www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.14 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 71.06 р. 10 CNY: 91.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Старость дома не застанет!

04 Декабря 2019, 19:01 | Владивосток

Клуб для пожилых людей открылся во Владивостоке при поддержке ННК

Благодаря совместным усилиям Администрации Владивостока, АО «ННК-Приморнефтепродукт» и фонда социально-общественного развития «Наш район» построен Центр досуга для людей старшего поколения «Здорово живешь!». Его основная задача - помочь людям преклонного возраста адаптироваться в реалиях современной жизни и остаться после выхода на пенсию в жизни социума.

Отношение к людям старшего поколения является показателем состояния гражданского общества. При этом необходимо не только заботиться о здоровье пожилых людей, но и создавать условия для их комфортного образа жизни, предоставляя возможности для участия в общественной жизни, досуговых занятий в творческих сообществах, способствуя продлению активного долголетия и равноправному включения в общественную жизнь.


 

Сегодня пенсионеры составляют около трети населения Владивостока, и количество пожилых горожан неуклонно растет. Проблемы людей старшего возраста - не только ухудшение здоровья, но и эмоциональное состояние – дефицит общения, чувство незащищенности и ненужности, волнуют не только их близких.

В светлом и просторном помещении Центра пожилые люди имеют возможность заниматься йогой и китайской гимнастикой «цигун», проводить литературные вечера. В соответствии с расписанием, составленным самими пенсионерами, в клубе проходят консультации по юридическим вопросам – студенты-отличники юридического направления Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа помогают бабушкам и дедушкам разобраться в вопросах ЖКХ, составить запрос касательно пенсии или написать письмо в государственное учреждение. А скоро студенты начнут обучение пожилых навыкам работы на компьютере. Клуб не пустует никогда, в нем одинаково уютно и интересно как представителям молодежных общественных организаций, так и представителям старшего поколения – общение проходит на равных!


 

- Мы не только обеспечиваем Приморье качественным топливом, но и ведем активную социальную политику в регионе своего присутствия. Открытие клуба для пожилых людей – один из наших многочисленных проектов. В прошлом году на территории детского сада № 134 наша компания установила современный игровой комплекс. И теперь малыши, играя, постигают правила дорожного движения. Сейчас мы поддержали проект для пожилых людей. Дети и пенсионеры – особые категории населения, которые особо нуждаются в поддержке и защите - поделились сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт».

Добрые соседские отношения связывают ННК с Владивостокским кадетским училищем и спортивным клубом «Пересвет», Советом ветеранов и образовательными учреждениями.


 

Компания намерена и дальше поддерживать позитивные инициативы власти и общественных объединений, развивая социальное партнерство, участвуя в общегородских мероприятиях и проектах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: топливо  дизель  поддержка  пенсия  ннк  бензин  АЗС  благотворительность 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]