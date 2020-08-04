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Школы готовят к учебному году

04 Августа 2020, 15:09 | Владивосток

Во Владивостоке ведутся работы по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году. В школах и детских садах обновляют кровли, фасады, ремонтируют пищеблоки, производят замену оконных блоков, сантехники, систем пожарной сигнализации.

На сегодняшний день пищеблоки капитально отремонтированы в 17 дошкольных учреждениях. В помещениях заменили кафель, установили новое сантехническое оборудование, поменяли электрику и систему вентиляции.

Ремонт пищеблоков ведется и в школах №44 и №62. Подобные работы запланированы и в школе №12, где сейчас ремонтируют коридоры и спортивный зал.

Вокруг школы № 78 установлено новое ограждение. Аналогичные работы ведутся по периметру школ №№ 2, 47, 58 и 77.

В школе № 69 привели в порядок лестницу, ведущую к учебному учреждению, и в настоящее время ремонтируют спортивный и актовый залы, книгохранилище, библиотеку, кабинеты и коридоры. В этом году в школе также сделают новую кровлю и заменят окна. Провести в 69-й школе капитальный ремонт распорядился глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК.

В 55-ти муниципальных школах в этом году заменят деревянные оконные блоки на пластиковые. В 48-ми образовательных учреждениях заменят системы автоматической пожарной сигнализации. К слову, замена такого количества систем АПС одновременно проводится впервые. Специалисты отмечают, что именно пожарной безопасности в последнее время уделяется пристальное внимание.

К сентябрю все 213 учреждений образования будут готовы к учебному году.

 

На фото: 27 июля во Владивостоке распахнули свои двери пришкольные лагеря.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: ремонт  образование  школа  гуменюк  лагерь  дети  владивосток 



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