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Детей из детских домов поздравили с Новым годом во Владивостоке

06 Января 2020, 08:36 | Владивосток

Новый год — повод для добрых дел. В воскресенье, 5 января, в гостинице «ЛОТТЕ Отель Владивосток» состоялся Благотворительный утренник для 200 ребят из Приморья. Детей поздравили с праздником и вручили сладкие подарки.

Участниками события стали детишки со всего края. Это посёлок Мысовой, Спасск-Дальний, село Новогордеевка, село Яковлевка, посёлок Покровка, Новошахтинск, Владивосток, Кавалерово, Артём и Находка. 

Для этих ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, некоммерческое партнёрство «Руки помощи» создаёт новогоднее настроение вот уже 15 лет. Добрую традицию поддерживает руководство гостиницы «ЛОТТЕ Отель Владивосток»:

«Пускай ваше детство будет ярким и весёлым. Идите в будущее, не боясь ничего. С Новым годом! И пусть сбудутся все ваши мечты», — пожелал  в день мероприятия Генеральный менеджер «ЛОТТЕ Отель Владивосток» господин Син Инхёп.

Детей также поздравили Председатель Приморского Детского Фонда Елена Терехова и директор НП «Руки помощи» Френсис Ландивар. Последний вручил специальный подарок, коляску с электроприводом, гостю события — председателю Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артёму Моисеенко. «Надеемся, что с этим подарком Артём сможет делать ещё больше добрых дел», — отметили организаторы.

Мероприятие началось в 13:00. Детей встречали аниматоры в ростовых куклах, а в холле работали локальные площадки — селфи-зеркало, аквагрим, квесты и другие сюрпризы. Затем всех пригласили в зал Diamond, где состоялся обед и праздничная программа. Кульминацией праздника стал выход Деда Мороза и Снегурочки. Завершилось всё весёлой дискотекой.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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