Во Владивостоке стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Меридианы Тихого"

OPENING FILM /

HIGH ABOVE, dir. Oksana Karas (Russia) / , . ()

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL, dir. Lee Won Tae (South Korea) / , , . - ( )

COMPETITION (FEATURE) / ( )

ACUTE MISFORTUNE, dir. Thomas M. Wright (Australia) / . ()

GREAT POETRY, dir. Alexander Lungin (Russia) / , . ()

EL GURU, dir. Rory Barrientos Lamas (Chile) / , . ()

LITIGANTE, dir. Franco Lolli (Colombia, France) / , . (, )

A GIRL MISSING, dir. Koji Fukada (Japan, France) / , . (, )

A RUSSIAN YOUTH, dir. Alexander Zolotukhin (Russia) / , . ()

MOSAIC PORTRAIT, dir. Zhai Yixiang (China) / , . ()

MANTA RAY, dir. Phuttiphong Aroonpheng (Thailand, France, China)/ , . (, , )

COMPETITION (SHORT) / ( )

27 THOUGHTS ABOUT MY FATHER, dir. Mike Hoolboom (Canada) /27 , . ()

BROTHERHOOD, dir. Meryam Joobeur (Canada, Tunisia, Qatar, Sweden) / . (, , , )

STAY AWAKE, BE READY, dir. Pham Thien An (Vietnam, South Korea, USA) / , , . (, , )

PARTERRE, dir. Lee Sangwhan (South Korea) / , . ( )

THE FIELD, dir. Sandhya Suri (India, France, UK) / , . (, , )

OFFICE THE LAST POST, dir. Aung Rakhine (Bangladesh)/ , . ()

FUEL, dir. Mikhail Arkhipov (Russia) / , . ()

CHICHI, dir. David Nessl (USA) / , . ()

PANORAMA /

ATLANTICS, dir. Mati Diop (France, Senegal, Belgium)/ , . (, , )

VIVARIUM, dir. Lorcan Finnegan (USA) / , . ()

THE MOUNTAIN, dir. Rick Alverson (USA) / , . ()

JOAN OF ARC, dir. Bruno Dumont (France) / ′, . ()

NINA WU, dir. Midi Z (Taiwan, China, Malaysia, Myanmar) / , . (, , , )

THE WILD GOOSE LAKE, dir. Diao Yinan (China, France) / , . (, )

WARNING: DO NOT WATCH, dir. Kim Jin-won (South Korea) / : , .

- ( )

SO LONG, MY SON, dir. Wang Xiaoshuai (China) / , , . ()

THE WHISTLERS, dir. Corneliu Porumboiu (Romania, France, Germany) / , . (, , )

DARK FIGURE OF CRIME, dir. Kim Tae-gyoon (South Korea) / , . - ( )

TOMMASO, dir. Abel Ferrara (Italy) / , . ()

LIBERTÉ, dir. Albert Serra (France, Spain, Portugal, Germany) / LIBERTÉ, . (, , , )

RUSSIAN CINEMA /

LET′S GET DIVORCED, dir. Anna Parmas (Russia) / , . ()

KEROSENE, dir. Yusup Razykov (Russai) / , . ()

LOVE THEM ALL, dir. Maria Agranovich (Russia) / , . ()

NOVAYA, dir. Askold Kurov (Russia) / , . ()

ONCE IN TRUBCHEVSK, dir. Larissa Sadilova (Russia) / , . ()

THE FRENCHMAN, dir. Andrei Smirnov (Russia) / ANDREI SMIRNOV, . ()

IN FOCUS: KOREA. CENTENARY OF KOREAN CINEMA / : . 100-

THE WAILING, dir. Na Hong-Jin (South Korea) / , . - ( )

MEMORIES OF MURDER, dir. Bong Joon-Ho (Soth Korea) / , . - ( )

CAMPING, dir. Han Jisu (South Korea)/ , . ( )

LEO, dir. Lee Deok-Chan (Soth Korea) / , . - ( )

GRASS, dir. Hong Sang-Soo (South Korea) / , . - ( )

EXEMPLARY CITIZEN, dir. Kim Cheol-Hwi (South Korea) / , . - ( )

AGE OF SHADOWS, dir. Kim Jee-Woon (South Korea) / , . - ( )

TAIL, dir. Kim Hu-Jung (South Korea) / , . - ( )

LA MER, dir. Lee Chang-Won (South Korea) / LA MER, . - ( )

MOVING FORWARD /

AMERICA, dir. Garrett Bradley(USA) / , . ()

ANTEU, dir. João Vladimiro (Portugal, France) / , . (, )

BREATHLESS ANIMALS, dir. Lei Lei (USA) / , . ()

THE GLORIOUS ACCEPTANCE OF NICOLAS CHAUVIN, dir. Benjamin Crotty (France) / , . ()

HORIZON, dir. Anya Tsyrlina, Sid Iandovka (Switzerland, USA) / , . , (, )

MOTHER, I AM SUFFOCATING.THIS IS MY LAST FILM ABOUT YOU, dir. Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, Germany, Qatar) / , . , . ( , , )

PRESENT. PERFECT., dir. Shengze Zhu (USA, Hong Kong) / . ., . (, )

PATTAKI, dir. Everlane Moraes (Cuba) / , . ()

REVERENCE, dir. Pedro Maia (Portugal, UK) / , . (, )

GHOST STRATA, dir. Ben Rivers (UK) / , . ()

THE HIDDEN CITY, dir. Víctor Moreno (Spain) / , . ()

AMBULATORY THROUGH THE POETRY OFAUGUSTO DOS ANJOS AND ANTÓNIO NOBRE, dir. Pedro Bastos (Portugal) / , . ()

DOCUMENTARY SCREEN /

ARMY, dir. Kelvin Kyung Kun Park (South Korea) / , . ( )

CAMPO, dir. Tiago Hespanha (Portugal) / , . ()

THE SON, dir. Alexander Abaturov (France) / , . ()

TIGERLAND, dir. Ross Kauffman (USA) / , . ()

THE BOOK OF THE SEA, dir. Aleksei Vakhrushev (Russia) / , . ()

FATEI AND THE SEA, dir. Alina Rudnitskaya, Sergei Vinokurov (Russia, Finland, Poland) / , . , (, , )

CHINESE PORTRAIT, dir. Wang Xiaoshuai (China, Hong Kong) / , . (, )

HEIMAT IS A SPACE IN TIME, dir. Thomas Heise (Germany, Austria) / — , . (, )

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD′S ON FIRE?, dir. Roberto Minervini (Italy, USA, France) / , ?, . (, , )

TEENAGERS /

BRUCE LEE AND THE OUTLAW, dir. Joost Vandebrug (Netherlands, UK, Czech Republic) / , . (, , )

HOUSE OF HUMMINGBIRD, dir. Kim Bo-ra (South Korea) / , . - ( )

THE TONY ALVA STORY, dir. Coan Buddy Nichols, Rick Charnoski (USA) / , . , ()

THE PIG, dir. Dragomir Sholev (Bulgaria, Romania) / , . (, )

THE YEAR OF THEATRE /

TWELVE CHAIRS, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / , . ()

MARGARITA′S WORLDS, dir. Vladimir Karabanov (Russia) / , . ()

PARTISAN, dir. Lutz Pehnert, Matthias Ehlert, Adama Ulrich (Germany) / . , , ()

RUMPELSTILTSKIN, dir. Peter Hiscock, Grant Dodwell (Australia) / , . , ()

THE WALL, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / . , . ()

MEMORIAL PRAYER, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / , . ()

THEATER OF THE FATHER / CHILDREN OF DRAMA, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / / , . ()

RUSSIAN ANIMATION. SUZDALFEST 2019. SELECTED / . -2019.

WHO IS KRAKOZYABRIK?, dir. Aleksey Ignatov (Russia) / ?, . ()

HOW HEAVY IS A CLOUD?, dir. Nina Bisiarina (Russia) / ?, . ()

FLEETING ENCOUNTER, dir. Anna Amosova (Russia) / , . ()

AIRSHIP OF UNKNOWN DIRECTION, dir. Aleksandra Galitskova (Russia) / , . ()

HELLO, MY DEARS, dir. Aleksandr Vasiliev (Russia) /, , . ()

MITYA′S LOVE, dir. Svetlana Filippova (Russia) / , . ()

FIVE MINUTES TO THE SEA, dir. Natalia Mirzoian (Russia) / , . ()

LOLA, A LIVING POTATO, dir. Leonid Shmelkov (Russia) / , . ()

TIES, dir. Dina Velikovskaya (Russia) / , . ()

IN SHORT. BOUNDARIES / .

THE CALL, dir. Anca Damian (Romania, France) / , . (, )

THE SUMMER AND ALL THE REST, dir. SVEN BRESSER (Netherlands) / Ѩ , . ()

CARLOTTA′S FACE, dir. VALENTIN RIEDL (Germany) / ()

NURSERY RHYMES, dir. TOM NOAKES (Australia) / -, . ()

PATISION AVENUE, dir. THANASIS NEOFOTISTOS (Greece) / -, . ()

FACING NORTH, dir. TUKEI PETER MUHUMUZA (USA, Uganda) / , . (, )

UNTRAVEL, dir. NIKOLA MAJDAK JR., ANA NEDELJKOVIC (Serbia, Slovakia) / , . . , (, )

IN SHORT. MOVEMENT / .

DEEPLY ABSURD LUCIDITY, dir. Sammy Sayed (Egypt) / , . ()

INCLUSIVE ALL , dir. Corina Schwingruber Ilić (Switzerland) / , . ()

MOVEMENTS, dir. JEONG Dahee (South Korea) / , . ( )

THE SOUND OF FALLIN, dir. Chien-Yu Lin (Taiwan, China) / , . - (, )

STORIES FLOATING ON THE WIND, . Nao Yoshigai (Japan) / , , . ()

ACID, dir. Just Philippot (France) / , . ()

RIDE, dir. Paul Bush (Portugal, UK) / , . (, )

PIGGY, dir. Carlota Pereda (Spain) / , . ()

IN SHORT. LABYRINTHS / .

GRAND BOUQUET, dir. Nao Yoshigai (Japan) / , . ()

TO PLANT A FLAG, dir. Bobbie Peers (Norway, Iceland) / , . (, )

CADAVRE EXQUIS dir. Stéphanie Lansaque, François Leroy (France) / . , ()

RED WINE, dir. Santiago Menghini (Canada) / , . ()

BETWEEN THE SHADOWS, dir. Mónica Santos, Alice Guimarães (Portugal, France) / , . , (, )

IN SHORT. LOVE IS… / . – …

ANI, dir. Josephine Stewart-Te Whiu (New Zealand) / , . - ( )

BUTTERFLIES, dir. Yona Rozenkier (Israel, France) / , . (, )

YELLOW ROSES, dir. Paula Whetu Jones (New Zealand) / , . ( )

LOVE IS…, dir. Gørild Mauseth, Tommaso Mottola (Norway) / — …, . ø , ()

MOTOMIYA, dir. Alexandra Debricon (France, Spain) / , . (, )

THE CHRISTMAS PRESENT, dir. Bogdan Muresanu (Romania, Spain) / , . (, )

STRANGE PLANET THEORY, dir. Marco Antonio Pereira (Brazil) / , .

()

I′M OK, dir. Elizabeth Hobbs (Canada, UK) / , . (, )

IN SHORT. OURS / .

CATFISHING, dir. Elizaveta Stishova (Russia) / @, . ()

LIONELLA, dir. Sergei Borovkov (Russia) / , . ()

A HISTORICAL MISTAKE, dir. Mikhail Mestetsky (Russia) / , . ()

DADDY, dir. Karina Chuvikova (Russia) / , . ()

COMPLEX SUBJECT, dir. Olesya Yakovleva (Russia) / , . ()

JUST DIE, JULIET, dir. Maxim Shabalin (Russia) / , , . ()

THE EAR, dir. Pyotr Skvortsov (Russia) / , . ϸ ()

IN SHORT. REVELATIONS / .

BRITNEY, dir. Nina Yuen (USA) / , . ()

RENEEPOPTOSIS, dir. Renee Zhan (USA, Japan) / , . (, )

THE YEARS, dir. Sara Fgaier (Italy) / , . ()

AS IT IS ON EARTH, dir. Pier Lorenzo Pisano (Italy) / , , . ()

OBON, dir. Andre Hörmann, Anna Samo (Germany) / – , . ո, ()

HEART BOMB, dir. Rémi St-Michel (Canada) / -, . - ()

JUJUBA, dir. Shun Ikezoe (Japan) / , . ()

TOMATIC, dir. Christophe Saber (France, Switzerland) / , . (, )

PIECE OF MEAT, dir. Jerrold Chong, Huang Junxiang (Singapore) / , . , ()

IN SHORT. AFTER MIDNIGHT / .

LOVE HE SAID, dir. Inès Sedan (France) / , , . ()

BAVURE, dir. Donato Sansone (France) / , . ()

RAYMONDE OR THE VERTICAL ESCAPE, dir. Sarah Van Den Boom (France) / , , . ()

PRISONER OF SOCIETY, dir. Rati Tsiteladze (Georgia) / , . ()

HOT DOG, dir. Alma Buddecke, Marleen Valin (Germany) / -, . , ()

ENTROPIA, dir. Flóra Anna Buda (Hungary) / , . ()

ROADKILL, dir. Leszek Mozga (UK) / , . ()

ANGEL & ALIEN, dir. Sandrine Béchade (Canada) / , . ()

IN SHORT. TIES / .

GUAXUMA, dir. Nara Normande (France, Brazil) / , . (, )

ANIMAL BEHAVIOUR, dir. Alison Snowden, David Fine (Canada) / , . , ()

JACKRABBIT, dir. Alex Feggans (Australia) / , . ()

COYOTE, dir. Lorenz Wunderle (Switzerland) / , . ()

LAUGH LINES, dir. Patricia Wenger (Switzerland) / , . ()

MOTHER OF, dir. Gan de Lange (Israel) / , . ()

ONE CAMBODIAN FAMILY PLEASE FOR MY PLEASURE, dir. A. M. Lukas (USA) / , , , . . . ()

SELFIES, dir. Claudius Gentinetta (Switzerland) / , . ()

IN SHORT. EMERGING ARTISTS — CONTEMPORARY EXPERIMENTAL FILMS AND VIDEO ART FROM GERMANY / . —

A BAR ON MAJORCA, dir. Marian Mayland (Germany) / , . ()

BEYOND BEACH, dir. Clara Winter, Miguel Ferráez (Germany) / , . , ()

UMBRA, dir. Florian Fischer, Johannes Krell (Germany) / , . , ()

THREE CASUALTIES, dir. Jens Pecho (Germany) / , . ()

FOSFENO, dir. David Gómez Alzate (Germany) / , . ()

THE DIVINE WAY, dir. Ilaria di Carlo (Germany) / , . ()

IN SHORT. SAPPORO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL AND MARKET PROGRAM / .

663114, dir. Isamu Hirabayashi (Japan) / 663114, . ()

AND SO WE PUT GOLDFISH IN THE POOL, dir. Makoto Nagahisa (Japan) / , . ()

SAKURADA ZEN CHEF, dir. Hirokazu Kishida (Japan) / , . ()

LI.LI.TA.AL., dir. Akihito Izuhara (Japan) / ...., . ()

OH LUCY!, dir. Atsuko Hirayanagi (Japan) / , !, . ()

MATOU, dir. Isamu Hirabayashi (Japan) / , . a ()

SIGNATURE, dir. Kei Chikaura (Japan) / , . ()

RETROSPECTIVES. CREATIVE DUET OF CHEN XI AND AN XU / .

THE WINTER SOLSTICE (China) / ()

A CLOCKWORK COCK (China) / ()

GRAIN COUPON (China) / ()

MAH JONG (China) / ()

THE SWALLOW (China) / ()

THE POEM (China) / ()

A FLY IN THE RESTAURANT (China) / ()

THE SIX (China) / ()

RETROSPECTIVES. YOUNG INDEPENDENT ANIMATION OF CHINA / .

FREUD, FISH AND BUTTERFLY, dir. Wang Haiyang (China) / , , . ()

A WOLF IN THE TREE, dir. Lin Jiaxing (China) / , . ()

BOOKS ON BOOKS, dir. Lei Lei (China) / , . ()

MISSING ONE PLAYER, dir. Lei Lei (China) / , . ()

MY MILK CUP COW, dir. Yantong Zhu (China) / , . ()

MONKEY, dir. Shen Jie (China) / , . ()

FISH IS WHAT I DESIRE, dir. Xiang Yao (China) /- , , . ()

HALF ASLEEP, dir. Cai Caibei (China) / , . ()

LÖSS, dir. Zhao Yi (China) / ˨, . ()

SPECIAL EVENT /

KONSTANTIN KHABENSKY. MEET THE AUDIENCE / .

PAVEL LUNGIN. MEET THE AUDIENCE: BROTHERHOOD, dir. Pavel Lungin (Russia) / . : , . ()

CHRISTOPHER LAMBERT. MEET THE AUDIENCE: SUBWAY, dir. Luc Besson (France) / . : , . ()

VLADIMIR KHOTINENKO. MEET THE AUDIENCE: THE LENIN FACTOR, dir. Vladimir Khotinenko (Russia) / . : . , . ()

SPIRIT OF THE FUTURE: BAUHAUS' 100TH ANNIVERSARY: BAUHAUS SPIRIT, dir. Thomas Tielsch, Niels Bolbrinker (Germany) / . 100- : , . , ()

SPECIAL SCREENING /

REVEALING UKRAINE, dir. Oliver Stone, Igor Lopatenok (USA) / , . , ()

BUILDING TRUST: RUSSIANS IN JAPAN, dir. Marina Kireeva (Russia) / : , . ()

BERING 2013, dir. Vladislav Bykov (Russia) / 2013, . ()

THE NED KELLY GANG REMIX, dir. Greg Dolgopolov (Australia) / . , . ()

MEET THE ARTIST EVENT /

ACTOR VADIM GALYGIN, DIRECTOR ARTUR PINKHASOV: NEW YEAR'S REPAIR, dir. Artur Pinkhasov (Russia) / , : , . ()

ACTOR ALEKSEY AGRANOVICH, DIRECTOR MIKHAIL IDOV, ACTRESS ALISA KHAZANOVA: THE HUMORIST, dir. Michael Idov (Russia, Latvia, Czech Republic) / , , : , . (, , )

SCHOOL. PRO / .

MEMORY - THE ORIGINS OF ALIEN, dir. Alexandre O. Philippe (USA) / . , . . ()

VARDA BY AGNES, dir. Agnès Varda, Didier Rouget (France) / , . , ()

WHAT SHE SAID: THE ART OF PAULINE KAEL, dir. Rob Garver (USA) / : , . ()

SCHOOL. LECTURES, WORKSHOPS, ROUND-TABLE DISCUSSION / . , -,

Greg Dolgopolov: The True Story of The Kelly Gang and The First Feature Film In The World / :

Anton Dolin: On Film Criticism / :

Vsevolod Korshunov: Screenwriting Workshop. Part 1 and 2 / : -. 1 2

Natalia Lukinykh: ANIMADOC / :

Oleg Lukichiov: How to Become Director of Photography and Enrich Any Film with Your Skill / : -

Ekaterina Stashevskaya, Oleg Lukichiov: How to Make Your First Short with A Minimum Budget / , :

Chen Xi: Personal Experience. 20 Years of Independent Animation in China / : . 20

Round-Table Discussion: Angels of History. Cinematic Heritage and Its Role in Development of Industry and Institution of Film Criticism / : .

CLOSING FILM /

P.S. /