Детский технопарк "Кванториум" открывает набор на обучение в 2020-2021 учебном году

Уважаемые родители и будущие кванторианцы!

Спешим вас обрадовать, что с 6 августа 2020 года Детский технопарк «Кванториум» открывает набор и приём документов на обучение в 2020/2021 учебном году

Запись ведётся на следующие направления:

«Квантошахматы», возраст 10+;

«Промдизайнквантум», возраст 12+;

«Энерджиквантум», возраст 12+;

«IT-квантум», возраст 12+,

«Проморобоквантум», возраст: 12+;

«Хайтек», возраст: 12+;

«VR/AR-квантум», возраст: 12+;

«Биоквантум», возраст 10+.

‼Количество мест ограничено‼

Для записи ребёнка на обучение в Детский технопарк «Кванториум» необходимо выполнить следующие шаги

1) Зарегистрироваться (если ранее этого не делали) на сайте «Навигатор дополнительного образования Приморского края» https://р25.навигатор.дети найти нужный квантум и подать электронную заявку на обучение;

2) После подачи электронной заявки прийти в Приёмную комиссию Детского технопарка «Кванториум», административный корпус, Океанский пр-т, 43 для заполнения пакета документов.

Либо самостоятельно заполнить, и принести готовые документы в Приёмную комиссию (документы находятся на официальном сайте Детского технопарка «Кванториум» https://www.kvantorium-pk.ru/ во вкладке «Зачисление»)

3) Пакет документов для зачисления:

2 экземпляра договора;

заявление о зачислении на вводный модуль;

копия СНИЛС ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта ребёнка, достигшим 14 лет;

данные СНИЛС и паспорта родителя (законного представителя) для заполнения документов;

фото ребёнка 3х4, 1 шт., для оформления пропуска (бейджа);

справка из образовательного учреждения, если ребёнку исполнится 18 лет в период с 15.07.2020 по 31.12.2020 гг.

Обращаем ваше внимание, после подачи электронной заявки вам необходимо самостоятельно предоставить пакет документов в Приёмную комиссию для зачисления на обучение в Детский технопарк «Кванториум». Заявка, поданная в электронном виде, без полного пакета документов, не является основанием для зачисления.

Режим работы приёмной комиссии:

понедельник с 8:30 до 17:30;

вторник с 8:30 до 17:30;

среда с 8:30 до 17:30;

четверг с 8:30 до 17:30;

пятница с 8:30 до 17:30;

суббота с 8:30 до 17:30.

Документы принимаются с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Вход без средств индивидуальной защиты в учреждение не возможен. Соблюдайте масочный режим и берегите своё здоровье и окружающих