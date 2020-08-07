www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.04 р. 100 JPY: 69.16 р.
EUR: 86.62 р. 10 CNY: 10.52 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Детский технопарк "Кванториум" открывает набор на обучение в 2020-2021 учебном году

07 Августа 2020, 15:38 | Владивосток

Уважаемые родители и будущие кванторианцы!

 Спешим вас обрадовать, что с 6 августа 2020 года Детский технопарк «Кванториум» открывает набор и приём документов на обучение в 2020/2021 учебном году

 Запись ведётся на следующие направления:

«Квантошахматы», возраст 10+;

 «Промдизайнквантум», возраст 12+;

 «Энерджиквантум», возраст 12+;

 «IT-квантум», возраст 12+,

«Проморобоквантум», возраст: 12+;

«Хайтек», возраст: 12+;

«VR/AR-квантум», возраст: 12+;

«Биоквантум», возраст 10+.

‼Количество мест ограничено‼

 Для записи ребёнка на обучение в Детский технопарк «Кванториум» необходимо выполнить следующие шаги

1) Зарегистрироваться (если ранее этого не делали) на сайте «Навигатор дополнительного образования Приморского края» https://р25.навигатор.дети найти нужный квантум и подать электронную заявку на обучение;

2) После подачи электронной заявки прийти в Приёмную комиссию Детского технопарка «Кванториум», административный корпус, Океанский пр-т, 43 для заполнения пакета документов.

Либо самостоятельно заполнить, и принести готовые документы в Приёмную комиссию (документы находятся на официальном сайте Детского технопарка «Кванториум» https://www.kvantorium-pk.ru/ во вкладке «Зачисление»)

3) Пакет документов для зачисления:

2 экземпляра договора;

заявление о зачислении на вводный модуль;

копия СНИЛС ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта ребёнка, достигшим 14 лет;

данные СНИЛС и паспорта родителя (законного представителя) для заполнения документов;

фото ребёнка 3х4, 1 шт., для оформления пропуска (бейджа);

справка из образовательного учреждения, если ребёнку исполнится 18 лет в период с 15.07.2020 по 31.12.2020 гг.

 Обращаем ваше внимание, после подачи электронной заявки вам необходимо самостоятельно предоставить пакет документов в Приёмную комиссию для зачисления на обучение в Детский технопарк «Кванториум». Заявка, поданная в электронном виде, без полного пакета документов, не является основанием для зачисления.

 Режим работы приёмной комиссии:

понедельник с 8:30 до 17:30;

вторник с 8:30 до 17:30;

среда с 8:30 до 17:30;

четверг с 8:30 до 17:30;

пятница с 8:30 до 17:30;

суббота с 8:30 до 17:30.

 Документы принимаются с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Вход без средств индивидуальной защиты в учреждение не возможен. Соблюдайте масочный режим и берегите своё здоровье и окружающих

 

Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]