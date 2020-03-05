Красоты и зелени много не бывает

В предстоящем новом сезоне благоустройства Владивостока наконец-то появился акцент

на реанимацию традиционных мест отдыха горожан

Некогда популярные парки Владивостока уже много лет деградируют и теряют привлекательность. Нужны серьезные меры по их реанимации. Но сил и денег уже долгое время не хватает даже на простое их поддержание в порядке, не говоря о серьезных ремонтах и реконструкции. Однако есть надежда, что в этом году в отношении их наступит период «ренессанса» - найдутся, в первую очередь, деньги.

В парке Минного городка уже с начала февраля рубят и пилят. Как сообщили в администрации города, за короткий срок отсюда было вывезено 210 кубометров древесных остатков.

Глава администрации Олег ГУМЕНЮК в ноябре прошлого года посетил этот парк со своими помощниками и удостоверился, что его надо спасать. Тогда же на месте были определены и первостепенные задачи по спасению. По плану мероприятий, в этом году здесь намечено выполнить первый этап благоустройства. Задача возрождения этого парка была определена как приоритетная в области благоустройства городских территорий.

Предполагается, что уже в этом году в парке на месте разрушенных лестниц, ведущих к остановкам общественного транспорта «Поликлиника» и «Минный городок», появятся новые. Подыскивается подрядчик, который выполнит эту работу.

Ведется подготовка документации по ремонту пешеходных зон – около 600 метров, и дорог – около 1,1 км, планируется установить 50 новых фонарей, урны и лавки, отремонтировать ливневую канализацию с перекладкой коллекторов, посадить 1000 кустов и 250 деревьев, устроить газоны общей площадью 10 000 кв. метров.





Парк ценой 150 миллионов

Вице-мэр Владивостока Азат ИСЛАЕВ недавно сообщал, что в планах администрации – выполнить полное благоустройство парка в течение ближайших двух лет, на что из бюджета будет направлено около 150 млн рублей. И за эти, в общем-то, скромные деньги парк должен стать подобен Центральному парку Нью-Йорка. Его зона отдыха должна претерпеть кардинальные изменения, для чего в этом году намечено в «соучастии с жителями города» сделать проект обновления парка. А особую лепту в его реконструкцию предлагается внести представителям бизнесов, которые заинтересованы в развитии этой городской территории и могут осуществить на ней свои проекты в ближайшие три года. В частности – реализовать проект большой многоуровневой парковки, обслуживающей эту зону отдыха.

Стоит отметить, что уже в этом веке по реконструкции парка Минного городка администрацией Владивостока не раз инициировались обсуждения идей и эскизных наработок объектов, которые должны были насытить парк и сделать его притягательным для отдыха. Заинтересованность предпринимателей действительно проявлялась. Однако в итоге оказалось, что и денег не хватало, и решение проблем с реализацией поданых идей – непосильно. Удастся ли преодолеть эти препятствия с новой попытки, покажет 2022 год, когда должно завершиться обновление.





Хорошему месту подпорка мешает?

Грандиозные планы благоустройства были обещаны администрацией города в минувшем году и в отношении Покровского парка. И кое-что сразу же тогда было сделано. В частности, производилась уборка территории от сухостоя, на «плешах» высаживались саженцы хвойных пород. Но основные работы по приведению парка в нормальное состояние после возвращения его из пользования Владивостокской епархии было решено произвести уже в этом году.

В частности, на этот год намечено восстановить освещение с устройством утраченных фонарей вдоль пешеходных путей парка, выполнить капитальный ремонт главной пешеходной аллеи длиной около 200 метров и 950 метров второстепенных пешеходных путей, должна быть выполнена в необходимом объеме ливневая канализация территории, сделано полное ее ограждение вместо частично разграбленного и демонтированного. Предусмотрена установка скамеек и урн. Возможно, будет решена участь чуждых парку автопарковок, в том числе и парковки епархии в центре парка. При обсуждении этого вопроса отмечалось, что дефицит стояночных мест в районе парка можно решить с помощью строительства многоуровневой парковки большой вместимости на месте бывшего разворотного кольца троллейбуса.

Весной прошлого года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в ходе своей встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом обнадежил его: «Средства на восстановление парка направим из краевого бюджета. Это место всегда пользовалось популярностью у жителей города, поэтому необходимо сделать его максимально комфортным». В принципе, эта территория должна стать комфортной и приятной также и для служителей Покровского храма, хотя она и вернулась городу. Патриарх тоже поддержал восстановление парка, но не денежно, а словами своего благословления этой благородной цели.

Решено не останавливаться исключительно на тех мероприятиях, которые приведут это место отдыха в порядок. В минувшем году была разработана концепция создания мемориально-исторического комплекса «Покровский парк». Ею предложено развивать на его территории четыре основные функциональные зоны: зону храмового комплекса, мемориальную, светскую и хозяйственно-сервисную. При этом будут учтены особенности сложившегося и развивающегося здесь церковного комплекса с подворьем, зеленого лесного массива, который обязательно должен сохраняться, бывшего здесь ранее Покровского кладбища, на котором захоронены многие исторические для города и страны личности.

Проектом, который был разработан и утвержден в прошлом году, были учтены многочисленные пожелания горожан, сохранены охранные зоны всех имеющихся здесь объектов культурного наследия.





Мэр Владивостока сказал, что все ремонтно-восстановительные работы и оформление функциональных зон парка могут быть выполнены всего за один-два года. И, называя ряд мероприятий, которые будут здесь осуществлены, отметил и такую нужную особенность, как устройство общественных туалетов. Ранее они здесь были на протяжении многих лет, но, как и ранее первый бывший здесь Покровский храм, подверглись вандальному сносу.

Среди мер, которые нашли поддержку и одобрение горожан в отношении Покровского парка, на сегодня имеется одна, которая вызывает их недоумение и требование не допустить решения, которое уничтожает существующую центральную входную часть парка.

В прошлом году администрация Владивостока на публичных слушаниях предлагала к обсуждению проект планировки территории в районе остановки «Покровский парк», которым предполагается расширить здесь проезжую часть Океанского проспекта для обустройства остановок общественного транспорта в соответствии с существующими нормативами. При этом было предложено отторгнуть под расширение остановки входную часть парка со сносом подпорной стены и нескольких строений, которые здесь находятся. С другой стороны дороги под «расширение» предлагается убрать продовольственный магазин и газетный киоск.

В ходе обсуждения горожане выступили против этих планов и посоветовали чиновникам переместить остановку с обустройством большого кармана для автобусов на отрезок проспекта между остановками «Прапорщика Комарова» и «Покровский парк». Было высказано мнение, что можно вообще остановку «Покровский парк» сделать «по требованию» или оставить как есть, поскольку никаких заторов автобусы здесь не создают.

Однако, похоже, что городские чиновники не отказались от идеи расширения участка проспекта за счет Покровского парка. Когда депутаты думы Владивостока в конце января рассматривали поправки к бюджету города на 2020 год в связи с передачей городу из краевой казны двух миллиардов рублей «на благоустройство и транспорт», то одной из статей расходов было утверждено 36,9 миллиона рублей, которые предполагается потратить на выкуп городом неких объектов недвижимости «в целях реконструкции линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе Океанского проспекта». То есть, непопулярное мероприятие, вероятно, будет осуществлено.





Отдыхать - так по-санаторному

Парк отдыха им. Лазо также многие последние годы ветшал и терял былую привлекательность для горожан. Сказались и такие факторы, как отсутствие за железной дорогой напротив него большой автопарковки для отдыхающих, сокращение электричек, утеря каруселей и аттракционов. Привлекательным осталось в основном лишь то, что до сих пор морская вода здесь считается аномально чистой для Владивостока, и в теплые летние дни здесь официально разрешено купаться.

В декабре минувшего года руководитель парка им. Лазо и «Аквамира» Александр СУВОРОВ заявил, что это в прошлом популярное место отдыха на «Санаторной» тоже будет приведено в порядок, и в несколько этапов пройдет его реконструкция. При этом он отметил, что кое-что делается «уже сейчас».

А делалось, в частности, строительство туалета, который ранее в этом парке тоже был, но со временем исчез. Основные работы по туалету были сделаны еще в декабре, а весной запланировано завершить его отделку. Руководитель отметил, что новый парковый туалет будет оснащен пандусом и кабинками для инвалидов.

В апреле-мае специалистами Владивостокского предприятия электрических сетей запланировано выполнить проект освещения парка им. Лазо. На сегодня оно и внутри его территории, и снаружи отсутствует.

В этом же году предполагается сделать ограждение парка новым забором. Здесь очень много перестойных, опасных для отдыхающих деревьев. Поэтому намечена и санитарная обрезка с частичной заменой старых деревьев на новые. Должен обновиться и тротуар между парком и железной дорогой.

Среди мероприятий, которые смогут повысить популярность парка, - устройство пешеходных переходов через железную дорогу, удобных для инвалидов, и монтаж специальных спусков для инвалидов в воду, что сделает для них отдых на Санаторной особенно привлекательным. После реконструкции вход в парк обещано по-прежнему оставить бесплатным.





Возвращение Нагорного

Сегодня практически ничто не напоминает о том, что на месте небольшого лесного участка в районе, где встречаются ул. Шилкинская и Проспект Красоты, в течение более чем полувека, начиная с 1928 года, существовал Парк Буссе (сегодня его принято называть Нагорным парком). С начала 80-х он оказался заброшен и потерял прежнее значение. Его площадь несколько сократилась по сравнению с прежней за счет происходившего вдоль его периферии строительства, угрожавшего со временем вообще стереть с лица города это «зеленое пятно».

Однако добрая память о «Нагорном народном саде» сохранялась, и в 2017 году появилась инициативная группа, которая поставила своей целью возрождение этого места отдыха. Генеральный директор компании DNS Digital Store Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, ставший частным инвестором этой инициативы, проводил конкурс проектов, который дал наиболее интересные идеи для возрождения парка.

Однако с самой реализацией этих идей вышла задержка - решить вопрос о земле под парком на местном уровне долгое время не удавалось, а без этого начинать его реконструкцию было невозможно. И только в прошлом году 11,5 га парковой и припарковой территории были переданы из федеральной собственности в краевую. При этом предполагалось, что сразу же после передачи можно будет приступить к реализации проекта «Нагорный парк». Но в августе было признано, что возникли трудности, которые заставили отсрочить начало, в лучшем случае, до конца года. Но и в конце года приступить не удалось.

О том, чем эти трудности были вызваны, стало понятно 5 сентября прошлого года. В этот день в парке состоялась закладка первого камня под будущий керлинг-центр, где российские спортсмены смогут готовиться к Зимним Олимпийским играм 2022 года. Будущий центр ледовых видов спорта должен появиться во Владивостоке уже в 2021 году.

Строительство керлинг-центра, как было отмечено, не должно сократить зеленую часть парка. Но к его территории под этот объект было решено добавить 4 га сопредельной территории. Тем не менее, местными жителями идея будущего спортивного центра керлинга была встреченв без энтузиазма и одобрения.

В конце сентября в администрации Владивостока прошли публичные слушания по вопросу строительства керлинг-центра. На них было сообщено, что его предполагается начать уже весной этого года. Собравшимся был представлен проект компании «Concrete Jungle», который объединил прежние идеи создания общественного рекреационного пространства с детскими и спортивными площадками со строительством рядом с ним керлинг-центра, где сможет развиваться новый вид спорта.

На этот раз было отмечено, что, скорее всего, парк и керлинг-центр после завершения реконструкции и строительства будут в краевой собственности вне зависимости от вложенных в них значительных частных инвестиций. Ранее говорилось о том, что парк после реконструкции мог бы стать и муниципальным.

В декабре стало известно, что администрация Владивостока внесла изменения в проект планировки территории в районе Нагорного парка. Помимо парка, его видовой площадки, керлинг-центра и ледовой арены в проект было внесено и строительство детсада вблизи пересечения улиц Шилкинской и Тунгусской. Между детсадом и керлинг-центром в районе ул. Славянской, 14 предполагается и создание апарт-отеля.

Фото Евгении ПРИЙМАК.



Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.