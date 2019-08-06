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Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем

06 Августа 2019, 11:18 | Владивосток

Читатель – Игорю Пушкарёву: «Когда вы снова будете среди нас, вы ещё больше сможете нам помочь. Народу нужен вождь…»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз в посте он ответил на любопытный вопрос читателя своей страницы.

Игорь Сергеевич! Сейчас, находясь в обстановке как бы ближе к народу, вам стало виднее, как живёт народ, вы на себе прочувствовали нашу жизнь. Когда вы снова будете среди нас, вы ещё больше сможете нам помочь. с. Мы ждём вас домой. Ответьте, если не трудно, мне важно ваше мнение. Может, я в чём-то ошибаюсь и согреваю несбыточные мечты? - такой вопрос передали мне от вас.

- Считаю, быть ближе к народу, находясь в СИЗО, - спорное утверждение. Из 146 млн человек населения России только 112 тысяч находятся в СИЗО и 630 тысяч в исправительно-трудовых колониях - это не весь народ. Хотя нахождение здесь изменило мои взгляды на некоторые вещи. Я всегда помогал, кому мог и помогаю, и надеюсь, что такая возможность у меня сохранится. Нужно работать, чтобы делать нашу жизнь лучше. Я думаю - это главное.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: СИЗО  дело  суд  Пушкарёв  Востокцемент  иск 



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