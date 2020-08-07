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Детский технопарк "Кванториум" открывает набор на обучение в 2020-2021 учебном году
Уважаемые родители и будущие кванторианцы!
Спешим вас обрадовать, что с 6 августа 2020 года Детский технопарк «Кванториум» открывает набор и приём документов на обучение в 2020/2021 учебном году
Запись ведётся на следующие направления:
«Квантошахматы», возраст 10+;
«Промдизайнквантум», возраст 12+;
«Энерджиквантум», возраст 12+;
«IT-квантум», возраст 12+,
«Проморобоквантум», возраст: 12+;
«Хайтек», возраст: 12+;
«VR/AR-квантум», возраст: 12+;
«Биоквантум», возраст 10+.
‼Количество мест ограничено‼
Для записи ребёнка на обучение в Детский технопарк «Кванториум» необходимо выполнить следующие шаги
1) Зарегистрироваться (если ранее этого не делали) на сайте «Навигатор дополнительного образования Приморского края» https://р25.навигатор.дети найти нужный квантум и подать электронную заявку на обучение;
2) После подачи электронной заявки прийти в Приёмную комиссию Детского технопарка «Кванториум», административный корпус, Океанский пр-т, 43 для заполнения пакета документов.
Либо самостоятельно заполнить, и принести готовые документы в Приёмную комиссию (документы находятся на официальном сайте Детского технопарка «Кванториум» https://www.kvantorium-pk.ru/ во вкладке «Зачисление»)
3) Пакет документов для зачисления:
2 экземпляра договора;
заявление о зачислении на вводный модуль;
копия СНИЛС ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка, либо копия паспорта ребёнка, достигшим 14 лет;
данные СНИЛС и паспорта родителя (законного представителя) для заполнения документов;
фото ребёнка 3х4, 1 шт., для оформления пропуска (бейджа);
справка из образовательного учреждения, если ребёнку исполнится 18 лет в период с 15.07.2020 по 31.12.2020 гг.
Обращаем ваше внимание, после подачи электронной заявки вам необходимо самостоятельно предоставить пакет документов в Приёмную комиссию для зачисления на обучение в Детский технопарк «Кванториум». Заявка, поданная в электронном виде, без полного пакета документов, не является основанием для зачисления.
Режим работы приёмной комиссии:
понедельник с 8:30 до 17:30;
вторник с 8:30 до 17:30;
среда с 8:30 до 17:30;
четверг с 8:30 до 17:30;
пятница с 8:30 до 17:30;
суббота с 8:30 до 17:30.
Документы принимаются с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Вход без средств индивидуальной защиты в учреждение не возможен. Соблюдайте масочный режим и берегите своё здоровье и окружающих
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