Во Владивостоке появился первый памятник создателям моста на остров Русский (фото)

Его смело можно назвать народным

В поселке Поспелово, расположенном на острове Русском, появился необычный памятник, который смело можно назвать народным.

К старому трактору, который уже долгое время ржавеет возле дороги, какие-то остряки приделали металлическую пластину с лаконичной надписью «Строителям моста от благодарных потомков».





Смех смехом, но хотя мосты и другие эпохальные объекты, которые были построены во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 года, и сами по себе являются лучшими памятниками своим создателями, но, возможно, было бы неплохо подумать и над настоящим памятником трудовому подвигу строителям, по крайней мере, трех мостов. Что ни говори, а эти объекты радикально изменили жизнь в города, став его новыми символами.