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"Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой"
Экс-глава Владивостока поздравил горожан с Рождеством
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал праздничный пост в социальных сетях:
«Рождество - символ надежды, праздник, побуждающий оглянуться на свою жизнь, задуматься, какие исповедуешь ценности и совершаешь поступки.
Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой. Радости вам и светлых перспектив!
С Рождеством Христовым!»
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