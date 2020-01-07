Экс-глава Владивостока поздравил горожан с Рождеством

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал праздничный пост в социальных сетях:

«Рождество - символ надежды, праздник, побуждающий оглянуться на свою жизнь, задуматься, какие исповедуешь ценности и совершаешь поступки.

Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой. Радости вам и светлых перспектив!

С Рождеством Христовым!»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.