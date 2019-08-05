www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 60.44 р.
EUR: 71.71 р. 10 CNY: 93.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

Во Владивостоке появился первый памятник создателям моста на остров Русский (фото)

05 Августа 2019, 09:32 | Владивосток

Его смело можно назвать народным

В поселке Поспелово, расположенном на острове Русском, появился необычный памятник, который смело можно назвать народным.

К старому трактору, который уже долгое время ржавеет возле дороги, какие-то остряки приделали металлическую пластину с лаконичной надписью «Строителям моста от благодарных потомков».


 

Смех смехом, но хотя мосты и другие эпохальные объекты, которые были построены во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 года, и сами по себе являются лучшими памятниками своим создателями, но, возможно, было бы неплохо подумать и над настоящим памятником трудовому подвигу строителям, по крайней мере, трех мостов. Что ни говори, а эти объекты радикально изменили жизнь в города, став его новыми символами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: памятник  Русский  стройка  остров  мост 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]