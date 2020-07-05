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У Евгения Оленева юбилейный день рождения
Один из ведущих тележурналистов Приморского края отмечает 50-летие
Cегодня, 5 июля, исполняется 50 лет заместителю директора филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток" Евгению Оленеву.
Коллектив «Издательской компании «Золотой Рог» поздравляет коллегу с юбилеем и желает крепкого здоровья и новых достижений на ниве тележурналистики.
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