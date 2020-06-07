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Инспектор ДПС из Владивостока награжден медалью "За смелость во имя спасения"

07 Июня 2020, 19:13 | Владивосток

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС из Владивостока медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко ведомственным знаком отличия МВД России», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Около полуночи 12 мая наряд ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку в составе старших лейтенантов полиции Виктора Слободянникова и Семена Нестерова, а также младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко подъехал на улицу Вилкова для оформления дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомашин, пишет Гибдд.рф. В этот момент со стороны улицы Спортивной выехал автомобиль и на большой скорости начал приближаться к участникам ДТП. Водитель не справился с управлением, произошло столкновение, и иномарка вылетела на тротуар. На ее пути оказалась 18-летняя пассажирка одного из транспортных средств.

Андрей Вакуленко среагировал мгновенно – спасая жизнь девушки, он оттолкнул ее в сторону, а сам оказался под колесами автомобиля. Полицейский был госпитализирован в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

«За проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека инспектор ДПС ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младший сержант полиции Андрей Вакуленко награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», – добавила Ирина Волк.

Фото Voenpro.ru.

 

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Теги: ДТП  владивосток  транспорт  колокольцев  авария  дпс  награда  мвд россии 



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