Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке
Новый год — повод для добрых дел. В воскресенье, 5 января, в гостинице «ЛОТТЕ Отель Владивосток» состоялся Благотворительный утренник для 200 ребят из Приморья. Детей поздравили с праздником и вручили сладкие подарки.
Участниками события стали детишки со всего края. Это посёлок Мысовой, Спасск-Дальний, село Новогордеевка, село Яковлевка, посёлок Покровка, Новошахтинск, Владивосток, Кавалерово, Артём и Находка.
Для этих ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, некоммерческое партнёрство «Руки помощи» создаёт новогоднее настроение вот уже 15 лет. Добрую традицию поддерживает руководство гостиницы «ЛОТТЕ Отель Владивосток»:
«Пускай ваше детство будет ярким и весёлым. Идите в будущее, не боясь ничего. С Новым годом! И пусть сбудутся все ваши мечты», — пожелал в день мероприятия Генеральный менеджер «ЛОТТЕ Отель Владивосток» господин Син Инхёп.
Детей также поздравили Председатель Приморского Детского Фонда Елена Терехова и директор НП «Руки помощи» Френсис Ландивар. Последний вручил специальный подарок, коляску с электроприводом, гостю события — председателю Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артёму Моисеенко. «Надеемся, что с этим подарком Артём сможет делать ещё больше добрых дел», — отметили организаторы.
Мероприятие началось в 13:00. Детей встречали аниматоры в ростовых куклах, а в холле работали локальные площадки — селфи-зеркало, аквагрим, квесты и другие сюрпризы. Затем всех пригласили в зал Diamond, где состоялся обед и праздничная программа. Кульминацией праздника стал выход Деда Мороза и Снегурочки. Завершилось всё весёлой дискотекой.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой"
- Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке
- "LOTTE" приглашает на Благотворительный утренник
- В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета
- Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву
- "Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"
- Молодые юристы помогают приморцам делить наследство
- В рамках празднования Международного Дня матери сотрудники ГИБДД Владивостока проведут викторину
- Зимние пейзажи последнего месяца осени
- Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова
Новости раздела
- "Я желаю вам уверенности в том, что вы все делаете правильно и с чистой душой"
- Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке
- "Человек устроен так, что развивается только в преодолении"
- "LOTTE" приглашает на Благотворительный утренник
- "Столица Приморья была в списке городов-лидеров..."
- Во Владивостоке стартовал новогодний марафон
- В год мыши приморские собаки и кошки получат прибавку из бюджета
- Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву
- "Хочется заглянуть в знакомый владивостокский двор..."
- Как разрубить градостроительный узел
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье опять спасают любителей подледной рыбалки
- На Камчатке открылся первый бизнес-инкубатор
- С нового года возобновляется авиасообщение Охи и Ноглик с Хабаровском
- Легче улететь: "Плоские тарифы" продлены на весь 2020 год
- В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"
- Доллар по 75
- РПЦ существенно изменила правила крещения детей
- В Приморье виновники мусорного коллапса будут уволены по звонку
- Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
- "То, что вы пишите здесь - в мире виртуальном, очень нужно мне и помогает в мире реальном"