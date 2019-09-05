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Во Владивостоке стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Меридианы Тихого"
С 13 по 19 сентября во Владивостоке пройдет 17-ый Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».
Президентом фестиваля в этом году станет выдающийся российский актер Константин Хабенский.
Фестиваль традиционно откроется показами двух фильмов – мелодрамой Оксаны Карас «Выше неба» и детективным триллером корейского режиссера Ли Вон-Тхе «Гангстер, Коп и Дьявол».
Обширная программа смотра состоит из семнадцати секций, развернуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона. Жюри международного конкурса под председательством российского режиссера Анны Меликян оценит фильмы, созданные кинематографистами из Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию в конкурсе представляют три фильма: «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Большая поэзия» Александра Лунгина – в полном метре, «Топливо» Михаила Архипова – в коротком.
В секции «Панорама» будут представлены главные хиты ведущих мировых режиссеров – Абеля Феррары, Дяо Инаня, Брюно Дюмона, Альберта Серра, Корнелиу Порумбою.
В честь знаменательной даты – 100-летия кинематографа Республики Корея – кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, состоящую из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.
Основные показы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX», часть из них – в «Уссури». В стенах кинотеатра «Океан IMAX» также состоятся творческие встречи со создателями фильмов, актёрами и участниками съёмочного процесса, мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.
OPENING FILM / ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
HIGH ABOVE, dir. Oksana Karas (Russia) / ВЫШЕ НЕБА, реж. Оксана Карас (Россия)
THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL, dir. Lee Won Tae (South Korea) / ГАНГСТЕР, КОП И ДЬЯВОЛ, реж. Ли Вон-Тхе (Республика Корея)
COMPETITION (FEATURE) / КОНКУРС (ПОЛНЫЙ МЕТР)
ACUTE MISFORTUNE, dir. Thomas M. Wright (Australia) / АДСКОЕ НЕВЕЗЕНИЕ Томас М. Райт (Австралия)
GREAT POETRY, dir. Alexander Lungin (Russia) / БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ, реж. Александр Лунгин (Россия)
EL GURU, dir. Rory Barrientos Lamas (Chile) / ГУРУ, реж. Рори Барриентос Ламас (Чили)
LITIGANTE, dir. Franco Lolli (Colombia, France) / ИСТЕЦ, реж. Франко Лолли (Колумбия, Франция)
A GIRL MISSING, dir. Koji Fukada (Japan, France) / ИСЧЕЗНУВШАЯ, реж. Кодзи Фукада (Япония, Франция)
A RUSSIAN YOUTH, dir. Alexander Zolotukhin (Russia) / МАЛЬЧИК РУССКИЙ, реж. Александр Золотухин (Россия)
MOSAIC PORTRAIT, dir. Zhai Yixiang (China) / МОЗАИЧНЫЙ ПОРТРЕТ, реж. Чжай Исян (Китай)
MANTA RAY, dir. Phuttiphong Aroonpheng (Thailand, France, China)/ МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ, реж. Пхуттипхонг Арунпхенг (Таиланд, Франция, Китай)
COMPETITION (SHORT) / КОНКУРС (КОРОТКИЙ МЕТР)
27 THOUGHTS ABOUT MY FATHER, dir. Mike Hoolboom (Canada) /27 МЫСЛЕЙ ОБ ОТЦЕ, реж. Майк Хулбум (Канада)
BROTHERHOOD, dir. Meryam Joobeur (Canada, Tunisia, Qatar, Sweden) / БРАТСТВО реж. Мириам Жубер (Канада, Тунис, Катар, Швеция)
STAY AWAKE, BE READY, dir. Pham Thien An (Vietnam, South Korea, USA) / НЕ СПИ, БУДЬ ГОТОВ, реж. Пхэм Тхиен Ан (Вьетнам, Республика Корея, США)
PARTERRE, dir. Lee Sangwhan (South Korea) / ПАРТЕР, реж. Ли Сангван (Республика Корея)
THE FIELD, dir. Sandhya Suri (India, France, UK) / ПОЛЕ, реж. Сандхья Сури (Индия, Франция, Великобритания)
OFFICE THE LAST POST, dir. Aung Rakhine (Bangladesh)/ ПОСЛЕДНЕЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, реж. Аунг Рахине (Бангладеш)
FUEL, dir. Mikhail Arkhipov (Russia) / ТОПЛИВО, реж. Михаил Архипов (Россия)
CHICHI, dir. David Nessl (USA) / ЧИЧИ, реж. Дэвид Нессл (США)
PANORAMA / ПАНОРАМА
ATLANTICS, dir. Mati Diop (France, Senegal, Belgium)/ АТЛАНТИКА, реж. Мати Диоп (Франция, Сенегал, Бельгия)
VIVARIUM, dir. Lorcan Finnegan (USA) / ВИВАРИУМ, реж. Лоркан Финнеган (США)
THE MOUNTAIN, dir. Rick Alverson (USA) / ГОРА, реж. Рик Алверсон (США)
JOAN OF ARC, dir. Bruno Dumont (France) / ЖАННА Д′АРК, реж. Брюно Дюмон (Франция)
NINA WU, dir. Midi Z (Taiwan, China, Malaysia, Myanmar) / НИНА У, реж. Миди Зед (Тайвань, Китай, Малайзия, Мьянма)
THE WILD GOOSE LAKE, dir. Diao Yinan (China, France) / ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ, реж. Дяо Инань (Китай, Франция)
WARNING: DO NOT WATCH, dir. Kim Jin-won (South Korea) / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СМОТРЕТЬ, реж.
Ким Чин-вон (Республика Корея)
SO LONG, MY SON, dir. Wang Xiaoshuai (China) / ПРОЩАЙ, МОЙ СЫН, реж. Ван Сяошуай (Китай)
THE WHISTLERS, dir. Corneliu Porumboiu (Romania, France, Germany) / СВИСТУНЫ, реж. Корнелиу Порумбою (Румыния, Франция, Германия)
DARK FIGURE OF CRIME, dir. Kim Tae-gyoon (South Korea) / ТЕМНЫЙ ГЕНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, реж. Ким Тэ-гюн (Республика Корея)
TOMMASO, dir. Abel Ferrara (Italy) / ТОМАЗЗО, реж. Абель Феррара (Италия)
LIBERTÉ, dir. Albert Serra (France, Spain, Portugal, Germany) / LIBERTÉ, реж. Альберт Серра (Франция, Испания, Португалия, Германия)
RUSSIAN CINEMA / КИНО РОССИИ
LET′S GET DIVORCED, dir. Anna Parmas (Russia) / ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ, реж. Анна Пармас (Россия)
KEROSENE, dir. Yusup Razykov (Russai) / КЕРОСИН, реж. Юсуп Разыков (Россия)
LOVE THEM ALL, dir. Maria Agranovich (Russia) / ЛЮБИ ИХ ВСЕХ, реж. Мария Агранович (Россия)
NOVAYA, dir. Askold Kurov (Russia) / НОВАЯ, реж. Аскольд Куров (Россия)
ONCE IN TRUBCHEVSK, dir. Larissa Sadilova (Russia) / ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ, реж. Лариса Садилова (Россия)
THE FRENCHMAN, dir. Andrei Smirnov (Russia) / ANDREI SMIRNOV, реж. Андрей Смирнов (Россия)
IN FOCUS: KOREA. CENTENARY OF KOREAN CINEMA / В ФОКУСЕ: КОРЕЯ. К 100-ЛЕТИЮ КОРЕЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
THE WAILING, dir. Na Hong-Jin (South Korea) / ВОПЛЬ, реж. На Хон-Чин (Республика Корея)
MEMORIES OF MURDER, dir. Bong Joon-Ho (Soth Korea) / ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ, реж. Пон Чун-Хо (Республика Корея)
CAMPING, dir. Han Jisu (South Korea)/ КЕМПИНГ, реж. Хан Чису (Республика Корея)
LEO, dir. Lee Deok-Chan (Soth Korea) / ЛЕО, реж. Ли Док-Чхан (Республика Корея)
GRASS, dir. Hong Sang-Soo (South Korea) / ЛИСТЬЯ ТРАВЫ, реж. Хон Сан-Су (Республика Корея)
EXEMPLARY CITIZEN, dir. Kim Cheol-Hwi (South Korea) / ОБРАЗЦОВЫЙ ГРАЖДАНИН, реж. Ким Чхоль-Хви (Республика Корея)
AGE OF SHADOWS, dir. Kim Jee-Woon (South Korea) / СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ, реж. Ким Чи-Ун (Республика Корея)
TAIL, dir. Kim Hu-Jung (South Korea) / ХВОСТ, реж. Ким Ху-Чон (Республика Корея)
LA MER, dir. Lee Chang-Won (South Korea) / LA MER, реж. Ли Чхан-Вон (Республика Корея)
MOVING FORWARD / ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
AMERICA, dir. Garrett Bradley(USA) / АМЕРИКА, реж. Гарретт Брэдли (США)
ANTEU, dir. João Vladimiro (Portugal, France) / АНТЭУ, реж. Жуан Владимиру (Португалия, Франция)
BREATHLESS ANIMALS, dir. Lei Lei (USA) / БЕЗДЫХАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ , реж. Лэй Лэй (США)
THE GLORIOUS ACCEPTANCE OF NICOLAS CHAUVIN, dir. Benjamin Crotty (France) / ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРСТВЕННАЯ РЕЧЬ НИКОЛЯ ШОВЕНА, реж. Бенджамин Кротти (Франция)
HORIZON, dir. Anya Tsyrlina, Sid Iandovka (Switzerland, USA) / ГОРИЗОНТ, реж. Аня Цирлина, Сид Яндовка (Швейцария, США)
MOTHER, I AM SUFFOCATING.THIS IS MY LAST FILM ABOUT YOU, dir. Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, Germany, Qatar) / МАМА, Я ЗАДЫХАЮСЬ. ЭТО МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ О ТЕБЕ, реж. Лемоанг Джеремай Мосесе ( Лесото, Германия, Катар)
PRESENT. PERFECT., dir. Shengze Zhu (USA, Hong Kong) / НАСТОЯЩЕЕ. СОВЕРШЕННОЕ., реж. Шэнцзэ Чжу (США, Гонконг)
PATTAKI, dir. Everlane Moraes (Cuba) / ПАТТАКИ, реж. Эверлане Мораэс (Куба)
REVERENCE, dir. Pedro Maia (Portugal, UK) / ПОКЛОН, реж. Педру Мая (Португалия, Великобритания)
GHOST STRATA, dir. Ben Rivers (UK) / ПРИЗРАЧНАЯ ПОРОДА, реж. Бен Риверс (Великобритания)
THE HIDDEN CITY, dir. Víctor Moreno (Spain) / СКРЫТЫЙ ГОРОД, реж. Виктор Морено (Испания)
AMBULATORY THROUGH THE POETRY OFAUGUSTO DOS ANJOS AND ANTÓNIO NOBRE, dir. Pedro Bastos (Portugal) / СТРАНСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПОЭЗИЮ АУГУСТУ ДУШ АНЖУША И АНТОНИУ НОБРЕ, реж. Педру Баштуш (Португалия)
DOCUMENTARY SCREEN / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН
ARMY, dir. Kelvin Kyung Kun Park (South Korea) / АРМИЯ, реж. Келвин Кюн Кун Парк (Республика Корея)
CAMPO, dir. Tiago Hespanha (Portugal) / ПОЛЕ, реж. Тьягу Эспанья (Португалия)
THE SON, dir. Alexander Abaturov (France) / СЫН, реж. Александр Абатуров (Франция)
TIGERLAND, dir. Ross Kauffman (USA) / ЗЕМЛЯ ТИГРА, реж. Росс Кауффман (США)
THE BOOK OF THE SEA, dir. Aleksei Vakhrushev (Russia) / КНИГА МОРЯ, реж. Алексей Вахрушев (Россия)
FATEI AND THE SEA, dir. Alina Rudnitskaya, Sergei Vinokurov (Russia, Finland, Poland) / ФАТЕИЧ И МОРЕ, реж. Алина Рудницкая, Сергей Винокуров (Россия, Финляндия, Польша)
CHINESE PORTRAIT, dir. Wang Xiaoshuai (China, Hong Kong) / КИТАЙСКИЙ ПОРТРЕТ, реж. Ван Сяошуай (Китай, Гонконг)
HEIMAT IS A SPACE IN TIME, dir. Thomas Heise (Germany, Austria) / РОДИНА — ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВО ВРЕМЕНИ, реж. Томас Хайзе (Германия, Австрия)
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD′S ON FIRE?, dir. Roberto Minervini (Italy, USA, France) / ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ, КОГДА МИР В ОГНЕ?, реж. Роберто Минервини (Италия, США, Франция)
TEENAGERS / ТИНЕЙДЖЕРЫ
BRUCE LEE AND THE OUTLAW, dir. Joost Vandebrug (Netherlands, UK, Czech Republic) / БРЮС ЛИ И ПАЦАН ВНЕ ЗАКОНА, реж. Йост Вандебрюг (Нидерланды, Великобритания, Чехия)
HOUSE OF HUMMINGBIRD, dir. Kim Bo-ra (South Korea) / ДОМ КОЛИБРИ, реж. Ким Бо-ра (Республика Корея)
THE TONY ALVA STORY, dir. Coan Buddy Nichols, Rick Charnoski (USA) / ИСТОРИЯ ТОНИ АЛЬВЫ, реж. Коэн Бадди Николс, Рик Чарноски (США)
THE PIG, dir. Dragomir Sholev (Bulgaria, Romania) / СВИНЬЯ, реж. Драгомир Шолев (Болгария, Румыния)
THE YEAR OF THEATRE / ГОД ТЕАТРА
TWELVE CHAIRS, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ, реж. Александр Мелкумов (Россия)
MARGARITA′S WORLDS, dir. Vladimir Karabanov (Russia) / МИРЫ МАРГАРИТЫ, реж. Владимир Карабанов (Россия)
PARTISAN, dir. Lutz Pehnert, Matthias Ehlert, Adama Ulrich (Germany) / ПАРТИЗАН реж. Луц Пенерт, Матиас Элерт, Адама Ульрих (Германия)
RUMPELSTILTSKIN, dir. Peter Hiscock, Grant Dodwell (Australia) / РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН, реж. Питер Хискок, Грант Додвелл (Австралия)
THE WALL, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / СТЕНА. СПЕКТАКЛЬ, реж. Александр Мелкумов (Россия)
MEMORIAL PRAYER, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА, реж. Александр Мелкумов (Россия)
THEATER OF THE FATHER / CHILDREN OF DRAMA, dir Aleksandr Melkumov (Russia) / ТЕАТР ПАПЫ / ДЕТИ ДРАМЫ, реж. Александр Мелкумов (Россия)
RUSSIAN ANIMATION. SUZDALFEST 2019. SELECTED / РОССИЙСКАЯ АНИМАЦИЯ. СУЗДАЛЬФЕСТ-2019. ИЗБРАННОЕ
WHO IS KRAKOZYABRIK?, dir. Aleksey Ignatov (Russia) / КТО ТАКОЙ КРАКОЗЯБРИК?, реж. Алексей Игнатов (Россия)
HOW HEAVY IS A CLOUD?, dir. Nina Bisiarina (Russia) / СКОЛЬКО ВЕСИТ ОБЛАКО?, реж. Нина Бисярина (Россия)
FLEETING ENCOUNTER, dir. Anna Amosova (Russia) / МИМОЛЕТНАЯ ВСТРЕЧА, реж. Анна Амосова (Россия)
AIRSHIP OF UNKNOWN DIRECTION, dir. Aleksandra Galitskova (Russia) /ДИРИЖАБЛЬ НЕИЗВЕСТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, реж. Александра Галицкова (Россия)
HELLO, MY DEARS, dir. Aleksandr Vasiliev (Russia) /ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ, реж. Александр Васильев (Россия)
MITYA′S LOVE, dir. Svetlana Filippova (Russia) / МИТИНА ЛЮБОВЬ, реж. Светлана Филиппова (Россия)
FIVE MINUTES TO THE SEA, dir. Natalia Mirzoian (Russia) / ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ, реж. Наталья Мирзоян (Россия)
LOLA, A LIVING POTATO, dir. Leonid Shmelkov (Russia) / ЛОЛА ЖИВАЯ КАРТОШКА, реж. Леонид Шмельков (Россия)
TIES, dir. Dina Velikovskaya (Russia) / УЗЫ, реж. Дина Великовская (Россия)
IN SHORT. BOUNDARIES / КОРОЧЕ. ГРАНИЦЫ
THE CALL, dir. Anca Damian (Romania, France) / ЗВОНОК, реж. АНКА ДАМИАН (Румыния, Франция)
THE SUMMER AND ALL THE REST, dir. SVEN BRESSER (Netherlands) / ЛЕТО И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ, реж. СВЕН БРЕССЕР (Нидерланды)
CARLOTTA′S FACE, dir. VALENTIN RIEDL (Germany) / ЛИЦО КАРЛОТТЫ ВАЛЕНТИН РИДЛЬ (Германия)
NURSERY RHYMES, dir. TOM NOAKES (Australia) / ШУТКИ-ПРИБАУТКИ, реж. ТОМ НОУКС (Австралия)
PATISION AVENUE, dir. THANASIS NEOFOTISTOS (Greece) / ПАТИСОН-АВЕНЮ, реж. ТАНАСИС НЕОФОТИСТОС (Греция)
FACING NORTH, dir. TUKEI PETER MUHUMUZA (USA, Uganda) / ЛИЦОМ НА СЕВЕР, реж. ТУКЕЙ ПИТЕР МУХУМУЗА (США, Уганда)
UNTRAVEL, dir. NIKOLA MAJDAK JR., ANA NEDELJKOVIC (Serbia, Slovakia) / ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ, реж. НИКОЛА МАЙДАК МЛ. , АНА НЕДЕЛЬКОВИЧ (Сербия, Словакия)
IN SHORT. MOVEMENT / КОРОЧЕ. ДВИЖЕНИЕ
DEEPLY ABSURD LUCIDITY, dir. Sammy Sayed (Egypt) / ПОСТИГАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ, реж. Самми Сайед (Египет)
INCLUSIVE ALL , dir. Corina Schwingruber Ilić (Switzerland) / ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, реж. Корина Швингрубер Илич (Швейцария)
MOVEMENTS, dir. JEONG Dahee (South Korea) / ДВИЖЕНИЕ, реж. Чон Тахи (Республика Корея)
THE SOUND OF FALLIN, dir. Chien-Yu Lin (Taiwan, China) / ЗВУК ПАДЕНИЯ, реж. Чиэнь-Юй Линь (Тайвань, Китай)
STORIES FLOATING ON THE WIND, реж. Nao Yoshigai (Japan) / ИСТОРИИ, ПЛЫВУЩИЕ ПО ВЕТРУ, реж. Нао Ёсигай (Япония)
ACID, dir. Just Philippot (France) / КИСЛОТА, реж. Жюс Филиппо (Франция)
RIDE, dir. Paul Bush (Portugal, UK) / ПОГНАЛИ, реж. Пол Буш (Португалия, Великобритания)
PIGGY, dir. Carlota Pereda (Spain) / ХРЮШКА, реж. Карлота Переда (Испания)
IN SHORT. LABYRINTHS / КОРОЧЕ. ЛАБИРИНТЫ
GRAND BOUQUET, dir. Nao Yoshigai (Japan) / БОЛЬШОЙ БУКЕТ, реж. Нао Ёсигай (Япония)
TO PLANT A FLAG, dir. Bobbie Peers (Norway, Iceland) / ВОДРУЗИТЬ ФЛАГ, реж. Бобби Пирс (Норвегия, Исландия)
CADAVRE EXQUIS dir. Stéphanie Lansaque, François Leroy (France) / ИЗЫСКАННЫЙ ТРУП реж. Стефани Лансак, Франсуа Лерой (Франция)
RED WINE, dir. Santiago Menghini (Canada) / КРАСНОЕ ВИНО, реж. Сантьяго Менгини(Канада)
BETWEEN THE SHADOWS, dir. Mónica Santos, Alice Guimarães (Portugal, France) / СРЕДИ ТЕНЕЙ, реж. Моника Сантос, Алис Гимарайнш (Португалия, Франция)
IN SHORT. LOVE IS… / КОРОЧЕ. ЛЮБОВЬ – ЭТО…
ANI, dir. Josephine Stewart-Te Whiu (New Zealand) / АНИ, реж. Жозефин Стюарт-Те Виу (Новая Зеландия)
BUTTERFLIES, dir. Yona Rozenkier (Israel, France) / БАБОЧКИ, реж. Йона Розенкьер (Израиль, Франция)
YELLOW ROSES, dir. Paula Whetu Jones (New Zealand) / ЖЕЛТЫЕ РОЗЫ, реж. Паула Фету Джонс (Новая Зеландия)
LOVE IS…, dir. Gørild Mauseth, Tommaso Mottola (Norway) / ЛЮБОВЬ — ЭТО…, реж. Гёрильд Маусет, Томмазо Моттола (Норвегия)
MOTOMIYA, dir. Alexandra Debricon (France, Spain) / МОТОМИЯ, реж. Александра Дебрикон (Франция, Испания)
THE CHRISTMAS PRESENT, dir. Bogdan Muresanu (Romania, Spain) / ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ, реж. Богдан Мурешану (Румыния, Испания)
STRANGE PLANET THEORY, dir. Marco Antonio Pereira (Brazil) / ТЕОРИЯ СТРАННОЙ ПЛАНЕТЫ, реж.
Марко Антонио Перейра (Бразилия)
I′M OK, dir. Elizabeth Hobbs (Canada, UK) / Я В ПОРЯДКЕ, реж. Элизабет Хоббс (Канада, Великобритания)
IN SHORT. OURS / КОРОЧЕ. НАШИ
CATFISHING, dir. Elizaveta Stishova (Russia) / @ЖЕНИХ, реж. Елизавета Стишова (Россия)
LIONELLA, dir. Sergei Borovkov (Russia) / ЛИОНЕЛЛА, реж. Сергей Боровков (Россия)
A HISTORICAL MISTAKE, dir. Mikhail Mestetsky (Russia) / ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА, реж. Михаил Местецкий (Россия)
DADDY, dir. Karina Chuvikova (Russia) / ПАПА, реж. Карина Чувикова (Россия)
COMPLEX SUBJECT, dir. Olesya Yakovleva (Russia) / СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ, реж. Олеся Яковлева (Россия)
JUST DIE, JULIET, dir. Maxim Shabalin (Russia) / УМРИ, ДЖУЛЬЕТТА, реж. Максим Шабалин (Россия)
THE EAR, dir. Pyotr Skvortsov (Russia) / УХО, реж. Пётр Скворцов (Россия)
IN SHORT. REVELATIONS / КОРОЧЕ. ОТКРОВЕНИЯ
BRITNEY, dir. Nina Yuen (USA) / БРИТНИ, реж. Нина Юэн (США)
RENEEPOPTOSIS, dir. Renee Zhan (USA, Japan) / В ПОИСКАХ РЕНЕ, реж. Рене Жан (США, Япония)
THE YEARS, dir. Sara Fgaier (Italy) / ГОДЫ, реж. Сара Фгайер (Италия)
AS IT IS ON EARTH, dir. Pier Lorenzo Pisano (Italy) / КАК НА НЕБЕ, ТАК И НА ЗЕМЛЕ, реж. Пьер Лоренцо Пизано (Италия)
OBON, dir. Andre Hörmann, Anna Samo (Germany) / ОБОН – ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ, реж. Андре Хёрманн, Анна Само (Германия)
HEART BOMB, dir. Rémi St-Michel (Canada) / СЕРДЦЕ-БОМБА, реж. Реми Сен-Мишель (Канада)
JUJUBA, dir. Shun Ikezoe (Japan) / ЮЮБА, реж. Сун Икезо (Япония)
TOMATIC, dir. Christophe Saber (France, Switzerland) / КАЙФОМАТИК, реж. Кристоф Сабер (Франция, Швейцария)
PIECE OF MEAT, dir. Jerrold Chong, Huang Junxiang (Singapore) / КУСОК МЯСА, реж. Джерролд Чун, Хуан Цзюньсян (Сингапур)
IN SHORT. AFTER MIDNIGHT / КОРОЧЕ. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
LOVE HE SAID, dir. Inès Sedan (France) / ЛЮБЛЮ, СКАЗАЛ ОН, реж. Инес Седан (Франция)
BAVURE, dir. Donato Sansone (France) / МАСТЕРСТВО, реж. Донато Сансоне (Франция)
RAYMONDE OR THE VERTICAL ESCAPE, dir. Sarah Van Den Boom (France) / РАЙМОНДА, ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОБЕГ, реж. Сара Ван Ден Бум (Франция)
PRISONER OF SOCIETY, dir. Rati Tsiteladze (Georgia) / УЗНИК СОЦИУМА, реж. Рати Цителадзе (Грузия)
HOT DOG, dir. Alma Buddecke, Marleen Valin (Germany) / ХОТ-ДОГ, реж. Альма Буддекке, Марлен Валин (Германия)
ENTROPIA, dir. Flóra Anna Buda (Hungary) / ЭНТРОПИЯ, реж. Флора Анна Буда (Вергрия)
ROADKILL, dir. Leszek Mozga (UK) / Я СБИЛ ЕЕ СЛУЧАЙНО, реж. Лешек Мозга (Великобритания)
ANGEL & ALIEN, dir. Sandrine Béchade (Canada) / АНГЕЛ И ПРИШЕЛЕЦ, реж. Сандрин Бешад (Канада)
IN SHORT. TIES / КОРОЧЕ. СВЯЗИ
GUAXUMA, dir. Nara Normande (France, Brazil) / ГУАКСУМА, реж. Нара Норманде (Франция, Бразилия)
ANIMAL BEHAVIOUR, dir. Alison Snowden, David Fine (Canada) / ЖИВОТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, реж. Элисон Сноуден, Дэвид Файн (Канада)
JACKRABBIT, dir. Alex Feggans (Australia) / ЗАЯЦ, реж. Алекс Фегганс (Австралия)
COYOTE, dir. Lorenz Wunderle (Switzerland) / КОЙОТ, реж. Лоренц Вундерле (Швейцария)
LAUGH LINES, dir. Patricia Wenger (Switzerland) / ЛИНИИ ЖИЗНИ, реж. Патриция Венгер (Швейцария)
MOTHER OF, dir. Gan de Lange (Israel) / МАТЬ, реж. Ган де Ланге (Израиль)
ONE CAMBODIAN FAMILY PLEASE FOR MY PLEASURE, dir. A. M. Lukas (USA) / МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОДНУ СЕМЬЮ ИЗ КАМБОДЖИ, реж. А. М. Лукас (США)
SELFIES, dir. Claudius Gentinetta (Switzerland) / СЕЛФИ, реж. Клаудиус Гентинетта (Швейцария)
IN SHORT. EMERGING ARTISTS — CONTEMPORARY EXPERIMENTAL FILMS AND VIDEO ART FROM GERMANY / КОРОЧЕ. НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ — СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ И ВИДЕОАРТ ИЗ ГЕРМАНИИ
A BAR ON MAJORCA, dir. Marian Mayland (Germany) / ПИВНАЯ НА МАЙОРКЕ, реж. Мариан Мейланд (Германия)
BEYOND BEACH, dir. Clara Winter, Miguel Ferráez (Germany) / ПОМИМО МОРЯ, реж. Клара Винтер, Мигель Ферраэс (Германия)
UMBRA, dir. Florian Fischer, Johannes Krell (Germany) / ПРИЗРАЧНЫЕ ТЕНИ, реж. Флориан Фишер, Йоханнес Крелль (Германия)
THREE CASUALTIES, dir. Jens Pecho (Germany) / ТРИ ТРАГЕДИИ, реж. Йенс Печо (Германия)
FOSFENO, dir. David Gómez Alzate (Germany) / ФОСФЕН, реж. Давид Гомес Альсате (Германия)
THE DIVINE WAY, dir. Ilaria di Carlo (Germany) / ЧУДЕСНЫЙ ПУТЬ, реж. Илария ди Карло (Германия)
IN SHORT. SAPPORO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL AND MARKET PROGRAM / КОРОЧЕ. ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ И КИНОРЫНКА В САППОРО
663114, dir. Isamu Hirabayashi (Japan) / 663114, реж. Исаму Хирабаяси (Япония)
AND SO WE PUT GOLDFISH IN THE POOL, dir. Makoto Nagahisa (Japan) / ВЫПУСТИМ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ В БАССЕЙН, реж. Макото Нагахиса (Япония)
SAKURADA ZEN CHEF, dir. Hirokazu Kishida (Japan) / ДЗЕН ШЕФ САКУРАДА, реж. Хирокадзу Кисида (Япония)
LI.LI.TA.AL., dir. Akihito Izuhara (Japan) / ЛИ.ЛИ.ТА.АЛ., реж. Акихито Идзухара (Япония)
OH LUCY!, dir. Atsuko Hirayanagi (Japan) / О, ЛЮСИ!, реж. Ацуко Хираянаги (Япония)
MATOU, dir. Isamu Hirabayashi (Japan) / ПОДОЖДИТЕ, реж. Исаму Хиaабаяси (Япония)
SIGNATURE, dir. Kei Chikaura (Japan) / ПОДПИСЬ, реж. Кэй Тикаура (Япония)
RETROSPECTIVES. CREATIVE DUET OF CHEN XI AND AN XU / РЕТРОСПЕКТИВЫ. ТВОРЧЕСКИЙ ДУЭТ ЧЭНЬ СИ И АНЬ СЮЙ
THE WINTER SOLSTICE (China) / ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (Китай)
A CLOCKWORK COCK (China) / ЗАВОДНОЙ ПЕТУШОК (Китай)
GRAIN COUPON (China) / ЗЕРНОВОЙ КУПОН (Китай)
MAH JONG (China) / МАДЖОНГ (Китай)
THE SWALLOW (China) / ЛАСТОЧКА (Китай)
THE POEM (China) / СТИХОТВОРЕНИЕ (Китай)
A FLY IN THE RESTAURANT (China) / МУХА В РЕСТОРАНЕ (Китай)
THE SIX (China) / ШЕСТЬ (Китай)
RETROSPECTIVES. YOUNG INDEPENDENT ANIMATION OF CHINA / РЕТРОСПЕКТИВЫ. МОЛОДАЯ НЕЗАВИСИМАЯ АНИМАЦИЯ КИТАЯ
FREUD, FISH AND BUTTERFLY, dir. Wang Haiyang (China) / ФРЕЙД, РЫБА И БАБОЧКА, реж. Ван Хайян (Китай)
A WOLF IN THE TREE, dir. Lin Jiaxing (China) / ВОЛК В ДУПЛЕ, реж. Линь Цзясин (Китай)
BOOKS ON BOOKS, dir. Lei Lei (China) / КНИГИ О КНИГАХ, реж. Лэй Лэй (Китай)
MISSING ONE PLAYER, dir. Lei Lei (China) / В ОЖИДАНИИ ИГРОКА, реж. Лэй Лэй (Китай)
MY MILK CUP COW, dir. Yantong Zhu (China) / КОРОВА В КРУЖКЕ, реж. Яньтон Чжу (Китай)
MONKEY, dir. Shen Jie (China) / ОБЕЗЬЯНА, реж. Шэнь Цзе (Китай)
FISH IS WHAT I DESIRE, dir. Xiang Yao (China) /РЫБА-ЭТО ТО, ЧТО Я ХОЧУ, реж. Сян Яо (Китай)
HALF ASLEEP, dir. Cai Caibei (China) / В ПОЛУСНЕ, реж. Цай Цайбэй (Китай)
LÖSS, dir. Zhao Yi (China) / ЛЁСС, реж. Чжао И (Китай)
SPECIAL EVENT / СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
KONSTANTIN KHABENSKY. MEET THE AUDIENCE / КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ
PAVEL LUNGIN. MEET THE AUDIENCE: BROTHERHOOD, dir. Pavel Lungin (Russia) / ПАВЕЛ ЛУНГИН. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ: БРАТСТВО, реж. Павел Лунгин (Россия)
CHRISTOPHER LAMBERT. MEET THE AUDIENCE: SUBWAY, dir. Luc Besson (France) / КРИСТОФЕР ЛАМБЕРТ. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ: ПОДЗЕМКА, реж. Люк Бессон (Франция)
VLADIMIR KHOTINENKO. MEET THE AUDIENCE: THE LENIN FACTOR, dir. Vladimir Khotinenko (Russia) / ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО. ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ: ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ, реж. Владимир Хотиненко (Россия)
SPIRIT OF THE FUTURE: BAUHAUS' 100TH ANNIVERSARY: BAUHAUS SPIRIT, dir. Thomas Tielsch, Niels Bolbrinker (Germany) / ДУХ ГРЯДУЩЕГО. К 100-ЛЕТИЮ БАУХАУСА: ДУХ БАУХАУСА, реж. Нильс Болбринкер, Томас Тилш (Германия)
SPECIAL SCREENING / СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
REVEALING UKRAINE, dir. Oliver Stone, Igor Lopatenok (USA) / В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ, реж. Оливер Стоун, Игорь Лопатенок (США)
BUILDING TRUST: RUSSIANS IN JAPAN, dir. Marina Kireeva (Russia) / НА ПУТИ К ДОВЕРИЮ:РУССКИЕ В ЯПОНИИ, реж. Марина Киреева (Россия)
BERING 2013, dir. Vladislav Bykov (Russia) / БЕРИНГ 2013, реж. Владислав Быков (Россия)
THE NED KELLY GANG REMIX, dir. Greg Dolgopolov (Australia) /ДОСТОВЕРНАЯ СКАЗКА ПРО БАНДУ КЕЛЛИ. РЕМИКС, реж. Грег Долгополов (Австралия)
MEET THE ARTIST EVENT / ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ACTOR VADIM GALYGIN, DIRECTOR ARTUR PINKHASOV: NEW YEAR'S REPAIR, dir. Artur Pinkhasov (Russia) / АКТЕР ВАДИМ ГАЛЫГИН, РЕЖИССЕР АРТУР ПИНХАСОВ: НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ, реж. Артур Пинхасов (Россия)
ACTOR ALEKSEY AGRANOVICH, DIRECTOR MIKHAIL IDOV, ACTRESS ALISA KHAZANOVA: THE HUMORIST, dir. Michael Idov (Russia, Latvia, Czech Republic) / АКТЕР АЛЕКСЕЙ АГРАНОВИЧ, РЕЖИССЕР МИХАИЛ ИДОВ, АКТРИСА АЛИСА ХАЗАНОВА: ЮМОРИСТ, реж. Михаил Идов (Россия, Латвия, Чехия)
SCHOOL. PRO / ШКОЛА. ПРОФИ
MEMORY - THE ORIGINS OF ALIEN, dir. Alexandre O. Philippe (USA) / ПАМЯТЬ. ИСТОКИ ЧУЖОГО, реж. Александр О. Филипп (США)
VARDA BY AGNES, dir. Agnès Varda, Didier Rouget (France) / ВАРДА ГЛАЗАМИ АНЬЕС, реж. Аньес Варда, Дидье Руже (Франция)
WHAT SHE SAID: THE ART OF PAULINE KAEL, dir. Rob Garver (USA) / ЧТО ОНА СКАЗАЛА: ИСКУССТВО ПОЛИН КЕЙЛ, реж. Роб Гарвер (США)
SCHOOL. LECTURES, WORKSHOPS, ROUND-TABLE DISCUSSION / ШКОЛА. ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КРУГЛЫЙ СТОЛ
Greg Dolgopolov: The True Story of The Kelly Gang and The First Feature Film In The World / Грег Долгополов: Правдивая история банды Келли и первый в мире полнометражный фильм
Anton Dolin: On Film Criticism / Антон Долин: О кинокритике
Vsevolod Korshunov: Screenwriting Workshop. Part 1 and 2 / Всеволод Коршунов: Сценарный мастер-класс. Часть 1 и 2
Natalia Lukinykh: ANIMADOC / Наталья Лукиных: АНИМАДОК
Oleg Lukichiov: How to Become Director of Photography and Enrich Any Film with Your Skill / Олег Лукичёв: Как стать оператором-постановщиком и украсить своим мастерством любую картину
Ekaterina Stashevskaya, Oleg Lukichiov: How to Make Your First Short with A Minimum Budget / Екатерина Сташевская, Олег Лукичёв: Как снять свой первый короткометражный фильм с минимальным бюджетом
Chen Xi: Personal Experience. 20 Years of Independent Animation in China / Чэнь Си: Личный опыт. 20 лет независимой анимации Китая
Round-Table Discussion: Angels of History. Cinematic Heritage and Its Role in Development of Industry and Institution of Film Criticism / Круглый стол: Ангелы истории. Кинематографическое наследие и его роль в развитии индустрии и институте кинокритики
CLOSING FILM / ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ
P.S. / ПОСТСКРИПТУМ
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