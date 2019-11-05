Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о планах мэра нынешнего
«Представляю, как будет красиво и празднично…»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях пост об уличном освещении, архитектурной подсветке и прочих «световых» планах нынешней городской власти.
«Прочёл о планах администрации Владивостока украсить Тополиную аллею города 500-ми светодиодными фонарями. Представляю, как будет красиво и празднично. Мне приятно, что работа по уличному освещению и декоративной подсветке города продолжается.
С момента моего вступления в должность в 2008 году мы сразу масштабно занялись установкой сетей уличного освещения.
Муниципальное предприятие электрических сетей планомерно и последовательно устанавливало новые сети освещения не только на основных городских магистралях, пешеходных переходах и придомовых территориях, но и возле детских садов и школ, поликлиник и больниц, и главное - на самых отдалённых улицах.
Уже в 2011 году мы впервые стали использовать архитектурную подсветку зданий. Тысячи светильников были установлены более чем на 100 сооружениях, на телевышке, на памятниках истории и жилых многоэтажках.
Согласитесь, это создаёт особую атмосферу: город становится нарядным и современным. И потом, это не только красота, но и безопасность.
В 2008 году дороги и улицы Владивостока освещали всего 3 тысячи фонарей, а к 2016 году их стало боле 46 тысяч. Интересно, на сколько выросло количество фонарей за эти три года…
Да будет всем свет!».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о планах мэра нынешнего
- Жильцы одного из домов Владивостока взбунтовались против капремонта
- Владивосток отключают от горячего водоснабжения
- В Покровском парке во Владивостоке грядет тотальная вырубка деревьев
- На острове Русском потеплело
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о планах мэра нынешнего
- Экс-мэр Владивостока открыл секрет общения с подписчиками в соцсетях
- Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова
- Владивостокцы ценят себя не дешевле москвичей и питерцев
- Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа
- Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
- Во Владивостоке прошла акция по высадке деревьев
- Дождались: Во Владивостоке отремонтируют любимое место отдыха горожан
- Экс-мэр Владивостока сумел передать из-за решетки слова соболезнования
- "Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выяснились вопиющие факты, которые скрывали собственники сгоревшего ТЦ "Максим"
- В Приморье подешевела продуктовая корзина, в стране - подорожала
- Из Приморья на Камчатку доставлено новое грузопассажирское судно
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO
- Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза
- Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
- В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов
- Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях