в том числе адвокатом. Решили обсудить детали интервью при встрече, если наши условия будут приняты. Но на мой взгляд, всё вышесказанное лишь подтверждает те цели интервью, о которых я говорил ранее.

Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу, чтобы продолжить называть белое – чёрным, а чёрное – белым. Более того, я уверен, что вручение мне приговора суда задерживают именно по просьбе этих журналистов и лиц, которые стоят за ними.

К сведению: некоторые из адвокатов уже получили приговор на руки.

О развитии событий буду вас информировать».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Пушкарёв  мэр  честный детектив  эдуард петров 



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Комментарии

  • Псевдоним14:19, 07.12.2019#

    Пиши не пиши на "сайтах родственников" а отсидетьсколько положено все равно придется.

  • Псевдоним17:52, 07.12.2019#

    Игорек, а ты не боишься, что могут "вспомнить" про муниципальную собственность. . .

  • Псевдоним118:29, 07.12.2019#

    зачем идете на контакт ведь знаете что люди не порядочные

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