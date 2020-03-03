Во Владивостоке продолжат ремонт дворов

Во Владивостоке определили 103 придомовые территории для ремонта по программе «1000 дворов». Согласно поданным заявкам в программе пожелали участвовать более 600 домов. Пока отобраны 103 придомовых территории, но в течение года этот список будет дополняться.

Как пояснили в городском управлении содержания жилого фонда, сейчас специалисты работают по этим адресам, встречаются с жителями, подсчитывают стоимость ремонтных работ. Пока есть лишь заявки, но нет конкретных сумм, которые потребуются для ремонта. Как только будут посчитаны эти 103 адреса, список начнет дополняться.

«На самом деле, когда мы говорим о цифре 103, она не совсем корректная, так как ремонт будет комплексным и рассчитанным на несколько домов одновременно. То есть одной детской или спортивной площадкой смогут пользоваться жители сразу несколько дворов», - добавили специалисты управлении содержания жилого фонда.

В каждом дворе были проведены собрания и определен вид предстоящих работ: установка спортивной или детской площадки либо асфальтирование придомовой территории.

В случае асфальтирования приоритет при формировании программы отдается домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество имеют те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены общественные пространства. Их выбирали горожане путем голосования. В список вошли сквер в районе ул. Русской, 48, сквер в районе ул. Калинина, 28-38 и общественная территория в районе ул. Тунгусской, 69 - 3-й Матросской.

Напомним, что в 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.