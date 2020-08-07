Сотрудники ДЭСК в сжатые сроки решили задачу по подключению к сетям нового детсада

«Дальнереченская энергосетевая компания» оперативно решила эту проблему

В Дальнереченске подходит к концу строительство нового детского сада на 120 мест. Срок его ввода в эксплуатацию неоднократно откладывался из-за сложностей с технологическим присоединением к электрическим сетям. «Дальнереченская энергосетевая компания», которая в 2018 году приступила к обслуживанию городских электросетей, оперативно решила эту проблему.

«Дальневосточная энергосетевая компания» (ДЭСК) завершила работы по строительству электрических сетей в рамках договора технологического присоединения, которые велись в рамках поручения губернатора Приморского края Олега Кожемяко.





При этом работы были выполнены с опережением срока, установленного на октябрь 2020 года. Для присоединения нового детского сада компания построила ряд объектов электросетевого хозяйства, а именно – воздушную линию напряжением 10000 Вольт, кабельные линии напряжением 380 Вольт, новую трансформаторную подстанцию. В итоге удалось обеспечить присоединение детского садика по второй категории надежности энергоснабжения. Чтобы ускорить подключение, ДЭСК выполнила также все необходимые мероприятия и за заказчика объекта. Это позволило полностью завершить строительство к 5 августа 2020 года, в то время как крайний срок ввода в эксплуатацию детского сада был установлен на 1 сентября 2020 года

В сжатые сроки специалистами ДЭСК были разработаны планы прокладки кабельных линий, строительства воздушных линий электропередач 10/0,4 кВ, проведено оформление всей необходимой технической документации для получения ордеров на производство земляных работ и разрешения на установку новой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки. Существенная поддержка была оказана Агентством газоснабжения и энергетики Приморского края, что позволило максимально сократить время и процедуры оформления необходимых разрешений и документов.





На помощь энергетикам пришла и ещё одна приморская компания - Уссурийский авторемонтный завод. Именно там в сжатые сроки были изготовлены и поставлены все необходимые комплектующие для подключения объекта к электроэнергии: опоры, провода и сама подстанция.

Строительство нового детского сада стало решением задачи по обеспечению доступности дошкольного образования для детей Дальнереченского городского округа, которую поставило перед администрацией города руководство региона.





«Дальнереченская энергосетевая компания» входит в группу сетевых компаний Приморского края, которые обслуживают Артемовский городской округ, Находкинский городской округ и Дальнереченский муниципальный район. С июля 2018 года данная компания обслуживает электрические сети города Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района.